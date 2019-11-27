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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:Мінздоров'я (1031) Радуцький Михайло (38) Зоряна Скалецька (46) медреформа (2)

 Пацієнтські організації вимагають відсторонити Скалецьку та Радуцького від системи охорони здоров'я

Пацієнтські організації закликають президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Олексія Гончарука відсторонити від управління системою охорони здоров'я міністерку Зоряну Скалецьку, а також голову парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайла Радуцького.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", такі вимоги активісти озвучили в ході акції "Медреформа без коліс" у Києві в середу.

Крім того, пацієнтські організації закликають не допустити відставки голови Національної служби здоров'я Олега Петренка.

На думку виконавчої директорки БФ "Пацієнти України" Інни Іваненко, звільнення Петренка може призвести до провалу медреформи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Регіонали, кум Путіна і Тимошенко хочуть скасувати медреформу, - Супрун

"Петренко створював НСЗУ (Національну службу здоров'я України, - ред.) з нуля. Слідом за ним підуть десятки інших реформаторів, і медреформа опиниться під загрозою зриву", - сказала вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162039
 
   
 Топ коментарі
 
Скорее зеленые кого-то возвращают на старые януковские фармацевтические схемы.
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Да нет просто реформе конец.Будешь и дальше платить тупым рукожопым врачам.Вместо того ,что бы получать бесплатную квалификационную мед.помощь. Будешь хлопать Фельдшерам недоучкам типа родуцкого! Или доктору комаровскому по телеку. Корый рассказывает ,что если ребенок гадит в штаны до 5 лет то это отлично не надо его нервировать. А так все ОК .
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Бахтееву.

И теперь она возвращается.
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Здається, когось відсунули від корита
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Скорее зеленые кого-то возвращают на старые януковские фармацевтические схемы.
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Да нет просто реформе конец.Будешь и дальше платить тупым рукожопым врачам.Вместо того ,что бы получать бесплатную квалификационную мед.помощь. Будешь хлопать Фельдшерам недоучкам типа родуцкого! Или доктору комаровскому по телеку. Корый рассказывает ,что если ребенок гадит в штаны до 5 лет то это отлично не надо его нервировать. А так все ОК .
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Бахтееву.

И теперь она возвращается.
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ну...по требованиям трех-пяти-десяти человек еще никого не подвинули...
подавайте судебные иски (это хоть и так же бесполезно... но хотя бы задокументировано)
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Оцінили рехворми від зелених спеціалістів? А ДБР проТркбвло, що Супрун-злочинниця.
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Может пусть медик руководит Минюстом, если юрист руководит Минздравом?... Пациентские организации требуют отстранить Скалецкую и Радуцкого от системы здравоохранения - Цензор.НЕТ 6515
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Пошла жара.... Реформаторы бьются за звание главного реформатора..... А тем временем последние врачи уезжают в Чехию!
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Идет обычная борьба за контроль над денежными потоками Минздрава. Разумеется каждая из сторон называет себя благородными рыцарями на белых конях а соперников - злобными исчадиями ада. Но разумеется пилить бюджеты будут и те и другие. Ибо так устроена система, и от личностей тут ничего не зависит.
Единственный способ прекратить этот бардак - приватизировать все больницы и застраховать всех пациентов в рамках государственной программы медстрахования. И пусть пациент сам решает кому отдаст свои деньги. Тогда будет конкуренция, будет и качество.
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размечталась, счас чинуши отдадут гражданам их деньги чтобы граждане сами ими распоряжались, а пилить тогда что?
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Только нормальная страховая медицина расставит все по своим местам.Обещают бесплатные услуги - на каком оборудовании ? "Семейный" врач , ни за что не отвечающий , имеет больше врача стационара? Такой бред даже комментировать бесполезно.
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Срочно верните "доктор смерть" Супрун-жить хочу.
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Провал реформы это же отлично! кого конкретно это реформа вылечила! количество смертей увеличилось в стране куча эпидемий просто власти про это молчат, больницы закрываются скорые закрываются лекарства дорожают! НАФИГА НУЖНА ТАКАЯ РЕФОРМА!!!
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а зачем тебе и тебе подобным медицина если твой случай не лечится?!
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не нравится морда не смотри в зеркало!! любая работа оценивается по результату, какой результат такая и реформа!!
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Ты смотри как аквафрешные кацапопитеки возбудились вместе с зебилоботами. Реформы им мешают. Методички обновите, старые уже не канают.

Поклонники неуча Миши-ЧленВамВАнус и юрыздки Калецкой, блесните-ка перечислением успехов на ниве здравоохранения новой коМанды? Что слабо?

Тотальная некомпетентность и пещерная неграмотность- их кредо сейчас.
Ну зебилы же это не название группы людей с пораженным олигофренией мозгом, это просто диагноз сам по себе...
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О дурак!

После тотального закрытия-оптимизации больниц, эпидемий на эпидемии, вечных скандалов и многое другое рассказывать об успехах смертельной тети. Да, чтоб она тебя лечила и по ночам снилась
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Успех номер 1. Грамотные действия по предотвращению эпидемии дифтерии. Но так как ее эпидемии нет, то супрунята этого не видят. А им нужны драйв и скандалы
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Баран, я что-нибудь писал об успехах твоей еврейской тети? Про вечные скандалы - синоним новой ЗекоМанды я лучше промолчу. Эпидемии на эпидемии - я так понимаю Ваш реальный IQ где-то в районе 80? Или в методичке неразоборчиво текст напечатан?

