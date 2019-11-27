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 Суспільство
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Все про:виплати (112) Кабмін (3337) Міністерство соціальної політики (359)

 Фонду соціального страхування виділять додаткові кошти для виплати лікарняних, - Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики просить уряд змінити кошторис Фонду соціального страхування. Це питання розглянуть на сьогоднішньому засіданні Кабміну.

Про це заявив заступник міністра соціальної політики Олег Коваль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.

"Мінсоцполітики вже ініціювало зміни до кошторису Фонду і запустило процедуру погодження для ухвалення Кабміном. Тобто уже цієї середи, 27 листопада, Кабінет Міністрів України може схвалити рішення про зміни бюджету Фонду соцстрахування для його збалансування! Ніякої "призупинки виплат" Фондом не було і не буде!" - сказав Коваль.

Крім того, він повідомив, що Міністерство соціальної політики України скликає засідання правління Фонду соціального страхування на п'ятницю, 29 листопада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фонд соцстрахування оголосив про призупинення виплат лікарняних, допомоги вагітним і породіллям після заяви Мінсоцполітики про можливе рейдерське захоплення

За словами Коваля, порядок денний цього засідання складатиметься з трьох пунктів: обрання голови правління Фонду, формування постійних комісій правління Фонду та незалежна аудиторська перевірка Фонду соцстрахування з 01.08.2017 по теперішній час.

На думку заступника міністра, "розгляд і ухвалення відповідних рішень дозволить навести лад в установі та забезпечити її безперебійну роботу".

Водночас він вважає, що засідання правління Фонду, заплановане на 26 листопада з єдиним пунктом порядку денного – "Про внесення змін до бюджету Фонду на 2019 рік" є недоцільним.

Читайте: Мінсоцполітики почне фінансування послуг замість установ у регіонах з 2020 року, - Соколовська

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 листопада Міністерство соціальної політики заявило, що ситуація, яка склалася у Фонді соціального страхування, схожа на рейдерське захоплення.

Через кілька годин після цього Фонд соціального страхування заявив, що змушений призупинити переказ коштів для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам.

Того ж дня в міністерстві заявили, що у Фонду соцстрахування є 429,4 млн грн, і його керівництво не мало права припиняти виплати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162038
 
 
 Топ коментарі
 
Шо, зеекономісти, фуйово, коли великих платників податків випихують з України за вказівками Бєні?
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и как у них только станок выдерживает?
то учителям-врачам задолженность - за два дня отдадут
то политсилам за отмывание денег на выборах - вернут
то шахтерам - чуточку....а теперь и соц выплаты...
перегреется станочек, ой не выдержит пустую денежную массу выкидывать...
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Фондом на сьогодні оплачені заявки по 22 жовтня. Так, що не пишіть брехню. А при пороху якраз такий дефіцитний бюджет Фонду і затвердили, що він під кінець року закінчився.
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Шо, зеекономісти, фуйово, коли великих платників податків випихують з України за вказівками Бєні?
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и как у них только станок выдерживает?
то учителям-врачам задолженность - за два дня отдадут
то политсилам за отмывание денег на выборах - вернут
то шахтерам - чуточку....а теперь и соц выплаты...
перегреется станочек, ой не выдержит пустую денежную массу выкидывать...
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почему не поверю? поверю...
но я это не связываю с гениальной политикой НБУ... думаю сезонный фактор
а вот доживем-посмотрим до и после Нового года... и весной (перед посевной)
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Как же так? Полгода уже честные неборыги не воруют, а денег то на одно, то на другое не хватает?
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Коваль нагло врет! Выплаты прекращены, три месяца не платят.
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Если ты про больничные, то да. Среди сотрудников никому в последнее время не выплатили.
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Люди ну що Ви пишите ахінею всяку. Ну хоч хтось з вас розбирався в ситуації? Які три місяці. Якщо бухгалтерія на ваших підприємствах тримає лікарняні по два, три, місяці а то й пів року по до чого тут Фонд?
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Три месяца назад передали заявку на выплату. Просто кто то куда то весь фонд выгреб. При Порохе в течении месяца выплачивали.
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Фондом на сьогодні оплачені заявки по 22 жовтня. Так, що не пишіть брехню. А при пороху якраз такий дефіцитний бюджет Фонду і затвердили, що він під кінець року закінчився.
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Вот вы и не пишите брыхню. Заявка была отправлена в середине сентября.
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Добре, відправили і що далі? Що у відділенні сказали, чому затримка? Може якісь помилки у заявці?
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Доречі цікаве у Вас написання слова брехня. А ви точно з України?
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Точно! Не обращайте внимания, на такие мелочи.
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Про станок взагалі дурня, бо наповнення бюджету Фонду тільки за рахунок нарахування ЄСВ на зарплату. І до чого тут зекономісти і бариги якщо що попередній уряд що нинішній забили болт на Фонд і не можуть просто вирішити ситуацію спокійно а починають ловити хайп і доводити які вони борцуни з несправедливістю
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Какие больничные? Главная забота зебелят - пропихнуть закон про выплату пенсий сепарам без справки о перемещении!
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