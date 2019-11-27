 Харківська міськрада призначила Кернесу одинадцятого заступника - Олега Дробота

Дробот був затверджений одноголосно - "за" проголосували всі 74 депутати, що зареєструвалися в залі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Олегу Дроботу 34 роки. У нього три вищі освіти. У 2009 році він закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю правознавство. У 2011 році - Харківський інститут бізнесу і менеджменту за спеціальністю фінанси, а в 2018 році - Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії держуправління при президенті України. У 2019 вступив до Київської школи економіки, де вчиться на магістерській програмі з цифрової трансформації і бізнес-аналітики. Кандидат юридичних наук. З 2016 Дробот очолював департамент реєстрації та цифрового розвитку Харківської міськради.
Він став одинадцятим заступником міського голови Харкова.
За словами Кернеса, одним із пріоритетних напрямів роботи нового заступника стане реалізація проєкту "Держава в смартфоні", пише sq.
-Нет, это я не ем! Что это такое, один пирог и восемь свечей. Лучше так- восемь пирогов и одна свечка!
Много для Харькова сделал и вошёл в историю, как лучший мэр.
Один парк Горького чего стоит. А как удобно с Новгородской до ФЭДа проехать на авто.
Степан ПетровичуГене Адольфовичу за то, что нам так весело.
сделайте закон что бы максимум мэр был на посту 5 лет.... коррумпированый Кернес который сидит 10 лет...И Садовой 15 лет...уже зае.....