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 Політика України, За кордоном
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Матеріали за темою:
Все про:газ (1089) газові переговори (130) Пєсков (619)

 "Ми в цейтноті, часу мало", - Пєсков про переговори щодо транзиту російського газу через Україну

Російсько-українські переговори щодо газового контракту в цейтноті.

Про це повідомив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Коммерсант.

"Ми в цейтноті, часу мало. "Нафтогаз" має оформити нову структуру, виконати всі необхідні процедури, при цьому потрібно ще зарезервувати необхідну кількість обсягів... Робота триває. Говорити про якісь деталі переговорів зараз неможливо", - сказав Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дедлайн для укладення контракту на транзит російського газу через Україну - 13 грудня, - Юрій Вітренко

Прессекретар російського президента додав, що на цьому етапі сторони обмінюються комерційними пропозиціями. "Сформульовано й передано українській стороні наші пропозиції", - сказав він.

Чинний газовий контракт закінчується 31 грудня. Чергова тристороння технічна зустріч щодо транзиту газу має відбутися 29 листопада.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162064
 
 
 Топ коментарі
 
Мы в цейтноте,нет вы в жопе!!!если конечно ЗЕбилоид не сольет все
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Зебилы хотят торговать с агрессором? "Мы в цейтноте, времени мало", - Песков о переговорах по транзиту российского газа через Украину - Цензор.НЕТ 8832
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Не знаю, как можно проиграть, имея на руках "четыре козырных туза"...
Но, Зе-Моника, боюсь, это СМОЖЕТ СДЕЛАТЬ!
"Мы в цейтноте, времени мало", - Песков о переговорах по транзиту российского газа через Украину - Цензор.НЕТ 5505
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Как Беня прикажет, так ЗЕлена шмаркля и сделает. Только его потом Куйло не пустит в Ростов, прийдется ему звиздовать на землю обетованную. Вместе со своим кварталом.
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Все хотят торговать с агрессором... Петрушка торговал с агрессором, только шуба заворачивалась. А глядя на это и европейцы стремятся поскорее свои санкции снять. Ничего личного - просто бизнес.
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Мы в цейтноте,нет вы в жопе!!!если конечно ЗЕбилоид не сольет все
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Сольёт ли зельц что-то или не сольёт - уже не важно, потому что в конечном итоге (максимум через год) в жопе окажемся мы, со своей нахер никому не нужной, дорогущей в обслуживании и ржавеющей трубой.
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"ржавеющая труба" это засРашкинская выдумка. Состояние ГТСУ в разы лучше ГТС на самой рашке, а количество аварийных ситуаций в год более чем в 17 раз меньше-статистика. Цена транзита ниже на на 40% чем по СП1.
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И какой цейтнот? Берешь цену газа на любой Европейской площадке поближе к границе Украины, отнимаешь оплату транспотировки по территории Украины, и получаешь цену на границе РФ - Украина 130 - 150$ за 1000 куб, все. Просто решеня судов выполнять не хотят, вот и тянут время.
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"Ржавеющая труба" - это не ржавая или непригодная нынче к эксплуатации труба - это проекция нашей ГТС во времени. Ведь дураку же понятно, что раньше или позднее РФ запустит все строящиеся сейчас потоки и удел нашей трубы в этой перспективе весьма печален. Её нужно обслуживать и поддерживать в функциональном состоянии, а при тех мизерных объёмах прокачки, которые нам оставят через год, это будет нерентабельно и нам ничего не останется, как её продать за безценок или распилить на металлолом... Вот такой печальный, но реальный прогноз. А ведь ещё при Юще, до постройки СП-1, РФ нам предлагала создать концорциум по совместной эксплуатации нашей ГТС. Но нам же было важно усраться , но не поддаться : ГТС - это наше всё... В будущее никто не хотел смотреть... А россияне походили вокруг да около, плюнули да и потянули свои северные и южные потоки, а мы по итогу остались (или через год останемся) в дураках. Вот такие недальновидные у нас политики-дятлы... Этому пыхатому придурку Ющу, что с гуся вода - он упакован и укомплектован по самое не балуйся, а народ по-итогу будет высасывать лапу... Но зато гордо и независимо...
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А кто заставляет (кроме газпрома) держать такую трубу?
Она нужна (в таком обьеме) только раше,на случай аварии/ремонта СП.
Так где жопа? В любом слючае - рэфии.
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Розочався в цирку ранок... Ні-і-і! Так діло не піде, зедібіли! Обрали,- любіть до кінця! До самого долара за 100грн і Ростова! До речі, коли ваш клоун буде бігти на Ростов, зедібіли, ви з членограем поїдете, або з нами залишитеся і будете порохоботіти?

