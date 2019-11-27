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Все про:Меркель (606) НАТО (2181) Макрон Емманюель (324)

 Сьогодні підтримка функціональності НАТО важливіша, ніж це було за часів холодної війни, - Меркель

Підтримка життєздатності Альянсу має першорядне значення для інтересів Німеччини, заявила канцлер.

Для Німеччини життєво важливо зберегти єдність оборонного альянсу НАТО. Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель, непрямо реагуючи на висловлювання французького президента Емманюеля Макрона про "смерть мозку НАТО", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Сьогодні підтримка (функціональності) НАТО - ще більше в наших інтересах, ніж це було за часів холодної війни. Або, принаймні, так само важлива, як і в холодній війні", - звернулася Меркель до німецького парламенту.

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Це життєво важливо з тієї причини, додала Меркель, яку вчора озвучив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас: тому що Європа зараз не може захистити себе сама - без США.

Зазначимо, раніше президент Франції Макрон в інтерв'ю журналу The Economist розкритикував нинішній стан Альянсу: Європа стоїть "на краю прірви" і повинна нарощувати оборонні можливості, але Альянс "впав у кому".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162046
 
 
 Топ коментарі
 
Но газ она готова принимать с любых направлений и в любых количествах...
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Правильно Анжелка! Забыла добавить, шо СП2 важнее!
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Старый анекдот
Женщина из деревни приехала подавать на развод:
- Совсем меня затрахал! И ночью ему дай, и утром, и после обеда. Сил моих больше нет!
- Хорошо, мы рассмотрим вашу апелляцию.
- Да что там смотреть, она вся красная да распухшая!
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Для этого две трубы маловато будет? Нужно больше?
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Больше бабла на бундесвер трать, а не на черножопых братушек. И бабищу тупорылую убери с поста министра обороны.
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правильно Трамп сказал-платите за защиту бльше и не *****вайтесь товарищи немцы
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Но газ она готова принимать с любых направлений и в любых количествах...
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Бабуся,отсоси в макрончика хитрожопого!
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Правильно Анжелка! Забыла добавить, шо СП2 важнее!
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Та ну. Нахріна воно вам те НАТО? Ви ж Україну плануєте живодеру здать, щоб "залюбив" до смерті. Думаєте на нас не зупинеться і до вас з "любовью" попреться? Та ну, "не може" бути
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сколько волка не корми все равно в лес убежит..
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Стало еще более непонятно - так у НАТО мозг все-таки остался или, все же, умер?
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тот самый случай, когда Меркель права на все 100%, жабоедов нужно кому то рихтовать ...
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фрицовская комсомолка ,которая недоплачиывет взносы в НАТО но вот сотрудничает с рашистским сутенером на лярды евро...
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