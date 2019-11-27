 Я готовий до переговорів у різних форматах у Парижі 9 грудня, - Зеленський

"Ми не очікуємо, що завтра припинимо війну, але я хочу чіткого розуміння, як президент України, коли і як ми можемо зупинити війну", - сказав він на брифінгу в середу у Вільнюсі після зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи готовий він до зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним сам на сам, Зеленський зазначив: "Я не знаю, які будуть формати в межах Нормандського формату, чи будуть зустрічі сам на сам із Меркель, Макроном чи іншими. Я готовий до різних форматів у межах Нормандського формату".

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