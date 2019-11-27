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 Політика України, Суспільство
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Все про:НАБУ (2203) Садовий (265) Антикорупційний суд (503)

 Кілька місяців тому в НАБУ казали, що справа проти мене - безперспективна, - Садовий

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що хотів би, щоб суд відмовив прокуратурі в забезпеченні запобіжного заходу у справі проти нього щодо зловживання владою під час виділення ділянки під індустріальний парк у Рясному. За його словами, раніше в НАБУ вважали цю справу безперспективною.

Про це він сказав журналістам напередодні засідання, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я взагалі хотів би, щоб суд відмовив прокуратурі в забезпеченні, оскільки воно не має сенсу. Щоб ви розуміли, цій справі вже десь 3,5 року і буквально кілька місяців тому колеги з НАБУ казали, що це безперспективно. Вони розуміють, що це був замовний процес - не дати Садовому збудувати у Львові потужний індустріальний парк. Тож зараз, напевно, по накатаній йде або хтось це використовує", - сказав Садовий.

Він знову зазначив, що його родина не має 50 млн грн для внесення застави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": САП проситиме 50 млн застави для Садового

Нагадаємо, 21 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила про підозру у зловживанні владою мера Львова Андрія Садового.

У САП заявили, що проситимуть відправити Садового під варту з альтернативою у вигляді застави 50 млн гривень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162057
 
 
 Топ коментарі
 
Чувак, ты сам выбрал себе приключения

и других агитировал за такой выбор.

Но не бзди, хуже ж не будет )))
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"он виноват уж тем, что хочется им кушать"
учите матчасть дедушки Крылова.

Андруша Садовой не один такой - 75% топили против Пороха и за Зеленского, а теперь крутят пальцем в воздухе и бормочут:

"Опять обманули" Кілька місяців тому в НАБУ казали, що справа проти мене - безперспективна, - Садовий - Цензор.НЕТ 6488
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состав преступления в том, что 75% дебилов проголосовали за ЗЕленского
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Так а в чем состав преступления? В том, что мэр исполнял обязанности, или в том, что не исполнял?
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"он виноват уж тем, что хочется им кушать"
учите матчасть дедушки Крылова.

Андруша Садовой не один такой - 75% топили против Пороха и за Зеленского, а теперь крутят пальцем в воздухе и бормочут:

"Опять обманули" Кілька місяців тому в НАБУ казали, що справа проти мене - безперспективна, - Садовий - Цензор.НЕТ 6488
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Да остальным невелика разница. То Ющенко обманул, то Янукович. То Порошенко, то Коломойский с Зеленским.
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меня Порошенко не обманул - в 14-м я знала, точнее догадывалась, что он может сделать, а что нет (как представиль крупной буржуазии).

он сделал для Украины невероятно много, очень много не сделал.

выбирают не дрим, а лучшее из худшего


когда вы наконец поймете эту истину, дебильный "мудрый нарід"?
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Ну тогда вы догадывались, что своим недальновидным правлением Порошенко сменит клоун? Вы необычайно прозорливая, надо было это год назад написать.
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Ні ми ЗНАЛИ, і криком кричали, що ********* і хохловата приведе до влади тих хто здасть Україну *****.
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А мне очевиден божий промысел - дурной страной должен править дурак из дураков.
И очевидно, что для того чтобы страна поумнела - стране нужна совсем иная команда, чем те, которые вообще были и есть в Украине.
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«Oleh Dov· 23 листопада ·
6 смертельних гріхів Пороха для прихильників Зеленського:
- в 2014 вони голосували за мир будь-якою ціною, а він надумав воювати за Донбас;
- в 2014 вони голосували за нього як за російськомовного, уродженця зросійщеного міста в Україні (Болград), а він провів жорстку українізацію;
- в 2014 вони голосували за нього як за росправославнутого, а він привіз їм ненависний Томос;
- в 2014 вони голосували за нього як за засновника Партії регіонів, а він заборонив Компартію і провів повну декомунізацію;
- в 2014 вони голосували за нього як за Вольцмана, а він виявився українцем;
- в 2014 вони голосували за нього як за популіста, який всі ресурси кине на пенсії, а він вкладався в оборонну промисловість і піднімав непотрібну їм армію.»
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ну он молодец, надо было ещё латиницу ввести вместо кириллицы.
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не волнуйся, Єпифанний введет Рождество на 25 декабря
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зачем? ты без праздника выпить не можешь?
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о всей дебильности моего родного "мудрого українського наріду" не догадывается ни один социолог. Кілька місяців тому в НАБУ казали, що справа проти мене - безперспективна, - Садовий - Цензор.НЕТ 5532
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Пані, у більшості народу розуму і сил вистачає на добування хіба що «хліба насущного» (образно). А тактикою і стратегією повинна займатись ті кому це дано.
Влада Держави.
І в першу чергу через ЗАСОБИ ЗМІ доносити народу інформацію про те, що корисно для їх Держави вже в ГОТОВОМУ вигляді (і не треба вищати про «Ето чьто ПРОПАГАНДА ?»).
А в Україні 75% засобів ЗМІ прямо, чи опосередковано, працювало, І ПРАЦЮЄ, на ВОРОГІВ України.
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"чому ми їли своїх дітей у 32-33-му рр.?
бо дурні.
а чому ми дурні?
бо не підтримали свою владу та Державу під час революції. як це зробили фіни, прибалти та поляки..."

