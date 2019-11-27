 Дедлайн для укладення контракту на транзит російського газу через Україну - 13 грудня, - Юрій Вітренко

"Це вже скидається на термінову процедуру. Тому що за європейськими правилами, для того, щоб забронювати довгострокові потужності, потрібно зробити це заздалегідь", - сказав він журналістам у Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, регулятор і оператор рухають дедлайни якнайдалі, щоб дозволити довгострокове бронювання, але вони не можуть за українським законом відсувати їх на довший термін.

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"13 грудня - це дедлайн для довгострокового бронювання. Це надає особливої важливості для початку реальних переговорів, тому що для переговорів немає цілого грудня, лише два тижні", - сказав Вітренко.