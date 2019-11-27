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 Суспільство
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Все про:гральний бізнес (99) ліцензія (50)

 Тільки ліцензування грального обладнання забезпечить прозорий ігровий процес, - нардеп Жупанін

Ухвалюючи закон про легалізацію грального бізнесу, необхідно забезпечити контроль і ліцензування грального обладнання за міжнародними стандартами, що посилить контроль за сферою з боку держави.

Нині цей механізм передбачений тільки в альтернативному проєкті закону № 2285-2. Таку заяву в інтерв'ю "Українським новинам" зробив народний депутат від "Слуги народу" Андрій Жупанін.

"По-перше, легалізація передбачає державний контроль. Наприклад, держава зможе контролювати кількість ігрових автоматів, які можуть працювати в усій країні. Але при цьому ліцензування обладнання, його виробництво і імпорт за міжнародними стандартами прописано тільки в альтернативному законопроєкті № 2285-2", - підкреслив парламентарій.

За його словами, тільки використовуючи міжнародний досвід і міжнародні ліцензії для грального обладнання можна достатньою мірою мінімізувати маніпуляції з боку ігрових клубів з виграшами і забезпечити прозорий ігровий процес.

"Одним із ключових моментів легалізації грального бізнесу є ліцензування постачальників і виробників ігрового обладнання і його сертифікація міжнародними компаніями, які працюють в світі. Важливо, щоб все обладнання відповідало міжнародним стандартам. Тільки в такому випадку можна говорити про прозорість ігрової діяльності та захисту прав гравців" , - зазначив нардеп.

Він також додав, що ліцензування грального обладнання стане не тільки додатковим контролем з боку держави, а й джерелом доходу для державного бюджету.

"Це дуже важливий аспект, оскільки дає нам дві вагомі переваги: ​​по-перше, істотно знижуємо можливість будь-яких маніпуляцій з виграшами і захищаємо гравця. По-друге, забезпечуємо посилений контроль за ввезенням в країну грального обладнання. Цей механізм також забезпечити додаткові надходження до бюджету", - підсумував Андрій Жупанін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162061
 
   
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чип на каждый автомат с ежедневным Z-отчетом в налоговую)))
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и програмирование 0,001 выиграшного фонда))))
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продал свой земельный пай и в казино вот твой удел лох теперь все можно все включено и все по закону
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У нас на районе лицензию получить проще простого - 400 грн с единицы оборудования и отдельно 100$ с заведения.
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Как упорно,какая-то олигархическая тварь проталкивает разрешение на игорный бизнес. То, что сделают только казино для элиты я не верю. Опять потихоньку наставят игровых автоматов и опять будет беда в семье. Забыли стрельбы в игровых комнатах. Сейчас цвиринькают соловьем, а пройдет время...
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ненавиджу блаЗЄнських, але ідею легалізації грального бізнесу підтримую. Що означає "бєда_в_сємьє"? А може сім'я також мусить мати якусь відповідальність за дітей в тім числі?
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яка тварюка ?
ви не знали, що аваків кришує ?
у аваківа картбланш..

подивиться на активність дуписького по гральному бізнесу
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Не будет дела пока в стране сплошная коррупция. Они и в лицензировании найдут лазейки за деньги. Были уже у нас типа лицензированные автоматы и их всё равно подкручивали. Так что сначала нужно с коррупцией разобраться с организованной преступностью а потом только легализировать игровой бизнес. Иначе мы будем кормить криминал который на этих деньгах будет становится сильней.
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Який прозорий ігровий процес? Казино обдурюють своїх клієнтів та відбирають їх гроші. Хоч на ліцензійному обладнанні, хоч ні. Гральний бізнес - це легальний грабунок людей. Він має бути заборонений.
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