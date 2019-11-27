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Все про:Зеленський (3689) корабель (647) Пєсков (619) Путін (11895)

 Зеленський і Путін не обговорювали повернення вкрадених з українських кораблів унітазів, - Пєсков

Президенти України і Росії Володимир Зеленський і Володимир Путін під час телефонної розмови не обговорювали питання повернення Україні вкрадених з наших кораблів унітазів.

Про це журналістам заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ні, питання сантехніки не порушувалося. Теми торкалися, і ми про це сказали в нашому повідомленні. Наразі нам більше додати нічого", - сказав він.

"Здійснюються відповідні контакти, тому деталей я не знаю, тому не можу відповісти на ваше запитання", - додав Пєсков, відповідаючи на запитання, коли можна очікувати повернення обладнання і зброї з українських кораблів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Гуманітарний конвой від України": під посольство РФ принесли унітази і нижню білизну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 25 листопада Зеленський і Путін провели телефонну розмову. За словами президента України, він під час розмови порушив питання повернення всього відсутнього на військових кораблях, які повернулися до України.

Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух в напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми звернемося до Росії і вона нам поверне обладнання, якого не вистачає на кораблях, - Зеленський

Пізніше колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, у якому зазначено перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях "Нікополь", "Бердянськ" та буксирі "Яни Капу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162042
 
 
 Топ коментарі
 
Срет на голову зеленому дураку и в усы улыбается..

И почему мне так стыдно? Выбрали бениного клоуна 73% дебилов, а стыдно мне?? Диалектика..
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Вам же Невзоров пояснил - унитазы были брошены к подножию мавзолея!
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так к подножию они и власовский флаг бросали . Но не чего , подняли вытерли и пользуются .
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Поговорили Оба Вовы и, что характерно, что одо, что второе, Х@йло.
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Це усе результат невігластва.
Переговорив по телефону і Пу віддав заручників та військові кораблі.
Який "крутий" - такий як поросячий хвіст.
А якби ж це дійство проводилось у рамках рішення міжнародного морського трибуналу , вівся би протокол.
Але ж ні пішли на поступки щоби зберегти обличчя Пу.
Це по різному можна трактувати, але жодного разу не на користь.
73% чешуть макітру.
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Та ніхрена вони не чешуть. Щоб чесати, хоч якісь сумніви мають бути, а тут ніяких сумніві - в дурнів сумнівів не буває.
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транш с европы нам потребен,
унитазы покупать,
ведь без транша в милиарды,
нам ведь некуда посрать,
и сказал песков вовану,
подготовьте нам программу,
по обмену унитазов,
унитазы не простые,
унитазы дорогие,
мы меняем то на крым,
унитаз не победим,
и зеленский понимае,
кто во шо и с чем играет,
унитаз ёто вот то стратегичноё сырье,
и зеленский точно знает что такое унитаз,
это братцы не домбас,
хрен со всем сказал зеленский мне важнее УНИТАЗ.

суть басни этой такова без унитазов европа не видна.
везде воруют нефть и газ,
а у зеленского, украли унитаз.
он шум поднял ,ведь это так
в штаны он срет, теперь мудак.
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письков манипулятор, понятное дело конкретно о унитазах речь не шла, речь шла о всём имуществе. но письков выхватил только унитазы этим и манипулирует, плохо что многие из нас ведутся.
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таким образом письков признал, что унитазы они все таки с3,14здили
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та кому интересно,что сказал Писков...?Порохоботы негодуют,обсуждают,бурлят как опарыши на куче дерьма.
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Обсуждали не обсуждали.... Кто и как подписал акт о приёмке наших кораблей с такими несоответствиями в комплектации ? Указана ли эта недостача в акте о приёмке ? Вот в чём вопрос ? Если всё указано, задокументировано и подписано российской стороной, но нехер с Путиным и обсуждать этот вопрос, - всё должно решаться на низовом уровне. А если акт о возврате кораблей подмахнули без нареканий, то путин может смело послать зельца нахер с его требованиями и жалобами. А бумажкой о несоответствии в комплектации составленной в нашем порту (постфактум) можно только пдтереться....
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Унитазы возврату не подлежат.
Это святое.
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Унитазы точно не обсуждали! янеЛох с Х@йлом обговорили возврат туалэтов типа сортир модели М и Жо...
Бред какой то, прием-передачу нужно было организовать как то официально, с участием или представителей международного трибунала, или наших "озабоченных" европейских союзников... Иначе говоря, как минимум использовать ситуацию как информационный повод в интересах Украины. И отсутствие унитазов в таком случае стало бы блестящим пиар-поводом...
Но янеЛох, все таки ЛОХ !
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Мародерівцям-петроотам унітази не потрібні. Для цього є Цензор.
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Так украли таки унитазы? Зеленський і Путін не обговорювали повернення вкрадених з українських кораблів унітазів, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8196 Ну,выродки козломордые... Зеленський і Путін не обговорювали повернення вкрадених з українських кораблів унітазів, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8196
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Представте, идет Вторая мировая война. Гитлер обращается к Сталину (или наоборот). "При захвате энского населенного пункта ваши солдаты украли унитазы, прошу верните". Или нет войны, х.з.?
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Последние в конце,две буквы-это твоя подпись?
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Я к твоему комментарию ничего общего не имею. Следовательно предпоследняя буква-твое имя,а последняя- это твой вензель получается! А если ты в самом деле холоп тракториста,-то не беспокойся-война придет и к тебе! Осталось немного таким как ты,поумнеть.
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Некоторые воры,просто крадут магнитолу с тачки.А москали воры, которые воруют тачки вместе с магнитолой и запаской.Когда суд их осудил,москали предпочли вернуть тачку,а магнитолу оставить себе.И с вылупленными беньками,москаль Песков несёт пургу,що кража магнитолы это совсем не кража Зеленський і Путін не обговорювали повернення вкрадених з українських кораблів унітазів, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1306
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Унитазы "скомунизденные" не обсуждали, но хоть Андрюхины труселя Зеля договорился вернуть???
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Таке жваве обговорення теми унітазів - свідчення вкрай низького інтелектуального рівня як Цензора так і порохоботів. Піду помию руки.
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Оно "готово к диалогу в любом формате". Потыкай ***** на переговорах, как солдатам на передовой, жалкое посмешище. А некоторым, у кого грязные руки, рекомендую пользоваться бумагой. Не забудьте, как следует и рот помыть, может Вам станет легче.
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Бубочка таке брело , але дупоголові 73% цього не бачать .
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