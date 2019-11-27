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 Фугасну авіабомбу вагою 100 кг знешкодили під Харковом, - ДСНС. ФОТО

Снаряд часів Другої світової війни виявили в с. Утківка Харківського району. Місцевий житель знайшов його, гуляючи із собакою.

Земля навколо бомби була розкопана, імовірно, шукачами металобрухту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ГУ Держслужби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

"Про знахідку 25 листопада до місцевого органу влади повідомив мешканець зазначеного села, який знайшов бомбу, гуляючи із собакою. Вона лежала на луках. Місцина навколо неї була розкопана, імовірно людьми, що шукали металобрухт (так званими "чорними археологами")", - йдеться в повідомленні.

Голова сільради викликала поліцію і рятувальників. Останні ідентифікували снаряд як авіаційну фугасну бомбу часів Другої світової війни ФАБ-100.

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"Наступного дня піротехніки вилучили бомбу із землі та знешкодили її на спеціальному підривному майданчику шляхом підриву. Потім вони обстежили прилеглу територію за допомогою металошукача та інших небезпечних предметів не виявили", - повідомили в ДСНС.

Фугасну авіабомбу вагою 100 кг знешкодили під Харковом, - ДСНС 01
Фугасну авіабомбу вагою 100 кг знешкодили під Харковом, - ДСНС 02Фугасну авіабомбу вагою 100 кг знешкодили під Харковом, - ДСНС 03
Фугасну авіабомбу вагою 100 кг знешкодили під Харковом, - ДСНС 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162047
 
 
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Не обнаружили? С собакой гулять надо, чтоб обнаруживать.
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