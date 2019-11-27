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Все про:Лавров (764) МЗС РФ (542) мінські угоди (1662) нормандська четвірка (703)

 На саміті "нормандської четвірки" РФ закличе Україну до "прямого діалогу з Донбасом", - Лавров

Мінські домовленості передбачають вирішення всіх питань через прямий діалог Києва, Донецька і Луганська, вважають у Кремлі. На саміті "нормандської четвірки" Зеленського закличуть до такого діалогу.

Про це міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив на лекції в Дипломатичній академії МЗС Киргизстану, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми чули від колишньої адміністрації в Україні, від минулого режиму заяви про те, що вони ніколи не вестимуть прямих переговорів із Донецьком і Луганськом, чули і від представників уже нової адміністрації президента Зеленського такі висловлювання, так само як інші заяви, які не те що ставлять під сумнів, а означають відмову від виконання Мінських домовленостей", - сказав Лавров.

"Про все це говоритимемо на саміті "нормандського формату" 9 грудня у Парижі. Я гадаю, там президент Зеленський повинен буде докладно викласти, як він бачить сам свої дії щодо виконання Мінських домовленостей", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна виконала всі умови для саміту "нормандської четвірки", - РНБО

Глава МЗС РФ сказав, що Росія не може самостійно виконати Мінські домовленості, оскільки вона не є їхньою стороною.

"Росія як член "нормандської четвірки", сформувала рамки, які лягли в основу Мінських домовленостей". І ці домовленості передбачають вирішення всіх питань через прямі переговори між Києвом, Донецьком і Луганськом. І це (виконання домовленостей) залежить насамперед від цих сторін, які безпосередньо конфліктують на сході України", - наголосив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162065
 
   
 Топ коментарі
 
Нормальный президент после таких заявлений эту встречу отменил бы. Но наш хоть насчет унитазов узнает.
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Сколько живут лошади ?
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У Зели будет шанс звякнуть титановыми яйцами и высказать свою непримиримую позицию по ордло. Либо привычно сыграть куем на ксилофоне.
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Пам'ятаю, в ті "сумні" дні написав про зустріч парфумів Кобздона та Куркомаца у потойбічному світі:

- санёк ты извини конечно
что я такой без парика...
- давидыч мля ну ты задорнов
ничё шо я без головы?
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І ще з того ж приводу:

кабздон в четверг слегка приумер
но когда в пятницу забрал
он курощупа стало ясно
что бобик всё без всяких "при-"

прощай давидыч ну помянем
сказал печально курощуп
как вдруг кабздон санёк ты будешь
таки смеяться но привет
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Тупость РФ не знает границ))) Они даже ничего нового не могут придумать,тупо копируют то что делали в Абхазии и Ю.Осетии,теперь в Украине. Они всему миру будут говорит,пусть Украина напрямую договаривается с Донбассом,при этом ,сепарам строго настрого запретят договариваться))) Потом скажут странам ЕС,вот видите,мы хотим чтобы они договорились,но свободные и независимые страны ДНР и ЛНР этого не хотят,что мы можем сделать и это уже не наша вина)))) Все точь в точь ,как с Абхазией и Осетией)) С оккупантами переговоры можно и нужно вести лишь о деокупации,другие темы не должны вообще не обсуждаться!
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шмаркля надеется, а тут опять то же самое лошадиное мычание - прямой диалох с бандюками.
шмаркля политик вселенского масштаба - она все переиграет, вченый кароче.
и мы ещe все увидим как ***** его новый зеленый лисапет целовать будет.
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Минские договоренности ничего такого не предполагают, Лавров врёт, но Зеленский всё-равно выполнит все желания России, ведь это его главная задача, для чего президентом и сделали.
А то, что он давал присягу Украине и украинскому народу - то срать он на это хотел.
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Что и требовалось доказать. Не собирается ***** сдавать свои позиции. Единственный смысл этой встречи для дело это снять ответственность с себя за предвыборные обещания.
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Донбасс - это фамилия, это мы уже поняли. А как его по имени и батюшке звать-то ?
Захар Плотницкович, наверное.
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Может для Лаврова это новость, но Украина уже давно ведет прямые переговоры с представителями ОРДЛО и называются эти переговоры - "минский формат"...
Порошенко самолично определил ещё в 2014 году туда "официальных представителей Украины" которые и говорят от лица Украины и даже подписывают с сепаратистами нужные путину документы!
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В случае принятия такого "плана" Зеленскому нужно обустраиваться на ПМЖ в Нормандии уже 10 декабря 2019 г.
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Москали,як ото человек невидимка,який думает,що его не видно.А на самом деле, эффект невидимости закончился и всем окружающим видно,що стоит голый москаль в центре супермакета.Але москаль продолжает верить в свою невидимость.И даже с пеной у рта,бросается на посетителей маркета крича им:Вы врёте!Меня не видно!Я вас всех порешу!**** вы ржёте с меня?!Я грозный и невидимый!Короче, городской голый сумасшедший с топором,верящий в свою невидимость и пойманный за воровство в супермаркете На саміті "нормандської четвірки" РФ закличе Україну до "прямого діалогу з Донбасом", - Лавров - Цензор.НЕТ 9901
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