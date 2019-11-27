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 Політика України
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Все про:диплом (12) Слуга народу (526) Іванісов (16)

 Виключений зі СН нардеп Іванісов не навчався в зазначених у його біографії вишах. ФОТО

Народний депутат Роман Іванісов, якого нещодавно виключили з фракції "Слуга народу", не здобував вищої освіти, як було зазначено в його біографіях.

Про це повідомляє сайт "Четверта влада", інформує Цензор.НЕТ.

Видання отримало відповіді від двох університетів у Запорізькій області, які у своїх різноманітних офіційних біографіях вказав Роман Іванісов, на запит про його закінчення цих навчальних закладів. У них ідеться про те, що студент із таким ім'ям та прізвищем ніколи не навчався в зазначених вишах.

Виключений зі СН нардеп Іванісов не навчався в зазначених у його біографії вишах 01

Виключений зі СН нардеп Іванісов не навчався в зазначених у його біографії вишах 02
Виключений зі СН нардеп Іванісов не навчався в зазначених у його біографії вишах 03

Читайте: Іванісов не зможе повернутися в "Слугу народу", - Корнієнко

Виключений зі СН нардеп Іванісов не навчався в зазначених у його біографії вишах 04
Виключений зі СН нардеп Іванісов не навчався в зазначених у його біографії вишах 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення про виключення Іванісова з фракції "Слуги народу" вже прийнято, - заступник голови фракції Кравчук

Нагадаємо, 19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.

Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є неправдивою.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив погашену судимість депутата Іванісова. Після цього Генпрокуратура заявила, що інформація про судимість Іванісова не підтверджена, і попросила ЗМІ не поширювати слова Рябошапки.

Іванісов заявив, що призупиняє членство у фракції у Верховній Раді на час перевірки інформації про його нібито судимість.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що якщо інформація про судимість Іванісова підтвердиться, змусить його скласти мандат і піти зі "Слуги народу".

Лідер парламентської фракції Давид Арахамія каже, що Іванісов зможе повернутися до складу фракції, якщо доведе, що в нього не було судимості.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162050
 
