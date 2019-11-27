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 Політика України
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Все про:МЗС (1972) звільнення (730) Зеркаль (211)

 Завтра напишу заяву про звільнення з посади заступниці голови МЗС, - Зеркаль

Заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль планує написати заяву на звільнення 28 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю "Укрінформу".

"Я повертаюся до Києва в середу, в четвер я подаю заяву", - заявила Зеркаль, яка на початку тижня здійснювала візит до Берліна.

Водночас дипломатка запевнила, що "завжди залишається в процесах", навіть якщо формально з ними вже не працює.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На зустрічі в "нормандському форматі" не має бути прихованого порядку денного і таємниць, - Зеркаль

"У нас немає наступників, людей, які можуть прийти і розуміти, що вони роблять. Адже коли експерти стають міністрами - це добре, але в них залишається менталітет експертів", - зазначила Зеркаль.

Нагадаємо, 19 листопада заступник голови МЗС Олена Зеркаль заявила, що піде з посади в Міністерстві закордонних справ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162049
 
   
 Топ коментарі
 
действительно !

Лысый не пристроен ещё
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Зеркаль - будущий министр иностранных дел или даже.... Президент Украины.

Патриотизм и компетенцию доказала на отлично !

Вдачі Вам, пані Олено!
Чекаємо на повернення в велику політику !
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Ща вместо неё выпускницу МГИМО щап...дячат. Навыигруем судов у раисси.

Манкурты хуйловы.
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беда для Украины, радость для кацапов.
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Деваха очень толковая. Наверное, если бы пошла в президенты - я б её поддержал. Несмотря на то что баба...
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Значить виграшні справи України в Гаазі зливають на користь кацапам
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Задовбала ця баба заявами. Сім місяців пише... Стіни ними буде клеїти чи що?!
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"Невозможно работать с непрофессионалом" (с) Если профессионал уходит добровольно с этой команды, то делайте выводы
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Единственная вменяемая тетка в этом петушатнике и та сваливает. Видать дело таки идет к громадному такому цугундеру.
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"Ведь когда эксперты становятся министрами - это хорошо, но в них остается менталитет экспертов" Она что министром родилась ?
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Ловим на слове. Она уже которое по счету такое заявление делает?
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Это плохая новость для Украины и хорошая для Пристайко - он больше не будет казаться на ее фоне инфантилом Завтра напишу заяву про звільнення з посади заступниці голови МЗС, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 1341
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Да не инфантил он, просто сменил ориентацию на 180 градусов.
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То, что уходят такие люди - это ваших, зебилы, рук дело. "Ви зробили це разом". Теперь сделают вас.
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Олена Зеркаль заявила, що піде з посади в Міністерстві закордонних справ, бо вона не готова дружити з Росією. Це позиція патріота. А зебіли дружать і здають інтереси держави ворогу. Це позиція зрадників України. Зебілам професіонали не потрібні, їм потрібні делітанти і колоборанти. Це зрада і під час війни карається по крайній мірі розстрілом. Зебіли ви підписуєтесь під розстрільною статтею. Прийде час і будете відповідати.
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Українці, якщо у нас ще залишилася гордість та гідність ми повинні на ЙОЛКУ вийти 9-го грудня, бо 10-го вже буде пізно. Коли ворог хоче знищити вашу державу, а вас загнати в рабство, він завжди для цього використовує ворів, корупціонерів, зрадників та жидів.
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Ворог всэ ныщить и ныщить. Вы сами друг друга уничтожаете быстрее сверх звука. . Сколько лет Украине столько лет самая нищая страна в Европе и всё Враг виноват.
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