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 Політика України
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Все про:Газпром (497) Нафтогаз (652) Вітренко Юрій (74)

 Дедлайн для укладення контракту на транзит російського газу через Україну - 13 грудня, - Юрій Вітренко

Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством - 13 грудня, передає агентство Bloomberg слова виконавчого директора "Нафтогазу України" Юрія Вітренка.

"Це вже скидається на термінову процедуру. Тому що за європейськими правилами, для того, щоб забронювати довгострокові потужності, потрібно зробити це заздалегідь", - сказав він журналістам у Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, регулятор і оператор рухають дедлайни якнайдалі, щоб дозволити довгострокове бронювання, але вони не можуть за українським законом відсувати їх на довший термін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна виграла апеляцію щодо першої скарги "Газпрому" на рішення Стокгольмського арбітражу, - Вітренко

"13 грудня - це дедлайн для довгострокового бронювання. Це надає особливої важливості для початку реальних переговорів, тому що для переговорів немає цілого грудня, лише два тижні", - сказав Вітренко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162062
 
   
 Топ коментарі
 
А дальше 73% дурныков будут наполнять трубу ЗЕлеными газами!)))
Бо АНИУСТАЛИАТВАЙНЫ!)))
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Уже сторговались насчет откатов?
Теперь обставляются как Украину продать *****...
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А дальше 73% дурныков будут наполнять трубу ЗЕлеными газами!)))
Бо АНИУСТАЛИАТВАЙНЫ!)))
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Порохоботы считают зрадой то, что газ агрессора не будет поставляться территорией Украины?
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Не буде? Запам'ятовуємо дату дід-лaйнa - 13 грудня. У кого їсти вистава про елементарне, той розуміє - це буде качаном наступного етапу мишобратання.

А ви сподівайтеся далі, що "не буде".
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Транзит російського газу через Україну це добре чи погано?
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Згадай усі борошна цих 5 років і дай собі відповідь на це питання.
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Це правда борошна нестерпимі. але ми гречкою і картоплею перебиваємось.
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А, якщо будинки їсти картопля та зітхання, ще й горілка на нирках - то норм, можна є і пити. А також вода в сурмах, 220 вольт харчування в розетках та і-нема в гаджетах. Хоча вже кортить холодцю з мови та скроні з кригою.
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Колись знімали непогане відео "Стидно бить русскім".
Нині пора знімати відео "Стидно бить Зебілом-малоросом".
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а вот кино - стыдно быть петярастом уже поздно снимать. Петю, слава Богу, уже сняли, а скоро и ищезнут петярасты. На них никто уже не обращает внимание, а в пустом зале кино не показывают. Гы.
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Он не может не поставляться в ноль. По энергопакету любой морской газопровод обязан иметь 30% сухопутного резерва, на случай аварий. Морские не ремонтируются. Поэтому засРашка обещает 20-30 млрд продолжать качать, но это на грани рентабельности. Добавь, что газ в СП1 кончится в 2022, тупо ЮР месторождение уже отсосали, там конец близко. Еще много всякого, и хранилища, и амортизация в пиковые нагрузки и т.д. Сложная игра, все милиардеры заработали именно на газе.
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"По энергопакету любой морской газопровод обязан иметь 30% сухопутного резерва, на случай аварий. "

Цікава казочка. І чим резервуються газопроводи з Африки в Європу?
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Ні, порохоботи не такі дурні, як здається вашим авторам методичек. Беріть планку на кілька порядків вище, це ж вам не висіри для зелебобиків писать, тут думати треба. Дедлайн для заключения контракта на транзит российского газа через Украину - 13 декабря, - Юрий Витренко - Цензор.НЕТ 9263
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мне, в отличии от свидетелей петиной перемоги, методичек никто не пишет.
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А, то ти з більш високооплачуваний ланки лайнометів? З якою пропорцією працюєш? 50% правди на 50% лайна ? Чи як у Невзорова 97% на 3%? Хоча куди тобі до Невзорова... Дедлайн для укладення контракту на транзит російського газу через Україну - 13 грудня, - Юрій Вітренко - Цензор.НЕТ 4796
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я не ховаюсь під "оригінальними " нікнеймами , заходжу на цензор зі свого аккаунта в твіттері під своїм прізвищем і ім'ям. А ти?
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Стоимость прокачки газа через трубу должна быть фиксированной - 1,5-2 млрд. долларов в год, хотят - пусть качают хоть один кубометр, хоть вообще не качают. Но такого не будет, газотранспортная система Украины - уникальная система, без нее либо европа будет мерзнуть (если поток северный станет), либо газпром своим газом будет полгода отапливать просторы сибири с весны по осень.
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Вот скажи честно, ты считаешь себя умнее немецких предпринимателей высшего ранга, которые инвестировали в СП-2? Я считаю тебя умнее чем они - это видно по твоим постам. Так напиши резюме... Там зарплаты ого-го.
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немецкие предприниматели диверсифицировали свои риски в определенной степени, но не до конца, любое решение имеет свои плюсы и свои недостатки. СВ поток может сломаться, может потребоваться профилактика и т.п., кроме того - СП может быть либо загружен либо -нет, то есть работает в одном режиме, это как автомобиль с одной скоростью. Он не может выполнять роль компенсатора поставок. В отличие от этого - ГТС Украины имеет функцию накопления и возможность регулировать объем поставок. Поэтому ГТС Украины нужна будет всегда, вообще всегда, независимо от количества северных потоков. Либо тогда газпром должен построить 3 или 4 северных потока, один или два из которых 50% времени будут простаивать, а в это время газпром будет жечь 150 метровые факела в сибири. Если ты этого не понимаешь - то ты просто баран
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Ты не догадываешься что газохранилища будут построены в Германии? А газовое месторождение может быть закупорено на раз-два-три - просто закупорить трубу с помощью вентиля?
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Про факела це брєд, сховищ на рашці в 2,5 рази більший сумарний об'єм, ніж в Україні, а "маневровий" характер УкрГТС притаманний через надмірну її потужність. Цього ж путєн планує добитись побудовою надмірних потужностей в обхід.
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Пусть год бы ещё покачали газ в Европу и хватит, как газ качать российский так войны нет, через год нужно сдать эту трубу на металлалом
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Я считаю, Украине нужно отказаться от транзита. Как говорил Порошенко: геть от Москвы. А Омелян говорил: на Москву будут только медведи ходить.

Москва идёт на встречу этим решениям. Всё будет хорошо и гиперлуп.
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Уникальная особенность зебилов - это то, что они выбрали клоуна и им теперь вообще пох что оно творит, абсолютное большинство из них даже не интересуются последствиями своего выбора. Просто идиоты
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"Как жалок шут на троне короля! Как глуп народ, который то позволил!"
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Порохоботы хотят дружить с Рашей и помогать ей в перевозке грузов. Вот и возбудились.
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Будет для кремля что-то положительное после засед 9.12. нормандской четвёрки - будет и договор по газу.
Нет! - значит, значит мир получит лишний раз доказательство, что газ это политика.
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Антон лиственница Газавые хранилища не строятся! Это тебе не гараж на 50 куб метров! Что касается остановки газовых и нефтянных скважин, то на пишите ерунды в чём не разбираетесь. Просто кран не закрывается! А нужно скважены законсервировать по технологии
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Звісно, закривається, без жодних проблем, причому так відбувається щороку - взимку видобуток більше ніж влітку. Достатньо ознайомитись з відповідною статистикою по рашці чи тій же Норвегії.
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