 Виключений зі СН нардеп Іванісов не навчався в зазначених у його біографії вишах. ФОТО

Про це повідомляє сайт "Четверта влада", інформує Цензор.НЕТ.
Видання отримало відповіді від двох університетів у Запорізькій області, які у своїх різноманітних офіційних біографіях вказав Роман Іванісов, на запит про його закінчення цих навчальних закладів. У них ідеться про те, що студент із таким ім'ям та прізвищем ніколи не навчався в зазначених вишах.
Нагадаємо, 19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.
Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є неправдивою.
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив погашену судимість депутата Іванісова. Після цього Генпрокуратура заявила, що інформація про судимість Іванісова не підтверджена, і попросила ЗМІ не поширювати слова Рябошапки.
Іванісов заявив, що призупиняє членство у фракції у Верховній Раді на час перевірки інформації про його нібито судимість.
Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що якщо інформація про судимість Іванісова підтвердиться, змусить його скласти мандат і піти зі "Слуги народу".
Лідер парламентської фракції Давид Арахамія каже, що Іванісов зможе повернутися до складу фракції, якщо доведе, що в нього не було судимості.
Патриоты по определению не могли там оказаться.
И почему вдруг там не могли оказаться патриоты? Патриотам не интересно было войти в ту политическую силу, которая будет управлять их страной?
КЛОУН ИСКУССТВЕНЫЙ ДУРАК СЕБЕ НА УМЕ
Или друг его гепа. Тот поскромнее. Гепа, как известно, докрутился в наперстки до кандидата (!) юридических наук (!!!). Гепа кандидат. Это - не лингвистический прием, не гипербола, не оксюморон, не сарказм... Это - факт, плять. Гепа, этот яркий выпускник ПТУ № 14 по классу "чертежник" - кандидат наук...
https://m.youtube.com/watch?v=YSsKw8gRVlY
На остальных языках он точно также косноязычно шпрехает ))
😂
интересно кто из "слуг" включая самого главного кроме школы где нибудь учился по чесноку и имеет не поддельные дипломы?
Поэтому украинские дипломы и не признают, знают как их покупают.
https://youtu.be/aSqvkJ825vg
Так что не сравнивай хрен с пальцем, зе-команде до Гройсмана как до неба.
Но теперь этого не будет и это медицинский факт. Особо поздравляю пенсионеров, которые голосовали за Зеленского и "Слугу народ" - у вас теперь "конец эпохи бедности", этот конец и сосите.
Это все фигня. Зато он отучился в Трускавецкой высщей школе экономики и мировой политики.