   
 Топ коментарі
 
Ждёмс крыминальных справ от ЗЕпрокуроров... или они все угрозами от Федыны заняты?))
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В партии безработных миллионеров у всех лживые биографии )
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що там якийсь "іванісов". Тут сам блаЗЄнський має білі плями в термінах його навчання Исключенный из СН нардеп Иванисов не учился в указанных в его биографии вузах - Цензор.НЕТ 6526
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Там такого лайна я він 90 %.перевірте ще балабола Дубинського. Таке саме чмо.
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Мне стыдно, что у нас такой преЗЕдент с ЗЕковской командой!!!!
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А Дейдей, в МВС помічник Сабакова ст 186 грабіж і нічого, працює))) зелений немає вже до тебе довіри. Ти їв спаплюжив залишив Сабакова.
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Дейдей - экс-нардеп от НФ. Один из авторов прошения в Конституционный суд о неконституционности статьи про незаконное обогащение.
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І такий "грамотей" в цій ЗЕ-банді дааалеко не один! Я вже писав про необхідність зробити аудит цих "слуг" на наявність у них фальшивих дипломів - я думаю суспільство буде шоковано!!!
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Ой! Всех этих бакалаврав маркетинга по мерчендайзингу поскребите - у все дипломы громогласные!
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Однако, классная команда подобралась! Чувствую, далі буде!
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Там не команда, а сборная солянка - срез общества, так сказать - и патриоты, и коллаборанты, и порядочные, и уголовники, и профессионалы, и свадебные фотографы...шопопало в общем - брали кого придется, чтобы набрать достаточное количество...
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Прошу назвать там патриотов.
Патриоты по определению не могли там оказаться.
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Я вже запитував одного. Просив назвати бодай одне прізвище патріота у блаЗЄнських. Мовчать. Виключений зі СН нардеп Іванісов не навчався в зазначених у його біографії вишах - Цензор.НЕТ 9126
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Например - тот же Арахамия. Еще несколько участников АТО.
И почему вдруг там не могли оказаться патриоты? Патриотам не интересно было войти в ту политическую силу, которая будет управлять их страной?
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Патриот априори не может быть в одной компании с такими махровыми антиукраинцами как Дубинский и Бужанский.
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Думаю, это не так - махровых коллаборантов там человек 5 - дубинский, бужанский и еще 3 мрази - собственно из-за наличия этих субьектов в партии я даже не рассматривал возможность за нее голосовать, но там есть разные группы и банда дубинского отнюдь не центровая.
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И вообще - не вижу ничего патриотичного в том, чтобы становитсья в позу "я с этими в Раду не пойду" и отдавать коллаборантам на откуп управление в стране на 5 лет - скорее уж более патриотично было бы таки пойти в Раду в составе СН чтобы всякие дубинские не рулили во фракции.
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Зато очень патриотично наблюдать как ,,рулят,, как раз махровые коллаборанты.
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Прям-таки рулят? Спикер Рады Арахамия - он явно не коллаборант.
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Не находите, что с его стороны было весьма патриотичным занять это кресло, чтобы оно не досталось какому-нибудь бужанскому?
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Нічого дивного, якщо у генпрокурора та прем'єр-міністра немає вищої освіти. Такого навіть в Африці немає.
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Зебилы привели к власти педофилов-насильников. Браво
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Янык на фоне депутатов ЗЕ воистину проффесор.
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Дипломы,похоже, купил в переходе подземном. Пацаны кинули пацана, вот гады.
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....что там это МУРЛО , а больше торчу от 73 % ДО.......ОВ !!! это ж просто ......ц !!! хотя уже после зека-президента , УДИВЛЯТЬСЯ НЕЧЕМУ ((((( история страны ЭТО не вынесет ((((
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чтобы быть клоуном - образования особого и не надо.
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Знаменитый советский артист Борис Андреев (Трактористы, Зачарованная Десна) так охарактеризовал КЛОУНА:
КЛОУН ИСКУССТВЕНЫЙ ДУРАК СЕБЕ НА УМЕ
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образование и подробности, с ним связанные, у власти - табу... А вдруг всех накроют? Вот взять, например, доктора юридических наук (!) мишанюЙобкина (!!!), того самого, которому текст падыбильнаму написан... Доктор юридических наук!!! Чел, ни дня не учившийся, ни дня не работавший (числился, да, у папаши. Был причастен к торговле курятиной, но основной целью было отмывание НДС)... Не видел ни единой статьи, ни единой публикации... Тряхнуть бы ту высшую аттестационную комиссию вместе с рецензентом и оппонентом, которым православный михаил маркович, сын православного марка моисеевича, отслюнявил, а то и вовсе кинул... Ну? Доктор, плять, юридических наук!!!
Или друг его гепа. Тот поскромнее. Гепа, как известно, докрутился в наперстки до кандидата (!) юридических наук (!!!). Гепа кандидат. Это - не лингвистический прием, не гипербола, не оксюморон, не сарказм... Это - факт, плять. Гепа, этот яркий выпускник ПТУ № 14 по классу "чертежник" - кандидат наук...
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ну этот, хотя бы, уж точно сдал кандминимум по языкам. Причем, не одному иностранному...
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Та да ))))) А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть
https://m.youtube.com/watch?v=YSsKw8gRVlY
На остальных языках он точно также косноязычно шпрехает ))
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не обязательно шпрехать. Можно спикать, парлать, атакеллять, на милисеить, пхеукс пхудить, ом те шпрекенить etc etc etc...
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Падаждите а академия нафтуси в Трускавце
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Зря его исключили из партии - настоящий клоун, соперник Зеленского. И велосипед ему по росту. Катал бы Вову на багажнике на эстонском дрыллесипеде.
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При правильном подборе литературы в туалете можно получить неплохое образование.

