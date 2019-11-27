 Власника готелю "Токіо Стар", у якому в серпні згоріли 9 осіб, відпустили під домашній арешт

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Таке рішення колегія суддів ухвалила 27 листопада.
"Застосувати до Вадима Чорного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на термін усього розслідування до 18.12.2019 включно із забороною цілодобово залишати місце, де він проживає", - йдеться в рішенні суду.
Чорний також має здати свої паспорти - український та американський.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар". Спочатку повідомлялося, що унаслідок пожежі загинули вісім осіб, постраждало 10 осіб. Пізніше на попелищі знайшли тіло ще одного загиблого. Отже, кількість жертв пожежі зросла до 9. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал із метою приховування вбивства. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки. ДБР порушило щодо співробітників ДСНС в Одеській області кримінальну справу про службову недбалість.
Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".
Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини. Увечері 17 серпня власника готелю "Токіо Стар" Чорного затримали. 20 серпня суд відправив його під арешт строком на 60 днів без права виходу під заставу. Чорний назвав рішення суду "політичним замовленням".
Раніше повідомлялося, що суд призначив Чорному заставу в розмірі 53 млн грн.
Пашинський - мудило, але в цьому випадку я його підтримую.
не говорить и взяв вину на себя сесть на 15 лет
или рассказать и тогда кто то сядет на 15 лет а хазяин сядет лет на 5 за коррупцию
ВЫБОР ЗА ХАЗЯИНОМ!!
Кроме того, в здании этом было два разных отеля с разными собственниками, и неизвестно был ли вообще пожар в отеле Ч.
Допустим, вы купили одно из помещений в здании имеющем разных собственников (что это, одно из помещений в ангаре или квартиру в 16 этажном доме - не имеет значения).
Когда вы покупали помещение вам показали все документы подтверждающие ее соответствие строительным нормам. Вы дополнительно поставили в своем помещении автоматическую пожарную сигнализацию с системой тушения пожара. Вы этим помещением никогда лично не пользовались. Пользуются им совершенно иные лица (кто именно, предприятие в лице директора или квартиранты - не имеет значение). Вы исправно несете расходы на его содержание и охрану. Ночью в этом доме случается пожар с десятком погорельцев. Пожар еще не остыл. В чьем помещении он возник - неизвестно, т.к. очаг возгорания еще не установлен. Ни одного нарушения кем-либо правил пожарной безопасности не установлено.
Вас закрывают в тюрягу на несколько месяцев просто потому что власть в стране получил некомпетентный комик-популист который решил поднять свой рейтинг путем черного пиара на ситуации с пожаром.
А окружающие люди начинают фантазировать и злословить о том будто вы "кому-то что-то давали" просто потому что вас закрыли.
отправить в трускавец
Та й сам Поляков, зокрема.
З чого Ви знаєте, що "жодного фігуранту кримінальних справ не відпускали під домашній арешт"? Ви хіба вивчали всі кримінальні справи часів Порошенка?
По суті новини - знову та сама схема: спочатку гучне затримання, погрози посадити, потім повільна течія кримінальної справи, домашній арешт і поступово забуття...ганьба якась.
В стране первого мира никто бы не задерживал человека при отсутствии повода подозрения, а президенту который рискнул бы публично потребовать этого был бы объявлен импичмент.
А что у нас? А то что у нас напоминает сцену из мультика "Ванька в тридевятом царстве".
Там распоряжения получившего волшебные возможности пубертатного Ваньки исполняют сильные и глупые Двое из ларца. Ванька сказал что нужно "замесить и нарубить" Ч., а двое из ларца попытались сделать это как умели.
Теперича Ч. вылезает из духовки СИЗО подгоревшим, но несъеденым, и будет обосновано "вонять" вплоть до ЕСПЧ.