"Мы в цейтноте, времени мало", - Песков о переговорах по транзиту российского газа через Украину - Цензор.НЕТ 4510
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многовато у ЗЕли еще есть.
пора бы поднажать в падении "Ми в цейтноті, часу мало", - Пєсков про переговори щодо транзиту російського газу через Україну - Цензор.НЕТ 9214
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выВсёВрёте! только вчера "центр розумкова" орало про новые "исследования", согласно которым рейтинг моники вырос и достиг 146% 99,9999%, да и сам моника орало его "поддерживают 73% населения"... Ну, ему так бОгдан нашептал на ухо.. "Ми в цейтноті, часу мало", - Пєсков про переговори щодо транзиту російського газу через Україну - Цензор.НЕТ 4058
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Песков - ты преступник, как и подельники твои!!!!
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транзит нужен олигархам, народу Украины от транзита ничего не перепадает..
пошли нахрен со своим газом, пусть в свою провинцию качают, там газа никогда не было..
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как Россия в 2020 будет транзитировать газ в Европу без Сев Потока 2 и без Украины?

она будет его не транзитировать, а ТРАНСЛЮКИРОВАТЬ шикарными фахелами на буровых "Ми в цейтноті, часу мало", - Пєсков про переговори щодо транзиту російського газу через Україну - Цензор.НЕТ 5034

Раша сейчас в позе "поющей лошади",

Порох с Коболевым, Витренко и Зеркаль поимели бы ее по полной программе,
а ЗЕльонка сольет за возврат унитазов и боцманских трусов
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Не знаю, как можно проиграть, имея на руках "четыре козырных туза"...
Но, Зе-Моника, боюсь, это СМОЖЕТ СДЕЛАТЬ!

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тотус перебивает мизер
а вообще, речь шла не о префе
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Ключевая фраза "имея на руках". Он же не руками....
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есть такая хитрющая игра для ЗЕльоных дебилов -

"в поддавки" называется
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Несуществует таких ситуаций, которые не просрала бы Зекоманда.
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Цейт шо? Чому його так ковбасить? Патамушта навіть з ПП-2 запаребрік не забезпечить потрібного об"єму поставок до Європи. Купуємо попкорн і спостерігаємо далі.
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Нам би проукраїнського президента. "Ми в цейтноті, часу мало", - Пєсков про переговори щодо транзиту російського газу через Україну - Цензор.НЕТ 8021
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Якого обрали, такого і маємо. Селяві Така селява.
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уже и кремлевский туалетный ершик шмарклю подгоняет, а она нелох между прочим - 42 ей...
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У репоедов сложилась с транзитом такая ситуация, что Нафтогаз должен сидеть и ждать, когда к нему Миллер, подгоняемый Куйлом, на карачках приползет. Если, конечно, ЗЕля не прогнется перед Куйлом.
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Зе прогнется, к бабке не ходи. Окажет такскать. услугу за право "Сватов" снимать.
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Не снимать! На рэфии показывать!
Прикинь сколько миллионов $ уйдет в офшоры со146млн росийского рынка!
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там уже команда ЗЕ готовит почву к очередному прогибу перед парашей, начинают заявлять;
Отсутствие транзита газа повлечет рост цен на него в 1,8 раза, - Минэнерго.
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зедауны повторяют мантру кремля)) усё пропало усё пропало)) ну ниче он же не лох он ******* и эту вспышку, вчера ему куйло пообещало вернуть унитазы, а это главное чем какой то газ.
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Дамы и господа! Вскоре всё это закончится. Будет достроен СП-2 и больше никаких газовых войн, скандалов и взаимных ультимативных требований. Осталось чуть-чуть! Я обещаю.
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Ну і добре, наснаги. Як будете ПМР опалювати, генераторами?
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Оплатим транзит через Германию и дальше. Как переводится "наснаги" в данном случае, пожалуйста?
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Ціна виросте. Через ЕС транзит у 4-6 разів дорожчий.
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Дык, тебе поверить, себя наи пать. Обещалка не отсохнет?
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Прибегает Миллер в магазин:
"Дайте водку, только без денег. Быстрее, у меня мало времени!"
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Украине невозможно жить без росгаза транзита.
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Уже слышали. Как и невозможно добывать сланцевую нефть/газ.
Из одного и того же места слышали. Всего 6 лет прошло! Подсказать откуда?
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подскаи откуда. а потом пойди добудь сланцевую.
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Читай цитати і висловлюваня керівництва раши.
Сланцева нафта до 20% в світі. Скільки газу в мене немає %. А от на площі 150м×100м добувають сланцю як с середньі скважини родовища.
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и что? нету у нас ни сланцевой нефти и газа. невозможно нам без росгаза и транзита.
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Что песков допиз....лся вместе с своим пуйлом! А часы то тикают. То ли ещё будет через 15-20 дней!
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