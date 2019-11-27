 Україна виграла апеляцію щодо першої скарги "Газпрому" на рішення Стокгольмського арбітражу, - Вітренко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Повна перемога! Україна знову перемагає! Ми виграли апеляцію щодо першої скарги "Газпрому" на рішення Стокгольмьского арбітражу!", - йдеться в повідомленні.

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Пізніше Вітренко опублікував неофіційний переклад рішення суду.

"1. Апеляційний суд відхиляє скаргу Газпрома. 2. Газпром має компенсувати Нафтогазу витрати на судовий процес у розмірі 1 021 774,26 євро та 1 650 000 грн, з яких 1 000 000 юридичні витрати, і платити відсотки у відповідності до Секції 6 Акту про відсотки на ці дві вищезазначені суми з моменту винесення рішення суду і до моменту здійснення оплати. 3. Апеляційний суд відхиляє запит Газпрома на компенсацію витрат на судовий процес. 4. Апеляційний суд відхиляє звернення Газпрома про секретністьРішення суду не може буде оскаржено по суті", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Таким чином, за результатами двох арбітражних спорів між компаніями на поставку і транзит газу "Газпром" має доплатити НАК $2,56 млрд.

Зі свого боку, "Газпром" підтвердив, що має виплатити НАК "Нафтогаз України" $2,56 мільярда за рішенням арбітражу в Стокгольмі.

Водночас "Газпром" відмовився почати в березні поставки газу для НАК "Нафтогаз України" і повернув внесену передоплату, наполягаючи на необхідності підписання додаткової угоди до чинного контракту на 2009-2019 роки.

"Укртрансгаз" заявив, що "Газпром" від початку року не виконує технічні умови, подаючи газ до українського кордону із заниженим порівняно з контрактом тиском.

"Газпром" після програшу у Стокгольмському арбітражі за позовом "Нафтогазу" заявив про початок процедури розірвання контрактів з українською компанією на поставку і транзит газу.

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4 квітня закінчився термін для переговорів за контрактом на поставку (30 днів з моменту виникнення спору або розбіжності), 19 квітня - щодо транзитного контракту (45 днів).



6 червня НАК "Нафтогаз України" подала до Стокгольмського арбітражу новий позов із вимогою переглянути тариф на транзит газу за контрактом з ПАТ "Газпром". "Контракт на транзит між "Нафтогазом" і "Газпромом" дає сторонам можливість вимагати перегляду тарифу, якщо на газовому ринку Європи відбулися істотні зміни, а також коли тариф не відповідає європейському рівню", - зазначають в компанії.



"Нафтогаз" вимагає перегляду тарифу з березня 2018 року, попередньо оцінює свої грошові вимоги в $11,58 млрд без урахування відсотків. Вожночас, за даними головного комерційного директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, сума вимог може бути знижена при виконанні "Газпромом" деяких умов.