вибач за жорсткість, "мудрий український нарід",

але скоро ми будемо вбивати один одного через кацапів
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Пані, це тому, що у 1918 соціал -популісти, гниди московських вошей, Петлюра і Вінниченко, підло вчинили заколот проти генерала Павла Скоропадського «українського Маннергейма», якого оббрехали і обплювали перед народом України.
Так і як нинішні перефарбовані комуняки оббрехали Порошенка.
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Гетьман Скоропадський:
http://www.global-analityk.com/історія/гетьман-скоропадський-і-федерація-ук/
«Павло Петрович Скоропадський… Напевно, не було в історії України правителя більш оббреханого, ніж він [Вам нічого не нагадує?].. Це, напевно, унікальний випадок: гетьмана Павла ненавиділи практично всі його *********…[Вам нічого не нагадує?].... Для соціалістів він був царським генералом і «паном». Для прихильників Російської імперії - зрадником і сепаратистом. Для більшовиків - генералом, який зупинив їхній наступ на Київ у листопаді 1917 року, [Вам нічого не нагадує? Порошенко...ні?] і класовим ворогом [Вам нічого не нагадує? Порошенко...ні?] ...З проголошенням Скоропадським «Грамоти про федерацію» генерал Денікін, відповідно, змушений був миритися з Україною як з реальністю. Гетьман, на відміну від нього, уже мав під контролем територію, на якій не велася громадянська війна, працювала промисловість і здійснювалася власна зовнішня політика. Добровольцям ж усе це ще належало створити. За таких обставин ймовірність входження України до складу Росії на правах підлеглого чи сателіта була майже нульовою. Якраз навпаки: Україна, зігравши основоположну роль у відродженні Росії та ліквідації більшовиків, мала б всі шанси стати ядром майбутньої конфедерації народів Східної Європи на зразок давньої Київської Русі.»
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Ви там хоч методічки міняйте:
- «2010: Ето Ющєнко прівйол к власті Януковіча !»
- «2019: Ето Порошенко прівйол к власті Зеленского/Коломойского ! !»

Чи напряг з кріейторами?
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не труханов, не гепа, заметь, а Садовой... а Сруля Ефроимов светит красной рожей на свободе. И штепа выкрасила голову перекисью водорода, подбрила бровь и засунула в жопу G-strings, шобы покрасивше... дескать, я молодА, ипать всехвроттт....
зебилы... не, ну надо ж как-то думать... хоть чем, но думать, а, *******?
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состав преступления в том, что 75% дебилов проголосовали за ЗЕленского
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ого, какое преступление. Это ж и посадить могут.
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они сами себя посадили... в ЗЕльоную вонючую лужу и теперь вопят "Опять! Да сколько можно терпеть...!????" Кілька місяців тому в НАБУ казали, що справа проти мене - безперспективна, - Садовий - Цензор.НЕТ 9361
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да,преступление - вы способствовали сдаче страны,а за это могут не только посадить,в конце концов...
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это не я, это Порошенко поспособствовал своей командой .
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Ви там хоч методічки міняйте:
- «2010: Ето Ющєнко прівйол к власті Януковіча !»
- «2019: Ето Порошенко прівйол к власті Зеленского/Коломойского ! !»
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Чувак, ты сам выбрал себе приключения

и других агитировал за такой выбор.

Но не бзди, хуже ж не будет )))
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Не посадять. Просто потягають перед місцевими виборами та й по всьому. Зараз у ни завдання максимально дискредитувати місцеву владу щоб на наступних виборах посадити туди своїх людей.

