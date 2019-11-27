 Кілька місяців тому в НАБУ казали, що справа проти мене - безперспективна, - Садовий

Про це він сказав журналістам напередодні засідання, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я взагалі хотів би, щоб суд відмовив прокуратурі в забезпеченні, оскільки воно не має сенсу. Щоб ви розуміли, цій справі вже десь 3,5 року і буквально кілька місяців тому колеги з НАБУ казали, що це безперспективно. Вони розуміють, що це був замовний процес - не дати Садовому збудувати у Львові потужний індустріальний парк. Тож зараз, напевно, по накатаній йде або хтось це використовує", - сказав Садовий.
Він знову зазначив, що його родина не має 50 млн грн для внесення застави.
Нагадаємо, 21 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила про підозру у зловживанні владою мера Львова Андрія Садового.
У САП заявили, що проситимуть відправити Садового під варту з альтернативою у вигляді застави 50 млн гривень.
учите матчасть дедушки Крылова.
Андруша Садовой не один такой - 75% топили против Пороха и за Зеленского, а теперь крутят пальцем в воздухе и бормочут:
"Опять обманули"
он сделал для Украины невероятно много, очень много не сделал.
выбирают не дрим, а лучшее из худшего
когда вы наконец поймете эту истину, дебильный "мудрый нарід"?
И очевидно, что для того чтобы страна поумнела - стране нужна совсем иная команда, чем те, которые вообще были и есть в Украине.
6 смертельних гріхів Пороха для прихильників Зеленського:
- в 2014 вони голосували за мир будь-якою ціною, а він надумав воювати за Донбас;
- в 2014 вони голосували за нього як за російськомовного, уродженця зросійщеного міста в Україні (Болград), а він провів жорстку українізацію;
- в 2014 вони голосували за нього як за росправославнутого, а він привіз їм ненависний Томос;
- в 2014 вони голосували за нього як за засновника Партії регіонів, а він заборонив Компартію і провів повну декомунізацію;
- в 2014 вони голосували за нього як за Вольцмана, а він виявився українцем;
- в 2014 вони голосували за нього як за популіста, який всі ресурси кине на пенсії, а він вкладався в оборонну промисловість і піднімав непотрібну їм армію.»
Влада Держави.
І в першу чергу через ЗАСОБИ ЗМІ доносити народу інформацію про те, що корисно для їх Держави вже в ГОТОВОМУ вигляді (і не треба вищати про «Ето чьто ПРОПАГАНДА ?»).
А в Україні 75% засобів ЗМІ прямо, чи опосередковано, працювало, І ПРАЦЮЄ, на ВОРОГІВ України.
бо дурні.
а чому ми дурні?
бо не підтримали свою владу та Державу під час революції. як це зробили фіни, прибалти та поляки..."
вибач за жорсткість, "мудрий український нарід",
але скоро ми будемо вбивати один одного через кацапів
Так і як нинішні перефарбовані комуняки оббрехали Порошенка.
http://www.global-analityk.com/історія/гетьман-скоропадський-і-федерація-ук/
«Павло Петрович Скоропадський… Напевно, не було в історії України правителя більш оббреханого, ніж він [Вам нічого не нагадує?].. Це, напевно, унікальний випадок: гетьмана Павла ненавиділи практично всі його *********…[Вам нічого не нагадує?].... Для соціалістів він був царським генералом і «паном». Для прихильників Російської імперії - зрадником і сепаратистом. Для більшовиків - генералом, який зупинив їхній наступ на Київ у листопаді 1917 року, [Вам нічого не нагадує? Порошенко...ні?] і класовим ворогом [Вам нічого не нагадує? Порошенко...ні?] ...З проголошенням Скоропадським «Грамоти про федерацію» генерал Денікін, відповідно, змушений був миритися з Україною як з реальністю. Гетьман, на відміну від нього, уже мав під контролем територію, на якій не велася громадянська війна, працювала промисловість і здійснювалася власна зовнішня політика. Добровольцям ж усе це ще належало створити. За таких обставин ймовірність входження України до складу Росії на правах підлеглого чи сателіта була майже нульовою. Якраз навпаки: Україна, зігравши основоположну роль у відродженні Росії та ліквідації більшовиків, мала б всі шанси стати ядром майбутньої конфедерації народів Східної Європи на зразок давньої Київської Русі.»
- «2010: Ето Ющєнко прівйол к власті Януковіча !»
- «2019: Ето Порошенко прівйол к власті Зеленского/Коломойского ! !»
Чи напряг з кріейторами?
зебилы... не, ну надо ж как-то думать... хоть чем, но думать, а, *******?
- «2010: Ето Ющєнко прівйол к власті Януковіча !»
- «2019: Ето Порошенко прівйол к власті Зеленского/Коломойского ! !»
и других агитировал за такой выбор.
Но не бзди, хуже ж не будет )))
це -- метод коломИйського: метод тотальної влади та контролю над усіма коштами держави Україна. Ніхто не повинен розпоряджатися жодними грошима. Лише коломИйський та вірні йому люди.
А зась, ІУДАМ.
Эти супер-активисты, косящие под патриотов, хоть слово в поддержку главы своей партии сказали?
«На слєзу давіт»
Най пошустрить по антипорохоботскому коммюніті. Попросить у Бєні.
коломйЗЕского это не интересует.
Вынь да положь.
При Порохе такого не было ... ой .. кто такой порох....ой
Завалив Порошенка, і як тобі результат?
о перспективности индустриального парка никто не говорит, шу с ним. с этим парком.
а вот капиталы Андрюши "освоить" это перспективно
Тепер вони відіграться, першим падає мер. Поставлять свого мера корупція буде подолана.
А земельні ділянки за фірмами К і Б законсервовані, але не можуть бути реалізованими, бо заважає Львівська громада.
Наступ їх буде "до перемоги........"