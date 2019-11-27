 Фонду соціального страхування виділять додаткові кошти для виплати лікарняних, - Мінсоцполітики

Про це заявив заступник міністра соціальної політики Олег Коваль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.

"Мінсоцполітики вже ініціювало зміни до кошторису Фонду і запустило процедуру погодження для ухвалення Кабміном. Тобто уже цієї середи, 27 листопада, Кабінет Міністрів України може схвалити рішення про зміни бюджету Фонду соцстрахування для його збалансування! Ніякої "призупинки виплат" Фондом не було і не буде!" - сказав Коваль.

Крім того, він повідомив, що Міністерство соціальної політики України скликає засідання правління Фонду соціального страхування на п'ятницю, 29 листопада.

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За словами Коваля, порядок денний цього засідання складатиметься з трьох пунктів: обрання голови правління Фонду, формування постійних комісій правління Фонду та незалежна аудиторська перевірка Фонду соцстрахування з 01.08.2017 по теперішній час.



На думку заступника міністра, "розгляд і ухвалення відповідних рішень дозволить навести лад в установі та забезпечити її безперебійну роботу".



Водночас він вважає, що засідання правління Фонду, заплановане на 26 листопада з єдиним пунктом порядку денного – "Про внесення змін до бюджету Фонду на 2019 рік" є недоцільним.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 листопада Міністерство соціальної політики заявило, що ситуація, яка склалася у Фонді соціального страхування, схожа на рейдерське захоплення.

Через кілька годин після цього Фонд соціального страхування заявив, що змушений призупинити переказ коштів для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам.

Того ж дня в міністерстві заявили, що у Фонду соцстрахування є 429,4 млн грн, і його керівництво не мало права припиняти виплати.