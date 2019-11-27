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 Україна виграла апеляцію щодо першої скарги "Газпрому" на рішення Стокгольмського арбітражу, - Вітренко

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що Україна виграла апеляцію щодо першої скарги "Газпрому" на рішення Стокгольмського арбітражу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Повна перемога! Україна знову перемагає! Ми виграли апеляцію щодо першої скарги "Газпрому" на рішення Стокгольмьского арбітражу!", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" готовий прийняти від "Газпрому" газ замість грошей за рахунок виплат близько $3 млрд за рішеннями Стокгольмського арбітражу, - Вітренко

Пізніше Вітренко опублікував неофіційний переклад рішення суду.

"1. Апеляційний суд відхиляє скаргу Газпрома. 2. Газпром має компенсувати Нафтогазу витрати на судовий процес у розмірі 1 021 774,26 євро та 1 650 000 грн, з яких 1 000 000 юридичні витрати, і платити відсотки у відповідності до Секції 6 Акту про відсотки на ці дві вищезазначені суми з моменту винесення рішення суду і до моменту здійснення оплати. 3. Апеляційний суд відхиляє запит Газпрома на компенсацію витрат на судовий процес. 4. Апеляційний суд відхиляє звернення Газпрома про секретністьРішення суду не може буде оскаржено по суті", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Таким чином, за результатами двох арбітражних спорів між компаніями на поставку і транзит газу "Газпром" має доплатити НАК $2,56 млрд.

Зі свого боку, "Газпром" підтвердив, що має виплатити НАК "Нафтогаз України" $2,56 мільярда за рішенням арбітражу в Стокгольмі.

Водночас "Газпром" відмовився почати в березні поставки газу для НАК "Нафтогаз України" і повернув внесену передоплату, наполягаючи на необхідності підписання додаткової угоди до чинного контракту на 2009-2019 роки.

"Укртрансгаз" заявив, що "Газпром" від початку року не виконує технічні умови, подаючи газ до українського кордону із заниженим порівняно з контрактом тиском.

"Газпром" після програшу у Стокгольмському арбітражі за позовом "Нафтогазу" заявив про початок процедури розірвання контрактів з українською компанією на поставку і транзит газу.

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4 квітня закінчився термін для переговорів за контрактом на поставку (30 днів з моменту виникнення спору або розбіжності), 19 квітня - щодо транзитного контракту (45 днів).

6 червня НАК "Нафтогаз України" подала до Стокгольмського арбітражу новий позов із вимогою переглянути тариф на транзит газу за контрактом з ПАТ "Газпром". "Контракт на транзит між "Нафтогазом" і "Газпромом" дає сторонам можливість вимагати перегляду тарифу, якщо на газовому ринку Європи відбулися істотні зміни, а також коли тариф не відповідає європейському рівню", - зазначають в компанії.

"Нафтогаз" вимагає перегляду тарифу з березня 2018 року, попередньо оцінює свої грошові вимоги в $11,58 млрд без урахування відсотків. Вожночас, за даними головного комерційного директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, сума вимог може бути знижена при виконанні "Газпромом" деяких умов.

Україна виграла апеляцію щодо першої скарги Газпрому на рішення Стокгольмського арбітражу, - Вітренко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162051
 
   
 Топ коментарі
 
Одни нагибают, другие сдают...
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зеленский же собрался покупать газ у газпрома со с скидкой

