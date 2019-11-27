 Власника готелю "Токіо Стар", у якому в серпні згоріли 9 осіб, відпустили під домашній арешт

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Таке рішення колегія суддів ухвалила 27 листопада.

"Застосувати до Вадима Чорного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на термін усього розслідування до 18.12.2019 включно із забороною цілодобово залишати місце, де він проживає", - йдеться в рішенні суду.

Чорний також має здати свої паспорти - український та американський.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар". Спочатку повідомлялося, що унаслідок пожежі загинули вісім осіб, постраждало 10 осіб. Пізніше на попелищі знайшли тіло ще одного загиблого. Отже, кількість жертв пожежі зросла до 9. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал із метою приховування вбивства. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки. ДБР порушило щодо співробітників ДСНС в Одеській області кримінальну справу про службову недбалість.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини. Увечері 17 серпня власника готелю "Токіо Стар" Чорного затримали. 20 серпня суд відправив його під арешт строком на 60 днів без права виходу під заставу. Чорний назвав рішення суду "політичним замовленням".

Раніше повідомлялося, що суд призначив Чорному заставу в розмірі 53 млн грн.

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