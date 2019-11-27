 "Нафтогаз" оцінив вартість ГТС України в процесі поділу в 3,2 млрд грн. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в опублікованому на сайті "Укртрансгазу" документі.
"Нафтогаз" затвердив ринкову вартість активів "Укртрансгазу" з метою їх передачі до статутного капіталу ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" в сумі 3,209 млрд грн (без ПДВ) станом на 1 жовтня 2019 року.
Зазначається, що вартість активів "Укртрансгазу" підтвердили аудитори компанії "Ернст енд Янг".
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський підписав закон про поділ ГТС та "Нафтогазу".
После того как Моника вернет ему ПриватБанк - он купит и ГТС...
Відновна вартість української ГТС знаходиться в межах 300 мрд. дол. США! А як вони її "оцінили" ? Сама оцінка - ЦЕ ЗЛОЧИН і корупційна підготовка до продажу за безцінь!
Соответственно цена на газ от не лоха для лохов будет расти!))))
Не прячне ваши денежки по банкам и углам!)))
Они очеееень нужны сейчас Игрь Валеричу!
ПОНЕДІЛОК, 19 ЛИСТОПАДА 2018, 13:44. Економічна правда!!!
...и мудрый украинский нарИд...которому останутся от мертвого осла уши!)))
По цене металлолома считали?
Что ж дипломат всея времён Порошенко не остановил строительство СП-2?
ПОНЕДІЛОК, 19 ЛИСТОПАДА 2018, 13:44Економічна правда!!!За один рік ціна впала до копійок!!! Де правда???
Зі сторони України, цими активами, скоріш за все, буде майно та майнові права НАК «Нафтогаз України»: його основні засоби, ліцензії на користування надрами та родовищами нафти і газу, інвестиції у спільну діяльність та незавершені капітальні інвестиції дочірніх підприємств і господарських товариств, де держхолдингу належить не менше 51%.
Для того, щоб внесок іншої сторони - учасника СП - був співрозмірним внеску України, в першу чергу і необхідно визначити дійсну ринкову вартість майна, належного НАК «Нафтогаз України», що вочевидь і зробить ТОВ «Ерст енд Янг», відома та авторитетна компанія, висновки якої будуть визнані на міжнародному рівні.
Що може бути внеском до статутного капіталу такого СП зі сторони міжнародного учасника? По великому рахунку, тільки грошові кошти, які необхідно буде направити на модернізацію існуючої ГТС.
А гроші - це інвестиції в економіку, що позитивно впливає на курс національної валюти, а в масштабах можливої вартості активів НАК «Нафтогаз України» ці інвестиції будуть значними.