 Пацієнтські організації вимагають відсторонити Скалецьку та Радуцького від системи охорони здоров'я

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", такі вимоги активісти озвучили в ході акції "Медреформа без коліс" у Києві в середу.
Крім того, пацієнтські організації закликають не допустити відставки голови Національної служби здоров'я Олега Петренка.
На думку виконавчої директорки БФ "Пацієнти України" Інни Іваненко, звільнення Петренка може призвести до провалу медреформи.
"Петренко створював НСЗУ (Національну службу здоров'я України, - ред.) з нуля. Слідом за ним підуть десятки інших реформаторів, і медреформа опиниться під загрозою зриву", - сказала вона.
И теперь она возвращается.
подавайте судебные иски (это хоть и так же бесполезно... но хотя бы задокументировано)
Единственный способ прекратить этот бардак - приватизировать все больницы и застраховать всех пациентов в рамках государственной программы медстрахования. И пусть пациент сам решает кому отдаст свои деньги. Тогда будет конкуренция, будет и качество.
Поклонники неуча Миши-ЧленВамВАнус и юрыздки Калецкой, блесните-ка перечислением успехов на ниве здравоохранения новой коМанды? Что слабо?
Тотальная некомпетентность и пещерная неграмотность- их кредо сейчас.
Ну зебилы же это не название группы людей с пораженным олигофренией мозгом, это просто диагноз сам по себе...
После тотального закрытия-оптимизации больниц, эпидемий на эпидемии, вечных скандалов и многое другое рассказывать об успехах смертельной тети. Да, чтоб она тебя лечила и по ночам снилась
Вы непрофессиональный и медицински безграмотный зебилобот.
А грамотные действия по предотвращению эпидемии дифтерии - это сотня закупленных доз противодифтерийной сыворотки на всю страну, которых в случае реальной эпидемии хватит в аккурат на то, чтобы смеяться было веселее глядя на похоронные процессии? Или вакцинировавшаяся бенина кукла-чревовещатель Гончарук, искренне считающий себя каким-то премьер-министром и одновременно вице-королем Индии(с)?
"За даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, станом на 13 листопада 2019 року встановлено 23 клінічні діагнози "дифтерія".
За період 2010-2018 років було зареєстровано 56 хворих на дифтерію."
https://gordonua.com/ukr/news/society/-v-ukrajini-vstanovleno-23-klinichnih-diagnozu-difterija-moz-1425060.html
"...з наступного року середньозважена ставка за надання медичних послуг на первинній ланці за одного пацієнта становитиме 600 грн замість нинішніх 370" - заява пронулала від керівництва МОЗ України та викликала активне обговорення серед представників медичної спільноти.
Говорити про збільшення середньозваженої ставки майже у два рази і не вказувати, що вона також залежить від коефіцієнтів, які її врегульовують, - виглядає або як маніпуляція, або як невдала комунікація щодо цієї зміни"
Бо Разом з підвищенням тарифу також змінилися коефіцієнти, які в результаті вирівнюють суму капітації на той самий рівень, як це було і за тарифом у 370 гривень.
https://glavcom.ua/columns/ulanasuprun/likaryam-pidvishchili-stavku-za-nadannya-medichnih-poslug-ale-jihni-dohodi-vid-cogo-ne-zrostut-642336.html
интересно, за чей счет банкет у этих "пациентов" и что они там хотят еще "реформировать"?
«Собрав всю цепочку взаимосвязи между такими организациями: Благотворительный фонд «Пациенты Украины», Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД, «Transparency International Украина», можно выявить, что каждая из них существует под руководством Дмитрия ********. Он так же есть создателем и некоторое время назад руководителем Благотворительного фонда «Пациенты Украины».
Тремя годами ранее как подразделение для данного фонда было решено создать - Центр противодействия коррупции во главе которого был Виталий Шабунин. Помимо Шерембея учредителями БФ «Пациенты Украины» так же являются помощники - консультанты народного депутата Анны Гопко - Инна Бойко и Ольга Стефанишина.
На сегодняшний день руководителями фонда является Стефанишина Ольга Витальевна, Шерембей Дмитрий и не без известный "активист" Владимир Курпитой, он параллельно так же является главою Всеукраинской сети людей, которые живут с заболеванием ВИЧ/СПИД.
Журналисты уверены, что основным заработком этого конгломерата, есть те средства, которые направляются в Украину для закупки медицинских препаратов. Фондом, который заведует финансированием Украины управляет - Георгий Сакварелидзе. Этот человек за 2016 год помог присвоить организации 68 000000 долларов. К тому же нынешние борцы с коррупцией довольно таки неплохо зарабатывают на пиаре, в то время когда берутся за лоббирование интересов фармакологической компании, так как все они связаны с известным магнатом - Борисом Литовским.
Еще один известный компромат на Ольгу Стефанишину, это возникший скандал в начале 2016 года он зацепил вопрос государственных закупок лекарств. В то время все журналисты единогласно утверждали, что Минздравом было заключен крайне неудачный договор с Программой развития ООН. Всех удивляло, почему же одни из наиболее активных организаций, например, БФ «Пациенты Украины» не выступают с протестом, а совсем наоборот, выходят в поддержку за международные закупки в целом, и даже те, которые были осуществлены через ПРООН? Ответ в ходе длительного расследования был найден журналистами в одном из документов относящихся к проекту «Надання послуг з організації та проведення процедур закупівель Міністерству охорони здоров'я України», срок реализации которого четыре года начиная с 2015 года. Согласно данного документа было выяснено, что должность исполнительного директора организации БФ «Пациенты Украины» занимает Ольга Витальевна Стефанишина, она постоянно утверждает, что не имеет ни малейшего отношения к международным организациям точно так же как и ее организация, которые получают деньги из бюджета от Минздрава. Дальше стало известно, что Ольга Витальевна Стефанишина совместно с Минздравом есть прямыми бенефициарами выше названного проекта. Из этого следует, что представители организации БФ «Пациенты Украины» напрямую внедрены в этот проект, от чего соответственно являются его бенефициарами и имеют право принимать непосредственное участие в его прямом управлении и решать все касающиеся вопросы самостоятельно.»