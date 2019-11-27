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 Політика України
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Все про:Садовий (265) Антикорупційний суд (503)

 Антикорупційний суд обирає запобіжний захід Садовому. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Вищий антикорупційний суд у Києві обирає запобіжний захід меру Львова Андрію Садовому.

"24 канал"  веде пряму трансляцію засідання суду, передає Цензор.НЕТ.

Вищий антикорупційний суд почав засідання з обрання запобіжного заходу меру Львова Андрію Садовому у справі проти нього про зловживання владою при виділенні ділянки під індустріальний парк у Рясному, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

На засіданні присутня дружина Садового Катерина. Також присутні екснардепи від "Самопомочі" Оксана Сироїд і Олег Березюк, мер Києва Віталій Кличко та ін.

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Як повідомлялося, 21 листопада представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) вручили Садовому повідомлення про підозру у зловживанні службовим становищем у справі продажу ділянки землі під індустріальний парк від 2015 року. "Під час розслідування встановлено і підтверджено висновками експертів і фахівців, що понад 23,49 га земель були продані за договором купівлі-продажу посадовими особами Львівської міськради в порушення вимог чинного законодавства за заниженою ціною як землі промисловості", - зазначено в повідомленні САП.

Також у прокуратурі встановили, що продана ділянка не належить місту Львову, а Рясне-Руське сільраді Яворівського району Львівської області як земля сільськогосподарського призначення.

За даними САП, чиновникам інкримінується злочин за ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 (організація зловживання і зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Сам Садовий заявив: "У будь-якій цивілізованій країні світу моляться, залучають інвестора, а у нас б'ють".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162059
 
   
 Топ коментарі
 
Чёйто я провтыкал - а чего он там украл кроме мусора?
Вернее то что он вор, это и коню понятно - на чем он попался?
Наверное что то у Коломойши спер пока тот в Израиле ныкался...
Антикоррупционный суд избирает меру пресечения Садовому - Цензор.НЕТ 8257
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Те чего гонишь ЗЕбил без спроса у старших?
Коломойша уже сказал что его нужно наградить!
Антикоррупционный суд избирает меру пресечения Садовому - Цензор.НЕТ 194
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Пусть посидит не много, заслужил... беня-богдан это ему не злочинна влада.
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Очевидці бачили в небі над Львовом неопізнаний літаючий бумеранг, який рухався в сторону Ратуші
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Насчет бумеранга - таки ДА! Но люди не в курсах, что он таки возвращается. Ну, кроме маори и иже с ними. Но где ле маори в Украине?
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Когда свинарчука и его потроховскую крышу посадите мрази?
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Те чего гонишь ЗЕбил без спроса у старших?
Коломойша уже сказал что его нужно наградить!

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Мнение свинарчуковского порохобота меня не интересует, пнх.
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Ты хочешь сказать что Коломойша порохобот?

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В начале надо тебя, чтобы место теплое согрел
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Мнение свинарчуковского порохобота меня не интересует, пнх.
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Чёйто я провтыкал - а чего он там украл кроме мусора?
Вернее то что он вор, это и коню понятно - на чем он попался?
Наверное что то у Коломойши спер пока тот в Израиле ныкался...

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Правильно садовый критиковал пороха. Теперь все кто не Зе все будут сидеть
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Ну да, хоть извольте сообщить за что судит Садового доблестный реформированный суд?
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Срали на Петю всеми жопами, теперь очки потеют.
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очки потеют у петярастов, они уже по горло в своём говне. Гы.
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В каждом из нас сидит то, что может нас посадить.

😳
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Садовой - не самый большой коррупционер, когда будут главвора Украины - поросенко закрывать?
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как-то у вас, бобиков, последние месяцы эти речевки без огонька, натужно очень выходят. даже стайки тявкающих ботов, "днепры" с "баксами" куда-то пропали. неужто начало доходить? или платить перестали?
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вальцманоид, о чем ты вякаешь, кто куда пропал?
я говорю, что в первую очередь - на нары надо отправлять главвора лолиту поросенко, причем давно..
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Дик садовий ж проти лоліти завжди був! За що його садити-то? Чи тобі в методичці це забули прописати?)))
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нульовка, про що ти? "вальцманоїд" - це вже дууууже застаріле. нову методичку не довезли?
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Идет атака именно на проукраинских лидеров, которые способны организовать и поддержать акции протеста против пророссийской власти. Медведчуков, Шуфричей никто не трогает, Ефремова вообще выпустили
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Да мери Харькова і Одеси почувають себе дуже впевнено, хоч накрали стільки що Садовому і неснилось.
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Що, придурок, "зачистив електоральне поле" під "своїх"?
Завалив Порошенка, і як тобі результат?
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та да, при ******* ни одна тварь не сидела и ни села бы, это мощный аргумент.....порохнявое чмо как всегда думает сракой своего соседа
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Ну шо, Садовой, помог тебе твой Коломойский?
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Порошенко когда-то предлагал Садовому сесть на посаду Премьер-Министра, но Садовый "вИликий стратеХ", и решил мочить Пороха.. теперь новая влада, в интересах которой он мочил Пороха, садит Садового в буцыгарню.. какой эпичный сюжет!..
маленький Иисусик сейчас пускает скупую мужскую слезу..
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Садовый занял почти первое место на выборах президента, с конца понять простить отпустить!
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Повторював і повторюю ПОКИ В СІЗО,ЗОНІ НЕ БУДУТЬ СИДІТИ ВОРОГИ, ЗРАДНИКИ УКРАЇНИ ПОРТНОВ, ШУФРИЧ, БОЙКО, ЛУКАШ, ВОЛОШИН, КОЛОМОЙСЬКИЙ, ДОБКІН, ГЕПА .... вся ригівська шваль буду вважати що влада Земанди не бореться з ворогами України а сприяє їм в цькуванні патріотів. Так, Порошенко і його оточення по великому рахунку винні в всіх сьогоднішніх проблемах України. Винні в тому, що їм ( Порошенку) був даний шанс Україну приєднати до НАТО і ЄС, побороти корупцію і набагато покращити життєвий рівень народу а він все бездарно продав за власне благополуччя, розбазарив серед кумів, любих друзів, сім'ї. Порошенко винен в тому що потурав відвертим зрадникам України і практично реанімував в українській політиці мертвечуків, шуфричів, бойок.... чим поставив під загрозу саме існування незалежної держави України. Вороги України повинні сидіти в тюрмі і довго.
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А Садовий, що мочив його, аби "розчистити електоральне поле" для "своїх" білий і пухнастий?
Якого гаспида подався у опозицію? Хотів збільшити фракцію, а отже і політичну вагу "своїх" на позачергових виборах? А щоб отримати більше голосів не придумав нічого кращого як мочити "злочинну владу"?
А в результаті просрав Україну.
І таке ж уже було у 2010, ні треба було ще раз наступити на ті само граблі.
Але винен в усьому чомусь Порошенко, який цьому придурку не раз руку протягував, та тільки воно у цю руку щоразу плювало.
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"...реанімував в українській політиці мертвечуків, шуфричів, бойок..." саме режим ЗЕ.
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Петра закрыть не получается, решили закрыть Садового. Авось никто подмены не заметит.)))
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А Беню с Порохом закрыть? Слабо? Да, и Аметова еще впридачу!
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