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 Політика України
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Все про:Зеленський (3689) перемовини (1414) нормандська четвірка (703)

 Я готовий до переговорів у різних форматах у Парижі 9 грудня, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський хотів би чіткого розуміння, коли і як можна зупинити війну на Донбасі, і зазначає, що готовий до переговорів у різних форматах у межах "нормандської зустрічі" 9 грудня в Парижі лідерів України, Франції, Німеччини та Росії.

"Ми не очікуємо, що завтра припинимо війну, але я хочу чіткого розуміння, як президент України, коли і як ми можемо зупинити війну", - сказав він на брифінгу в середу у Вільнюсі після зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи готовий він до зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним сам на сам, Зеленський зазначив: "Я не знаю, які будуть формати в межах Нормандського формату, чи будуть зустрічі сам на сам із Меркель, Макроном чи іншими. Я готовий до різних форматів у межах Нормандського формату".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На саміті "нормандської четвірки" РФ закличе Україну до "прямого діалогу з Донбасом", - Лавров

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162074
 
 
 Топ коментарі
 
"чому ми їли своїх дітей у 32-33-му рр.?
бо дурні.
а чому ми дурні?
бо не підтримали свою владу та Державу під час революції. як це зробили фіни, прибалти та поляки..."

вибач за жорсткість, "мудрий український нарід",

але скоро ми будемо вбивати один одного через кацапів
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Да нет ! как раз остановить вайну можно - полной изоляцией россси ПОЛНОЙ (связь валюта технологии итд ) но никто не хочет !
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Какие могут быть переговоры когда каждый петябот хочь щас на Мацкву - но что то их сдерживает !Наверное петя?))))
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Формат для Зеленского - коленно-локтевой.
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Сколько котлов было при зеле? Сколько потерь? кво знаешь?
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Закон о продаже земли - хуже 1000 котлов.
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Сколько потерь...

При Зеленой сопле потерей, похоже, становится вся Украина и превращение ее в малорассеянский федЯральный округ всея раши-паРаши...
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Що тока не придумает петябот лишь бы не наступать на мацкву!))
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Надо полагать тьі из окопа, зеляфил, приготовился в атаку?
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Зеленский так рвётся на Нормадскую встречу не для встречи с путиным,
а чтобы с корочкой президента Украины подписать то, что сказал Беня.
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Дожились.... Президент соседней страны просит президента Украины не предавать Украину.... "Не делайте уступок в ущерб Украине" - президент Литвы Науседа - Зеленскому перед встречей в "нормандском формате"
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Дурак всегда ко всему готов. Оно не понимает, что любой руководитель должен быть, как минимум, грамотным. Оно думает, что очарует всех и все захотят с ним дружить. 73% не понимают, что президент - это тоже профессия, думают, что любой паяц может быть директором завода, тренером, переводчиком и т.д. Выбирать надо доказавших свою позицию мудростью, а не игрой членом на балалайке. Для клоуна Украина - это территория, часть кацапского мира. Туда его готовность и ведет. Смотри, Янелох-пассажир, а то вернешься, а под АП шины горят...
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Все что надо знать о козле, думающем(поости, Господи) что оно нелох-президент:
Ххххххххххххххххххх
"Я не знаю, какие будут форматы в рамках Нормандского формата, Источник: https://censor.net.ua/n3162074
Ххххххххххххххххххх

Освобождай место, гнида. Не твое ето.
Твое - играть на рояле.
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Я готов к переговорам в различных форматах.....и в различных позах. В. Зеленский.
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