 На саміті "нормандської четвірки" РФ закличе Україну до "прямого діалогу з Донбасом", - Лавров

Про це міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив на лекції в Дипломатичній академії МЗС Киргизстану, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми чули від колишньої адміністрації в Україні, від минулого режиму заяви про те, що вони ніколи не вестимуть прямих переговорів із Донецьком і Луганськом, чули і від представників уже нової адміністрації президента Зеленського такі висловлювання, так само як інші заяви, які не те що ставлять під сумнів, а означають відмову від виконання Мінських домовленостей", - сказав Лавров.
"Про все це говоритимемо на саміті "нормандського формату" 9 грудня у Парижі. Я гадаю, там президент Зеленський повинен буде докладно викласти, як він бачить сам свої дії щодо виконання Мінських домовленостей", - додав він.
Глава МЗС РФ сказав, що Росія не може самостійно виконати Мінські домовленості, оскільки вона не є їхньою стороною.
"Росія як член "нормандської четвірки", сформувала рамки, які лягли в основу Мінських домовленостей". І ці домовленості передбачають вирішення всіх питань через прямі переговори між Києвом, Донецьком і Луганськом. І це (виконання домовленостей) залежить насамперед від цих сторін, які безпосередньо конфліктують на сході України", - наголосив він.
- санёк ты извини конечно
что я такой без парика...
- давидыч мля ну ты задорнов
ничё шо я без головы?
кабздон в четверг слегка приумер
но когда в пятницу забрал
он курощупа стало ясно
что бобик всё без всяких "при-"
прощай давидыч ну помянем
сказал печально курощуп
как вдруг кабздон санёк ты будешь
таки смеяться но привет
шмаркля политик вселенского масштаба - она все переиграет, вченый кароче.
и мы ещe все увидим как ***** его новый зеленый лисапет целовать будет.
А то, что он давал присягу Украине и украинскому народу - то срать он на это хотел.
Захар Плотницкович, наверное.
Порошенко самолично определил ещё в 2014 году туда "официальных представителей Украины" которые и говорят от лица Украины и даже подписывают с сепаратистами нужные путину документы!