 Кілька місяців тому в НАБУ казали, що справа проти мене - безперспективна, - Садовий

Про це він сказав журналістам напередодні засідання, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я взагалі хотів би, щоб суд відмовив прокуратурі в забезпеченні, оскільки воно не має сенсу. Щоб ви розуміли, цій справі вже десь 3,5 року і буквально кілька місяців тому колеги з НАБУ казали, що це безперспективно. Вони розуміють, що це був замовний процес - не дати Садовому збудувати у Львові потужний індустріальний парк. Тож зараз, напевно, по накатаній йде або хтось це використовує", - сказав Садовий.

Він знову зазначив, що його родина не має 50 млн грн для внесення застави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": САП проситиме 50 млн застави для Садового

Нагадаємо, 21 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила про підозру у зловживанні владою мера Львова Андрія Садового.

У САП заявили, що проситимуть відправити Садового під варту з альтернативою у вигляді застави 50 млн гривень.