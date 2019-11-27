 Зеленський і Путін не обговорювали повернення вкрадених з українських кораблів унітазів, - Пєсков

Про це журналістам заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ні, питання сантехніки не порушувалося. Теми торкалися, і ми про це сказали в нашому повідомленні. Наразі нам більше додати нічого", - сказав він.

"Здійснюються відповідні контакти, тому деталей я не знаю, тому не можу відповісти на ваше запитання", - додав Пєсков, відповідаючи на запитання, коли можна очікувати повернення обладнання і зброї з українських кораблів.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 25 листопада Зеленський і Путін провели телефонну розмову. За словами президента України, він під час розмови порушив питання повернення всього відсутнього на військових кораблях, які повернулися до України.

Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух в напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази".

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Пізніше колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, у якому зазначено перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях "Нікополь", "Бердянськ" та буксирі "Яни Капу".