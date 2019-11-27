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 Політика України, Економіка
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Все про:НАБУ (2203) Бахматюк (76) Ukrlandfarming (49) Укрлендфармінг (57)

 Міжнародні кредитори можуть судитись з Україною в міжнародному арбітражі через справу НАБУ проти Бахматюка

Група міжнародних кредиторів агрохолдингів "Укрлендфармінг" (група ULF) і "Авангард", що належать Олегу Бахматюку, написали листа прем'єр-міністру Гончаруку, міністрам фінансів і економіки Маркаровій і Милованову та керівнику Офісу президента Богдану через переслідування НАБУ Олега Бахматюка. Сам Бахматюк не виключає, що міжнародні кредитори судитимуться з Україною в арбітражному суді, але сподівається на конструктивні переговори з владою.

Як повідомляє Ценор.НЕТ, власник "Укрлендфармінгу" Олег Бахматюк прокоментував лист міжнародних кредиторів його компаній до української влади, де вони висловлюють занепокоєння справою НАБУ проти нього. На його думку, такий лист означає, що не виключене подання до міжнародного арбітражу, оскільки інвестори розуміють: без акціонера та менеджменту конструктивної позиції домогтися буде складно. Він заявляє, що представники всіх органів влади ігнорують будь-які пропозиції про пошук компромісу.

"Нікому не потрібен діалог зі мною: всі імітують боротьбу за інтереси держави. Може, влада почує кредиторів, якщо вона не чує мене", – сказав Бахматюк агентству "Інтерфакс-Україна" у телефонній розмові у вівторок.

"Останні публікації в пресі не просто насторожили, але змусили рухатися кредиторів, оскільки неконструктивна позиція призведе до втрат усіх сторін", - вважає бізнесмен.

Тим не менш, він сподівається на конструктивну позицію. Бізнесмен розраховує на зміну ситуації після листа міжнародних кредиторів до прем'єра з пропозицією обговорити можливість настання негативних наслідків для сукупних боргових вимог до агрохолдингів.

При цьому він нагадав: у грудні та січні компаніям необхідно проводити закупівлі насіння, добрив, ПММ, іншого необхідного для посівної, і такої складної ситуації раніше ще не було. На його думку, вихід на конструктивну позицію з кредиторами й урядом дасть змогу зберегти набагато більше вартості холдингів, тоді як спроба реалізувати їхні активи частинами призведе до фактичної їх втрати.

"Перед запуском ринку землі падіння таких об'єктів матиме критичну вагу для тих, хто заходитиме на ринок", - додав ще один аргумент власник групи ULF, нагадавши про укладання 227 тис. договорів оренди землі та залучення до роботи 27 тис. осіб.

Як повідомлялося, група міжнародних кредиторів групи ULF запропонувала прем'єру України Олексію Гончаруку, міністрам фінансів і економіки Оксані Маркаровій і Тимофію Милованову обговорити можливість настання негативних наслідків для сукупних боргових вимог до агрохолдингів у зв'язку з новим розвитком правової ситуації навколо Бахматюка та ULF. Копію листа направлено також голові Офісу президента Андрію Богдану та першому заступнику голови Нацбанку Катерині Рожковій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162067
 
 
 Топ коментарі
 
какой-то сюр - чувак понабирал кредитов, вывел их в офшор, и теперь пугает гневом своих же кредиторов))) наводит на мысль что *кредиторы* аффинированы с ним ...
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Не понял, получается его и трогать нельзя что бы он не совершил, так как его кредиторы могут понести убытки. Это что-то новенькое в международном праве.
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На голому місці вкрасти у жебрацької України 1 млрд 200 млн баксів і погрожувати міжнародними кредиторами. Віддай накрадене бабло і кредиторів стане менше.
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какой-то сюр - чувак понабирал кредитов, вывел их в офшор, и теперь пугает гневом своих же кредиторов))) наводит на мысль что *кредиторы* аффинированы с ним ...
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На голому місці вкрасти у жебрацької України 1 млрд 200 млн баксів і погрожувати міжнародними кредиторами. Віддай накрадене бабло і кредиторів стане менше.
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Не понял, получается его и трогать нельзя что бы он не совершил, так как его кредиторы могут понести убытки. Это что-то новенькое в международном праве.
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Компрадорська устилка сподівається на підтримку іноземних кураторів.
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Прикольно, вы говорит должны прекратить расследование против меня а то те кому я должен подадут на вас в суд,))
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Может присядешь,бахматюк? Или будешь и дальше выть из-за бугра? Сколько там дадут за финансовые махинации? Плюс ушлые адвокаты,плюс хорошее поведение. Через год на свободу с чистой совестью.😊
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Оце величина!!! Європа грудьми за нього. Скоро "братки" з'являться.. А повернути державі слямзине не було думки...
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Самое время для спецконфискациеи в пользу государства. Дело-то выгодное. А там еще злостное банкротство подоспеет для изъятия всех активов.
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ЕС требует от Украины борьбы с коррупцией, но понимаешь нужных им людей трогать нельзя.
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И что? Продадут имущество с молотка и право аренда перейдет к другим арендаторам. И предприятия тоже приобретут других собственников. Которые не будут рассказывать о трудностях и шантажировать страшилками.
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Тащите его в суд и на зону,он кроме невозвратов кредитов ещё и шантажом решил заняться.
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UKRLANDFARMING PLC incorporated in Cyprus as a public limited company.

Cargill-(миннесота,сша) владеет 5% агрохолдинга.))
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о чем суд от кредиторов ? что они связались с .....?
ну ккуда вложили там пусть и берут ! или они брали под госгарантии ?
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Что бахматюк сцыш когда страшно! Сразу приплёл и кредиторов и развал украины. Спаситель ты наш! Потенциальный Ворюга несчастный! Да кредиторы должны в первую очередь убегать от тебя вора. Не слушайте вы эти страшилки! Мы это уже от кого-то слышали! И где он-она теперь? Судить бахматюка и вернуть всё наворованое в казну государства!
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Песец полнейший...

Распальцованный босяк намолотивший себе, с позволения Порошенко и Гонтаревой, баснословное богатство, теперь ставит условия государству как бережно это государство, у которого он умыкнул миллиарды гривен, должно рассматривать его исключительно как генерального инвестора!
Епт, в этом государстве вообще есть законы и прокуратура следящая за исполнением закона?
У этой своры именуемой "слуги народа" их главном скоморохе хоть есть какое-то желание сохранить Украину и дать ей возможность выжить?!
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