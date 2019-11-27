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 Суспільство
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Все про:Кличко (781) Садовий (265) запобіжний захід (67)

 Кличко прийшов до суду і хоче взяти Садового на поруки

Крім мера Києва, міського голову Львова готові взяти на поруки народний депутат Павло Бакунець, екснардепи Олег Березюк, Оксана Сироїд і Тетяна Острікова.

Про це повідомляє із залу суду кореспондент Цензор.НЕТ.

"Андрій Іванович є публічною особою і готовий до співпраці зі слідством, в жодному разі ховатися не буде. Прошу розглянути взяття на особисті поруки міського голови Львова Андрія Івановича", - звернувся Кличко до суду.

Запобіжний захід Андрію Садовому, якого підозрюють у зловживанні при будівництві індустріального парку в мікрорайоні Рясне, обирають у Вищому Антикорупційному суді.

Автор фото - Олег Богачук

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Дивіться також: Антикорупційний суд обирає запобіжний захід Садовому. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

У залі суду присутні Садовий, його дружина Катерина, адвокати і колишні народні депутати Оксана Сироїд, Олег Березюк та Тетяна Острікова. Вони повідомили, що мають намір клопотати в суді про те, щоб мера Львова віддали їм на поруки.

Прокуратура просить суд призначити запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 50 млн грн ($2 млн).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162073
 
 
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ГРЕБАНЫЕ ДЕПУТАТЫ!!! ВЫКИНТЕ ЭТИ ПОРУКИ,ЭТИ ЗАСТАВЫ и прочие лазейки соэданные бандитами и ворами. При отсутствие РЕАЛЬНЫХ наказаний воровство и коррупция никогда не прекратятся. ДРУЖБАНАМ ПУСТЬ НОСЯТ ПЕРЕДАЧИ и не на поруки берет-хватит этого позора
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нет уж!. пусть Садовый посидит.. и Кернес тоже, и Бондаренко (Черкассы), и Вилкул ст (Кривой Рог), и еще куча меров, пусть посидят..
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Виталий, зачем на по руки?
этот гов..к еще тебе пиджак обгадит Кличко пришел в суд и хочет взять Садового на поруки - Цензор.НЕТ 444
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А шо, гєпа вже сидить? І труханов? портюша через зю розкручує потроху маховик репресій. Чому воно досі живе?
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Корупціонер і вор прийшов відмазувати такого самого)))
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Шо за коммуняцкое понятие (взять на поруки)? Шо значит вообще этот термин? Ну там гарантировать, заплатить залог и все такое... А то на поруки, млятЬ... Кличко прийшов до суду і хоче взяти Садового на поруки - Цензор.НЕТ 5240 А Витальку, при случае Садовый будет брать? Кличко прийшов до суду і хоче взяти Садового на поруки - Цензор.НЕТ 5240
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Допускаю что на любого из предыдущей власти можно заводить дело ( ну так у нас "жизнь" устроенна), Одно не дает покоя. Если этих привлекать, то что нужно тогда делать с их попередниками, ну разве что "электрический стул", но к удивлению ( это сарказм), у них все в ажуре. А тогда возникает "смутное сомнение" в применении судебной системы как института справедливого наказания, а не политического давления. Но такая у нас "гибридная" составляющая жизни, власти меняются но по ходу ничего не меняется. И называется это все "избирательное правосудие"
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Лучше бы он его взял не на поруки, а на руки, подержал.... пока судья вынесет решение, а потом отнес бы в СИЗО. Когда уже Зеленский уберет эти всякие поруки и договорные залоги, на которых наваривают и следователи и судьи поскольку все знают у кого сколько и где и это просто форма "поделиться" - это отькрытая публичная коррупция серия №2??? Какие могут быть залоги при уголовных делах, связанных в убийствами и разворовыванием государства??? Это придумано в том числе и высокими чиновниками, которые знают, что за ними в людбой момент могут придти и повязать. А такая форма ухода от СИЗО и снятия наручников позволяет им успеть смываться от правосудия. А потом начинается многолетняя экстрадиция из мест причаливания. А многие эти подозреваемые потом эти электронные повязки-игрушки даже и не надевают - то размер не тот, то почему-то вдруг глючат...?
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Пам'ятаю, як Садовий бухтів на Кличка коли того вибрали головою спілки мерів України.
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