Кабинет Министров может разработать механизм, согласно которому потенциальные скидки на газ "Газпрома" при возможных прямых поставках в Украину с 2020 года будут "изыматься" и направляться на реализацию социально важных мероприятий. Об этом в понедельник во время презентации запланированных на 2019-2020 годы перемен в сфере энергетики заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель,
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только зелох может "покупать" газ после таких судов, они нам газа должны на 10 лет вперёд, шаурму купи идиот.
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І ті що "сдают" звільняють тих які "нагибают".
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Осталось выиграть еще дела по второй, третьей, ......восемьдесят восьмой апелляциям и дело в шляпе.
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Вы , собственно, за кого? С такими ,как вы 'друзьями' и врагов не надо
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Я за мир без аннексий и контрибуций. Просто смешно смотреть на эти якобы победы в западных судах. Они де-факто ничего не означают.
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Ты предлагаешь вообще не судиться?
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Почему? Я сторонник боевой магии. Можно еще ритуалы всякие проводить. Эффект в принципе такой же будет. Международные суды и трибуналы отличный инструмент для разрешения споров между Украиной и Румынией, но с сверхдержавами такие фокусы не проходят.
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Может тогда не вписывать в договора пункт о спорах и судах? Типа кто кого первый кинул, тот и молодец. И нахрена все эти Хельсинки 1975 о нерушимости границ, Будапешт, Большой Договор о дружбе?
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Кстати у меня такой же вопрос. Какое значение имеют все эти договора подписанные РФ\СССР?
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Какой , простите, на хрен, мир ? Мира уже нет в помине. Рашка должна ещё получить и за аннексированный Крым , и за сбитый Боинг- и за многое-многое другое. Если это ничего не означало, как вы говорите, то рашка бы не предлагала 'замять ' и 'забыть'.

Правда и законы все мыслимые и немыслимые - на нашей стороне. Пусть это будет ещё и подкреплено соответствующими решениями судов
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Я понимаю ваш посыл, но что означает "должна получить"? От кого? США завтра войну руским объявят? Да и был ли в Истории пример чтобы ктото, не потерпев поражения на поле боя, был , как вы бы хотели, наказан и "получил за все"? Для некоторых наций (Франция 1871год) дела складывались и еще хуже чем у нас, но это не повод впадать в уныние. Любой вступивший с рускими в конфликт знает, что у него есть автоматический союзник, это Украина. В этом наш шанс а не в решениях любых судов.
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Мы не можем актуально вести войну с рашкой , в том смысле, что вернуть военным способом украденное. Есть зато юридические неограниченные возможности и перспективы. Людей в сбитом Боинги тоже уже не вернуть, по-вашему, нужно оставить рашку в покое, потому как они казлы? Странная логика, если честно.
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Есть философская притча про мужика который ищет потерянный кошелек под фонарем хотя потерял вещь далеко-далеко. Почему там ищет? В других местах ничего не видно, там наощупь надо. Эта истерия что якобы суды выиграем и руские все отдадут с компенсацией по решениям этих судов, мне напоминает именно такой случай.
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То есть ваша позиция- все оставить , как есть, и на рашку в суды не подавать?
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Да, под фонарем не искать, там нет ничего хотя и светло.
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Есть притча, если вы их так любите, про сорняки , которые постоянно выбивались на идеальном газоне у садовода, и потом ему посоветовали - просто 'полюбить их'
Так что ж нам теперь примириться с рашкой и полюбить их?
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Блин, я такого не говорил и не думал. Есть масса реальных полноценных способов бороться и побеждать. Суды (международные) не то место, там не решаются споры с рускими.
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Ну,нацистких преступников,до сих пор по миру ловят и воздают им по заслугам.И вроде,вже какая разница,давать дедугану в инвалидном кресле с воздушной подушкой срок или не давать?Ему по большому счёту,тот срок по барабану,бо одной ногой в аду на сковородке.Але возмездие в данном случае,нужно живым,а не мёртвым.Щоб живые и творящие зло сегодня,знали,що ответка прилетит раньше или позже
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Есть уже арестованые активы которые после апелляций можно продать потому в кремле такая истерика.И это убьет рейтинг ***** окончательно.
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Все эти "соответственные решения и суды" вела группа МИДа во главе с Е.В.Зеркаль. Послушай ее дембельское интервью. Если коротко-действия нынешнего руководства Украины перечеркивают все судебные перспективы, начиная от компенсаций и репараций, заканчивая решениями по территориям.
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А Зебил знает? Пусть позвонит,чтоб посоветоватся с шефом (Пуйло)
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Так евойный Оржель пару дней уже вещает, что надо полностью всей Украиной срочно сесть на член Газпрому иначе счастья не будет.
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Ну так я о том же шефу может не понравится поэтому должен позвонить
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оржель с него не слазила)) а тут ещё беня 100 мыльярдами затуманил зелёный мозг.
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"Алло! Шеф, фсьо пропало, фсьо пропало!" (с)
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Все-таки как-то интересно получается. Доллар в гривнах дешевеет процентов не двадцать, не меньше, а газ, который мы за доллары закупаем, но платим за него гривнами, дорожает. Похоже, что не только рашу, но и Украину умом не понять.
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Тут ті. хто це розуміє. в меншості. В більшості зебіли. а більшість по їх словам не може помилятися. хоча стадо жене 1 пастух))
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Так і бензин в баксах дорожчає, бо ціни на нафту на біржах стабільні, але наші АЗС ціни не знижують... І Бєніна Укрнафта в тому числі - як було 28 грн при баксі 26-27, так і зараз 28 грн за літр А-95
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Епоха бідності закінчилась!Яке зниження цін. Тепер кожен може заплатити будь-яку ціну)
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А з іншого боку кажуть. що піднімуть ціну газу для населення на 180% без транзиту.
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"Ольгинские" ! Сделайте что нибудь ! Посмотрите, что творится !
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Главное - лишить их всех премий и посадить в тюрьму!
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Молодцы.

