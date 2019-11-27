 На саміті "нормандської четвірки" РФ закличе Україну до "прямого діалогу з Донбасом", - Лавров

Про це міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив на лекції в Дипломатичній академії МЗС Киргизстану, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми чули від колишньої адміністрації в Україні, від минулого режиму заяви про те, що вони ніколи не вестимуть прямих переговорів із Донецьком і Луганськом, чули і від представників уже нової адміністрації президента Зеленського такі висловлювання, так само як інші заяви, які не те що ставлять під сумнів, а означають відмову від виконання Мінських домовленостей", - сказав Лавров.

"Про все це говоритимемо на саміті "нормандського формату" 9 грудня у Парижі. Я гадаю, там президент Зеленський повинен буде докладно викласти, як він бачить сам свої дії щодо виконання Мінських домовленостей", - додав він.

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Глава МЗС РФ сказав, що Росія не може самостійно виконати Мінські домовленості, оскільки вона не є їхньою стороною.

"Росія як член "нормандської четвірки", сформувала рамки, які лягли в основу Мінських домовленостей". І ці домовленості передбачають вирішення всіх питань через прямі переговори між Києвом, Донецьком і Луганськом. І це (виконання домовленостей) залежить насамперед від цих сторін, які безпосередньо конфліктують на сході України", - наголосив він.