Вы непрофессиональный и медицински безграмотный зебилобот.
А грамотные действия по предотвращению эпидемии дифтерии - это сотня закупленных доз противодифтерийной сыворотки на всю страну, которых в случае реальной эпидемии хватит в аккурат на то, чтобы смеяться было веселее глядя на похоронные процессии? Или вакцинировавшаяся бенина кукла-чревовещатель Гончарук, искренне считающий себя каким-то премьер-министром и одновременно вице-королем Индии(с)?
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Торопишся выдать желаемое за действительное. Пока ничего радужного
"За даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, станом на 13 листопада 2019 року встановлено 23 клінічні діагнози "дифтерія".
За період 2010-2018 років було зареєстровано 56 хворих на дифтерію."
https://gordonua.com/ukr/news/society/-v-ukrajini-vstanovleno-23-klinichnih-diagnozu-difterija-moz-1425060.html
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Kaкая-такая реформа ? Радуцкий, Пальчевский и т.д. - бизнесмены. Для их частных клиник, медреформа - это удар по бейцам. Конечно, они всё сделанное Уляной и её командой сломают и растопчут.
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Последние новости с полей "реформ":

"...з наступного року середньозважена ставка за надання медичних послуг на первинній ланці за одного пацієнта становитиме 600 грн замість нинішніх 370" - заява пронулала від керівництва МОЗ України та викликала активне обговорення серед представників медичної спільноти.
Говорити про збільшення середньозваженої ставки майже у два рази і не вказувати, що вона також залежить від коефіцієнтів, які її врегульовують, - виглядає або як маніпуляція, або як невдала комунікація щодо цієї зміни"
Бо Разом з підвищенням тарифу також змінилися коефіцієнти, які в результаті вирівнюють суму капітації на той самий рівень, як це було і за тарифом у 370 гривень.
https://glavcom.ua/columns/ulanasuprun/likaryam-pidvishchili-stavku-za-nadannya-medichnih-poslug-ale-jihni-dohodi-vid-cogo-ne-zrostut-642336.html
Пацієнтські організації вимагають відсторонити Скалецьку та Радуцького від системи охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 5601
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Они убьют эту реформу, естественно. Ничего личного, просто бизнес.
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все старательно талдычат о какой-то реформе и ее остановке или не остановке, а медицины как не было последние 25 лет, так и нет. за предыдущие 5 лет "реформировали" остатки медицины, окончательно разрушив и то, что еще хотя бы как-то работало.
интересно, за чей счет банкет у этих "пациентов" и что они там хотят еще "реформировать"?
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Вот откуда ноги этого "действа" растут. Цитата:
«Собрав всю цепочку взаимосвязи между такими организациями: Благотворительный фонд «Пациенты Украины», Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД, «Transparency International Украина», можно выявить, что каждая из них существует под руководством Дмитрия ********. Он так же есть создателем и некоторое время назад руководителем Благотворительного фонда «Пациенты Украины».
Тремя годами ранее как подразделение для данного фонда было решено создать - Центр противодействия коррупции во главе которого был Виталий Шабунин. Помимо Шерембея учредителями БФ «Пациенты Украины» так же являются помощники - консультанты народного депутата Анны Гопко - Инна Бойко и Ольга Стефанишина.
На сегодняшний день руководителями фонда является Стефанишина Ольга Витальевна, Шерембей Дмитрий и не без известный "активист" Владимир Курпитой, он параллельно так же является главою Всеукраинской сети людей, которые живут с заболеванием ВИЧ/СПИД.
Журналисты уверены, что основным заработком этого конгломерата, есть те средства, которые направляются в Украину для закупки медицинских препаратов. Фондом, который заведует финансированием Украины управляет - Георгий Сакварелидзе. Этот человек за 2016 год помог присвоить организации 68 000000 долларов. К тому же нынешние борцы с коррупцией довольно таки неплохо зарабатывают на пиаре, в то время когда берутся за лоббирование интересов фармакологической компании, так как все они связаны с известным магнатом - Борисом Литовским.
Еще один известный компромат на Ольгу Стефанишину, это возникший скандал в начале 2016 года он зацепил вопрос государственных закупок лекарств. В то время все журналисты единогласно утверждали, что Минздравом было заключен крайне неудачный договор с Программой развития ООН. Всех удивляло, почему же одни из наиболее активных организаций, например, БФ «Пациенты Украины» не выступают с протестом, а совсем наоборот, выходят в поддержку за международные закупки в целом, и даже те, которые были осуществлены через ПРООН? Ответ в ходе длительного расследования был найден журналистами в одном из документов относящихся к проекту «Надання послуг з організації та проведення процедур закупівель Міністерству охорони здоров'я України», срок реализации которого четыре года начиная с 2015 года. Согласно данного документа было выяснено, что должность исполнительного директора организации БФ «Пациенты Украины» занимает Ольга Витальевна Стефанишина, она постоянно утверждает, что не имеет ни малейшего отношения к международным организациям точно так же как и ее организация, которые получают деньги из бюджета от Минздрава. Дальше стало известно, что Ольга Витальевна Стефанишина совместно с Минздравом есть прямыми бенефициарами выше названного проекта. Из этого следует, что представители организации БФ «Пациенты Украины» напрямую внедрены в этот проект, от чего соответственно являются его бенефициарами и имеют право принимать непосредственное участие в его прямом управлении и решать все касающиеся вопросы самостоятельно.»
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Согласно декларации, за 2018 год Ольга Стефанишин получила 778 000 гривен заработной платы в МОЗ и 91 592 гривен заработной платы в БО "Пациенты Украины".
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Зебилоиды избрали Янелоха для разрушения Украины, им в говне жить привычнее.
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