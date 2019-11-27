 Зеленський і Путін не обговорювали повернення вкрадених з українських кораблів унітазів, - Пєсков

Про це журналістам заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Ні, питання сантехніки не порушувалося. Теми торкалися, і ми про це сказали в нашому повідомленні. Наразі нам більше додати нічого", - сказав він.
"Здійснюються відповідні контакти, тому деталей я не знаю, тому не можу відповісти на ваше запитання", - додав Пєсков, відповідаючи на запитання, коли можна очікувати повернення обладнання і зброї з українських кораблів.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 25 листопада Зеленський і Путін провели телефонну розмову. За словами президента України, він під час розмови порушив питання повернення всього відсутнього на військових кораблях, які повернулися до України.
Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух в напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази".
Пізніше колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, у якому зазначено перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях "Нікополь", "Бердянськ" та буксирі "Яни Капу".
Переговорив по телефону і Пу віддав заручників та військові кораблі.
Який "крутий" - такий як поросячий хвіст.
А якби ж це дійство проводилось у рамках рішення міжнародного морського трибуналу , вівся би протокол.
Але ж ні пішли на поступки щоби зберегти обличчя Пу.
Це по різному можна трактувати, але жодного разу не на користь.
73% чешуть макітру.
унитазы покупать,
ведь без транша в милиарды,
нам ведь некуда посрать,
и сказал песков вовану,
подготовьте нам программу,
по обмену унитазов,
унитазы не простые,
унитазы дорогие,
мы меняем то на крым,
унитаз не победим,
и зеленский понимае,
кто во шо и с чем играет,
унитаз ёто вот то стратегичноё сырье,
и зеленский точно знает что такое унитаз,
это братцы не домбас,
хрен со всем сказал зеленский мне важнее УНИТАЗ.
суть басни этой такова без унитазов европа не видна.
везде воруют нефть и газ,
а у зеленского, украли унитаз.
он шум поднял ,ведь это так
в штаны он срет, теперь мудак.
Это святое.
Бред какой то, прием-передачу нужно было организовать как то официально, с участием или представителей международного трибунала, или наших "озабоченных" европейских союзников... Иначе говоря, как минимум использовать ситуацию как информационный повод в интересах Украины. И отсутствие унитазов в таком случае стало бы блестящим пиар-поводом...
Но янеЛох, все таки ЛОХ !