це -- метод коломИйського: метод тотальної влади та контролю над усіма коштами держави Україна. Ніхто не повинен розпоряджатися жодними грошима. Лише коломИйський та вірні йому люди.
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Розраховував, що нова влада буде займатись тільки «посадкою Порошенка», і «платних порохоботов», а вони будуть «такіє бєлиє і пуффьістьіє». Несколько месяцев назад в НАБУ говорили, что дело против меня - бесперспективное, - Садовый - Цензор.НЕТ 3201
А зась, ІУДАМ.
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Где партийцы Садового, краснодарский Зимин, крымский Семенченко-Гришин?
Эти супер-активисты, косящие под патриотов, хоть слово в поддержку главы своей партии сказали?
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Давіть його. Або хай зніме ролік з КПЗ "про Петра". Можно зі сльозами на очах, щоб зжалілись.
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Минулі уроки належним чином не засвоєні.
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Садовый, ты просрал все, что смог. Где твоя Самопомочь? Фракция в Раде? Доверие людей? Даже каких-то 50 лимонов не насобирал, причем в гривне! Иди уже, отдохни...в КПЗ месяца 2 самый раз, будет наука
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Бо весь активний політичний і фінансовий капітал було вкладено в реалізацю лозунга *****: «Только нє Порошенко !»
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В Украине за последние 20 лет не найдется ни одного мера, ни одного его заместители и даже ни одной секретарши, на которых нельзя было бы нарыть каких-то коррупционных или около коррупционных дел. Почему взялись за Садового? Кілька місяців тому в НАБУ казали, що справа проти мене - безперспективна, - Садовий - Цензор.НЕТ 1392
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«Он еще раз отметил, что у его семьи нет 50 млн грн для внесения залога. Источник: https://censor.net.ua/n3162057»

«На слєзу давіт»
Най пошустрить по антипорохоботскому коммюніті. Попросить у Бєні.
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\\Он еще раз отметил, что у его семьи нет 50 млн грн для внесения залога.\\
коломйЗЕского это не интересует.
Вынь да положь.
При Порохе такого не было ... ой .. кто такой порох....ой
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Що, придурок, "зачистив електоральне поле" для "своїх"?
Завалив Порошенка, і як тобі результат?
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Не переживайте Андрюша вже давно доларовий мільйонер правда як в нас ведеться він каже що це не він а його надзвичайно талановита жінка ну але хто ж йому повірить! Це такий собі львівський міні-порошенко правда ще хитріший від "аналога" - але самого себе не перехитриш Андрюха так що суши "сухарі"! Єдина "гіркота" на душі - як там поживають різні "кернеси" з "трухановими" і "вілкулами" - до них руки у "слуг" колись дійдуть???
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Было дело бесперспективное, а стало перспективное.
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о злоупотреблении властью при выделении участка под индустриальный парк в Рясном. По его словам, ранее в НАБУ считали это дело бесперспективным.

о перспективности индустриального парка никто не говорит, шу с ним. с этим парком.
а вот капиталы Андрюши "освоить" это перспективно Кілька місяців тому в НАБУ казали, що справа проти мене - безперспективна, - Садовий - Цензор.НЕТ 8062
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Садовий піз%ить ,як з гарячки.Перший день казав,що це помста за майдан, на другий день, що це мстить медведчук, а сьогодні, щось не дають будувати. Садовий провів аферу з землею забравши її в сільскої ради, а коли за це взялась прокуратура, то він її спихнув інвесторові. А тепер корупціонер кречить по всіх тв каналах, що його замовили!!!
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Если Садового сажать то Гепу для баланса наградить орденом героя Украины .Наркобарон и бандит достоин получить это звание из рук президента Зеленского .
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У Львові не могли розгорнутись на повну люди Бені і Б А Йя.
Тепер вони відіграться, першим падає мер. Поставлять свого мера корупція буде подолана.
А земельні ділянки за фірмами К і Б законсервовані, але не можуть бути реалізованими, бо заважає Львівська громада.
Наступ їх буде "до перемоги........"
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ну а шо,привели зекретина,которому Пороха ,как оказалось,трогать нельзя,теперь земанкруты отыгрываются на таких как вы - использованных удобных идиотах
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я антиватка. то про тебе ватка-тампончик.
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Несколько месяцев назад ты говорил, что при Порохе с Гройсманом тебе плохо. Ты страдал и мучался. Так что ж тебе теперь надо?
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"хотел бы, чтобы суд отказал прокуратуре в обеспечении пресечения" Источник: https://censor.net.ua/n3162057 - якась підлога країни у цензора в перекладі вийшла. Судом за поданням прокуратури обирається запобіжних захід - избирается мера пресечения.
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