😂
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не новость!
интересно кто из "слуг" включая самого главного кроме школы где нибудь учился по чесноку и имеет не поддельные дипломы?
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Судя по тому,что зебилы исполняют--нихто и нихде.
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Гончарук, точно заканчивал курсы красних девиц! Виключений зі СН нардеп Іванісов не навчався в зазначених у його біографії вишах - Цензор.НЕТ 2493 Зуб даю...

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Кто бы сомневался. Вышел из зоны - и сразу диплом в руках.
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Так если капнуть то большинство так званных управленцев не имею настоящих дипломов и не обладают необходимыми знаниями а купили корочки и косять деньги на должности отсюда такой хаос и беспорядок в стране а основную работу за них делают СУКИ (случайно уцелевшие квалифицированные инженеры(специалисты) )
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Засланый казачок . Слишком всё очевидно
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Иванисов внебрачный сын Игоря Беркута , тот тоже окончил все вузы мира и окружен дамами .
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Вот вы здесь про "Слуг..." А, думаете, в других фракциях не так? Просто это дерьмо всплыло!
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И не только в политике, а и чиновников полно.
Поэтому украинские дипломы и не признают, знают как их покупают.
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Найдут у других - обсудим. Пока только эти герои
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В связи с этим, напрашивается вопрос : а как с высшим образованием у нашего велосипедиста ?
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Однако кличка в определённых кругах у Иванисова должна быть.ОПГ никогда не ложат яйца в одну корзину. Из БПП и НФ в СИЗО некоторые тоже прописались.
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И остальных служек проверить не мешало бы... Судя по тому, что они ни говорить, ни вести себя нормально не умеют, там много народу с такими "дипломами" окажется. Гопота она и есть гопота.
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В 1995 году окончил школу, через пять лет - Бердянский университет менеджмента и бизнеса и получил квалификацию "Юрист - специалист", не много не так с 1996года сперва 3г. 6м., но потом с відзнакою за 2г. 6м., и получил квалификацию "специалист - дыроколист".
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В "Слугах народа" почти все такие, просто надо чуть глубже копнуть.
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А у Милованова есть пенсильванская справка о проФФесорстве...
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А ось дуже цікаве інтерв"ю про життя Іванісова на зоні.

https://youtu.be/aSqvkJ825vg
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всё равно самым знаменитым студентом-невидимкой остаётся надежда соевых, непримеримый боец с олигархами, и знаток труселей Гройцман
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Согласно пенсионной реформе Гройсмана, в марте следующего года должно было быть автоматическое существенное повышение (перерасчет) пенсий. Теперь этого не будет, то есть все пенсионеры автоматически станут беднее на размер инфляции.
Так что не сравнивай хрен с пальцем, зе-команде до Гройсмана как до неба.
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ты это в бане подслушал когда Трусельман на 5 гривен собирался пенсии поднять? И вопрос на засыпку, он говоря об армии тролей которую Петя содержит, имел ввиду мистических существ из подземелья и тогда ему в дурку или таких как ты простых и несчастных порохоботов которые ничего другого неумеют делать?
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К чему этот словесный понос? Пенсионная реформа предполагала, что в марте каждого года происходит тотальный перерасчет пенсий. Берется рост в процентах средней заработной платы за последние три года + инфляцию за предыдущий год, эта сумма делится пополам и на полученное количество процентов повышаются все пенсии. Неплохая формула.
Но теперь этого не будет и это медицинский факт. Особо поздравляю пенсионеров, которые голосовали за Зеленского и "Слугу народ" - у вас теперь "конец эпохи бедности", этот конец и сосите.
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Тут сам Генеральный прокурор Рябошавка имеет "диплом" частной шарашки, которую закрыли из-за несоответствия элементарных условий! Там просто торговали дипломами!
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ни дня без пробитого, слугами, дна. порошенкоастановись
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"Исключенный из СН нардеп Иванисов не учился в указанных в его биографии вузах."

Это все фигня. Зато он отучился в Трускавецкой высщей школе экономики и мировой политики.
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