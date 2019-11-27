 Україна виграла апеляцію щодо першої скарги "Газпрому" на рішення Стокгольмського арбітражу, - Вітренко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.
"Повна перемога! Україна знову перемагає! Ми виграли апеляцію щодо першої скарги "Газпрому" на рішення Стокгольмьского арбітражу!", - йдеться в повідомленні.
Пізніше Вітренко опублікував неофіційний переклад рішення суду.
"1. Апеляційний суд відхиляє скаргу Газпрома. 2. Газпром має компенсувати Нафтогазу витрати на судовий процес у розмірі 1 021 774,26 євро та 1 650 000 грн, з яких 1 000 000 юридичні витрати, і платити відсотки у відповідності до Секції 6 Акту про відсотки на ці дві вищезазначені суми з моменту винесення рішення суду і до моменту здійснення оплати. 3. Апеляційний суд відхиляє запит Газпрома на компенсацію витрат на судовий процес. 4. Апеляційний суд відхиляє звернення Газпрома про секретністьРішення суду не може буде оскаржено по суті", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Таким чином, за результатами двох арбітражних спорів між компаніями на поставку і транзит газу "Газпром" має доплатити НАК $2,56 млрд.
Зі свого боку, "Газпром" підтвердив, що має виплатити НАК "Нафтогаз України" $2,56 мільярда за рішенням арбітражу в Стокгольмі.
Водночас "Газпром" відмовився почати в березні поставки газу для НАК "Нафтогаз України" і повернув внесену передоплату, наполягаючи на необхідності підписання додаткової угоди до чинного контракту на 2009-2019 роки.
"Укртрансгаз" заявив, що "Газпром" від початку року не виконує технічні умови, подаючи газ до українського кордону із заниженим порівняно з контрактом тиском.
"Газпром" після програшу у Стокгольмському арбітражі за позовом "Нафтогазу" заявив про початок процедури розірвання контрактів з українською компанією на поставку і транзит газу.
4 квітня закінчився термін для переговорів за контрактом на поставку (30 днів з моменту виникнення спору або розбіжності), 19 квітня - щодо транзитного контракту (45 днів).
6 червня НАК "Нафтогаз України" подала до Стокгольмського арбітражу новий позов із вимогою переглянути тариф на транзит газу за контрактом з ПАТ "Газпром". "Контракт на транзит між "Нафтогазом" і "Газпромом" дає сторонам можливість вимагати перегляду тарифу, якщо на газовому ринку Європи відбулися істотні зміни, а також коли тариф не відповідає європейському рівню", - зазначають в компанії.
"Нафтогаз" вимагає перегляду тарифу з березня 2018 року, попередньо оцінює свої грошові вимоги в $11,58 млрд без урахування відсотків. Вожночас, за даними головного комерційного директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, сума вимог може бути знижена при виконанні "Газпромом" деяких умов.
Кабинет Министров может разработать механизм, согласно которому потенциальные скидки на газ "Газпрома" при возможных прямых поставках в Украину с 2020 года будут "изыматься" и направляться на реализацию социально важных мероприятий. Об этом в понедельник во время презентации запланированных на 2019-2020 годы перемен в сфере энергетики заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель,
Правда и законы все мыслимые и немыслимые - на нашей стороне. Пусть это будет ещё и подкреплено соответствующими решениями судов
Так что ж нам теперь примириться с рашкой и полюбить их?
Но после поездки ЗЕ к ***** в Нормандию все это может быть уже до сраки.