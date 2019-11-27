 "Ми в цейтноті, часу мало", - Пєсков про переговори щодо транзиту російського газу через Україну

Про це повідомив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Коммерсант.
"Ми в цейтноті, часу мало. "Нафтогаз" має оформити нову структуру, виконати всі необхідні процедури, при цьому потрібно ще зарезервувати необхідну кількість обсягів... Робота триває. Говорити про якісь деталі переговорів зараз неможливо", - сказав Пєсков.
Прессекретар російського президента додав, що на цьому етапі сторони обмінюються комерційними пропозиціями. "Сформульовано й передано українській стороні наші пропозиції", - сказав він.
Чинний газовий контракт закінчується 31 грудня. Чергова тристороння технічна зустріч щодо транзиту газу має відбутися 29 листопада.
Она нужна (в таком обьеме) только раше,на случай аварии/ремонта СП.
Так где жопа? В любом слючае - рэфии.
пора бы поднажать в падении
146%99,9999%, да и сам моника орало его "поддерживают 73% населения"... Ну, ему так бОгдан нашептал на ухо..
пошли нахрен со своим газом, пусть в свою провинцию качают, там газа никогда не было..
она будет его не транзитировать, а ТРАНСЛЮКИРОВАТЬ шикарными фахелами на буровых
Раша сейчас в позе "поющей лошади",
Порох с Коболевым, Витренко и Зеркаль поимели бы ее по полной программе,
а ЗЕльонка сольет за возврат унитазов и боцманских трусов
Но, Зе-Моника, боюсь, это СМОЖЕТ СДЕЛАТЬ!
а вообще, речь шла не о префе
"в поддавки" называется
СелявіТака селява.
Прикинь сколько миллионов $ уйдет в офшоры со146млн росийского рынка!
Отсутствие транзита газа повлечет рост цен на него в 1,8 раза, - Минэнерго.
"Дайте водку, только без денег. Быстрее, у меня мало времени!"
Из одного и того же места слышали. Всего 6 лет прошло! Подсказать откуда?
Сланцева нафта до 20% в світі. Скільки газу в мене немає %. А от на площі 150м×100м добувають сланцю як с середньі скважини родовища.