Но после поездки ЗЕ к ***** в Нормандию все это может быть уже до сраки.
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А сигнали ой які погані з'являються на рахунок цього.
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Срочно потребовать заявление об увольнении от Витренко. Как он посмел ***** перед важной встречей огорчить. Вон Зеркаль уже увольняется, пора и остальных "выигрывателей" туда же.
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ПРАВИЛЬНО! Нужно срочно спасать Пуйло! Везите пианинУ!
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.....души газпром !!!! я лично в отоп. сезон СОКРАТИЛ потребление в 3 раза ( с 1600 до 550 , а темп. в доме упала с 20* до 18*) мона и больше , но жена не разрешает ---бо МЕРЗЛЯЧКА ((((
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знову по тому "злочінному" контракту, що раніш гопота і бариги клятуюльку до буцигарні відправили.
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Сейчас идёт борьба за то чтобы продлить этот "не выгодный" Юлькин контракт еще на 10 лет. И если нам это удастся, то это будет большой успех.
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Думаю контракта не будет вообще, либо на год. газпрому смысла нет подписывать долгосрочный контракт, они не для того обходные газопроводы строили. А транзит они смогут продолжить и без контракта, выкупив на аукционах по рыночной цене мощности нашей гтс. Сейчас они тупо тянут время
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Он был невыгодный и 'путинский', когда ЮВТ имела все шансы на пэтино место в президентском кресле. Сейчас этот контракт уже хороший.
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Если Украина покупает газ в европе то почему после прекращения транзита газ должен подорожать?с какой стати!
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И самый главный вопрос к тов Витренко-а где наш украинский газ???
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Это не к нему вопрос, а к Верховной Раде, правительству и президенту.
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да я тоже сегодня интересовался, но товарыщ мне написал шо газа осталось очень мало и на всех не хватит.
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Жаль, что всё это зря - зе-керманичі всё сдадут России самым позорным образом.
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Почема на украинском газе багатеют Шуфрычи,Злочевские и им подобные??? Вот ваше лицо нова влада,зе команда.
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молодцы!главное,что зеЛЕные мрази все это не слили теперь
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Сейчас Коболев и Витренко начислят себе премии по ляму баксов за выигрыш дела и переведут за границу маме.
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я думаю янелох уже позвонил баканову по поводу этих чертей! ведь он обещал владимир владимировичу покупать газ по 600баксов со скидкой. что бы субсидии можно было платить...
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Это только по формуле бери или плати, а по компенсации в 2,5 млрд суд еще впереди.
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