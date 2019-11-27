 Дедлайн для укладення контракту на транзит російського газу через Україну - 13 грудня, - Юрій Вітренко

"Це вже скидається на термінову процедуру. Тому що за європейськими правилами, для того, щоб забронювати довгострокові потужності, потрібно зробити це заздалегідь", - сказав він журналістам у Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, регулятор і оператор рухають дедлайни якнайдалі, щоб дозволити довгострокове бронювання, але вони не можуть за українським законом відсувати їх на довший термін.
"13 грудня - це дедлайн для довгострокового бронювання. Це надає особливої важливості для початку реальних переговорів, тому що для переговорів немає цілого грудня, лише два тижні", - сказав Вітренко.
Теперь обставляются как Украину продать *****...
Бо АНИУСТАЛИАТВАЙНЫ!)))
А ви сподівайтеся далі, що "не буде".
Нині пора знімати відео "Стидно бить Зебілом-малоросом".
Цікава казочка. І чим резервуються газопроводи з Африки в Європу?
Москва идёт на встречу этим решениям. Всё будет хорошо и гиперлуп.
Нет! - значит, значит мир получит лишний раз доказательство, что газ это политика.