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 Економіка
  2021  101
Все про:МВФ (619) НБУ (534) Чурій (9)

 Не принципово, отримаємо ми транш МВФ до кінця року чи ні, - заступник голови НБУ Чурій

Якщо Україна не отримає транш Міжнародного валютного фонду до кінця 2019 року, це не вплине істотно на фінансову стабільність.

Про це заступник голови НБУ Олег Чурій заявив в інтерв'ю UATV, інформує Цензор.НЕТ.

"Отримання грошей другорядне, воно збільшує наші резерви, але для нас зараз не принципово, отримаємо ми транш до кінця року чи на початку наступного", - сказав він.

За словами Чурія, співпраця з МВФ важлива для України передовсім не через гроші.

Також дивіться: Мінфін підтверджує досягнення значного прогресу в переговорах із МВФ, - Маркарова. ДОКУМЕНТ

"Це знак якості для інвесторів, що з Україною можна працювати, що країна проводить реформи для забезпечення економічного зростання, Україна цікава для інвестування. Це найголовніше", - пояснив заступник голови НБУ.

"Переговори не закінчилися, переговори тривають. Мені здається, у нас великі перспективи для отримання нової програми", - додав він.

Нагадаємо, Місія МВФ працювала в Києві з 14 по 22 листопада.

15 листопада прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та міністр фінансів Оксана Маркарова зустрілися з місією Міжнародного валютного фонду в Україні: керівником місії Роном ван Роденом і економістом місії Габором Пулою.

Вони обговорили умови відкриття нової програми розширеного фінансування з місією МВФ в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Провели конструктивні переговори, - Гончарук про візит місії МВФ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162053
 
 
 Топ коментарі
 
"Дефолт, это не страшно" (с) Беня Непринципиально, получим мы транш МВФ до конца года или нет, - замглавы НБУ Чурий - Цензор.НЕТ 7340
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Странно! Борыгам и коррупционерам злочынной влады МВФ доверял и деньги давал. А зеленым Голобородькам на велосипеде почему-то не доверяет и не дает. Загадка!
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Речь не про этот год, а про следующий. Сколько средств от МВФ заложены в бюджет на 2020? И если их не получить, что произойдет?
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