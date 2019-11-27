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 Політика України
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Все про:Кернес (309) призначення (480) Харків (1565)

 Харківська міськрада призначила Кернесу одинадцятого заступника - Олега Дробота

Харківська міськрада на черговій сесії в середу затвердила директора департаменту реєстрації та цифрового розвитку Олега Дробота на посаду заступника міського голови з питань цифрової трансформації.

Дробот був затверджений одноголосно - "за" проголосували всі 74 депутати, що зареєструвалися в залі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Олегу Дроботу 34 роки. У нього три вищі освіти. У 2009 році він закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю правознавство. У 2011 році - Харківський інститут бізнесу і менеджменту за спеціальністю фінанси, а в 2018 році - Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії держуправління при президенті України. У 2019 вступив до Київської школи економіки, де вчиться на магістерській програмі з цифрової трансформації і бізнес-аналітики. Кандидат юридичних наук. З 2016 Дробот очолював департамент реєстрації та цифрового розвитку Харківської міськради.

Він став одинадцятим заступником міського голови Харкова.

Також дивіться: "Якийсь змій, бл#. Ну, гаразд", - мер Харкова Кернес на засіданні міськради підсумував голосування щодо перейменування станції метро "Московський проспект" на "Турбоатом". ВIДЕО

За словами Кернеса, одним із пріоритетних напрямів роботи нового заступника стане реалізація проєкту "Держава в смартфоні", пише sq.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162043
 
   
 Топ коментарі
 
Зеля на Филатова в Днепре охотится , а в Харьков поехать - кишка тонка .
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а ты не интересовался - во что Харькову обошелся и обходится парк Горького. Советую. Если не лысый - волосы станут дыбом и будут стоять пару суток.
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Апостолов должно быть двенадцать!
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Зеля на Филатова в Днепре охотится , а в Харьков поехать - кишка тонка .
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петяраст ты пернул не в тему. Тут Гепа решил типа подлизать жопу ЗЕ и назначил зама типа по развитию любимого направления ЗЕ - государство в смартфоне. Ну вам тупым петярастам это не понять.
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Прямо вспомнилась фраза из повести Астрид Линдгрен "Малыш и Карлсон который живёт на крыше".
-Нет, это я не ем! Что это такое, один пирог и восемь свечей. Лучше так- восемь пирогов и одна свечка!
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Осталось назначить еще одного и будет прямо как Иисус!
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О ***! Носить его будут в 2 смены. Вместе с каталкой!
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У Христа было двенадцать апостолов.
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старший помощник младшего ассенизатора
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Кернес молодец!!!
Много для Харькова сделал и вошёл в историю, как лучший мэр.
Один парк Горького чего стоит. А как удобно с Новгородской до ФЭДа проехать на авто.
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И спасибо Степан Петровичу Гене Адольфовичу за то, что нам так весело. Харківська міськрада призначила Кернесу одинадцятого заступника - Олега Дробота - Цензор.НЕТ 9722
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а ты не интересовался - во что Харькову обошелся и обходится парк Горького. Советую. Если не лысый - волосы станут дыбом и будут стоять пару суток.
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Скоро і прибиральниця стане заступником Гопи з питань чистоти охвісу. Кількість бюрократів зростає, всім хочеться влаштувати дитинку на хлібне місце.
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це ви від заздрості, оскільки ще ніколи в історії, Харків не мав такого сонцеликого господарника як Гепа...
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А чому не призначити на таку посаду студента профільного вишу? І той, і той тільки вчаться... Обоє не мають ніякої уяви що тре робить... Ось тільки студенту ці гроші (зарплатня) більш потрібні... Ну а 11 замів - то шось дуже скромно... "Маловато будет" (с) мультик
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Вот путлеру и предложи, чтоб его 12 апостолов встречало.
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норма управління виконується, бюджет міста - таке
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Измените закон про местные выборы....что бы меров городов не смогли выбирать одних и тех же в креселе по 15-20 лет сидят...
сделайте закон что бы максимум мэр был на посту 5 лет.... коррумпированый Кернес который сидит 10 лет...И Садовой 15 лет...уже зае.....
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