EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  332  8
Матеріали за темою:
Все про:Мін'юст (625) судові пристави (3) суд присяжних (16) Банчук Олександр (1)

 Кабмін запропонує законопроєкти про суд присяжних і фонд відшкодування потерпілим від насильницьких злочинів, - Мін'юст

Заступник міністра юстиції Олександр Банчук заявив, що від імені Кабінету Міністрів до Верховної Ради будуть внесені законопроєкти, що передбачають створення в Україні суду присяжних, а також фонду відшкодування потерпілим від насильницьких злочинів.

Про це Банчук заявив у середу на парламентських слуханнях за результатами виконання Національної стратегії з прав людини при комітеті Верховної Ради з прав людини та реінтеграції окупованих територій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що нічого не порушу, якщо скажу, що два законопроєкти щодо суду присяжних і про створення фонду відшкодування потерпілим від насильницьких злочинів пройшли узгодження Міністерства фінансів, і найближчим часом вони, сподіваюся, будуть в уряді і подані до парламенту для того, щоб виконати те, що ми бачимо у блоці правосуддя і кримінальної юстиції Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексголова Верховного суду Маляренко прогнозує розвантаженість судів після впровадження інституту мирових суддів в Україні

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162036
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Фонде возмещения пострадавшим от насильственных преступлений - надеюсь , обвинят путло ?
 показати весь коментар
 
суд пристяжных звучало бы вернее, а фонд. дабы не тратить гроши должен возмещать поруганную честь
 показати весь коментар
 
Вы уже врачам-учителям заплатили? Говорят там миллионов 300 есть нехватка, чтобы покрыть обещанные скоморохом 400 млн. Да и насчет остальной суммы есть серьезные сомнения в контексте целевого использования ресурсов. Тут статьей пахнет, а они про возмещение....
 показати весь коментар
 
Какое отношение кабмин имеет к этим делам?
В экономике уже все в порядке?
Остановите этого дебила на самокате и сообщите ему, что в прошлом месяце спад про производства достиг 5 процентов.
 показати весь коментар
 
 
ну так кабмин уже победил коррупцию в "верхних эшелонах власти" палиграф все прошли,остались депутаны "слуг" типа юзика,дубинского у которого мама "любит скорость!,и те кто по 5-15 тыс долл взятки -пардон "зарплаты в конвертах"!сепарам пенсии назначили-деньги куры не клюют!
 показати весь коментар
 
Министерство юстиции занимается содержанием заключённых, а не правосудием.
 показати весь коментар
 
Вот только в суде присяжных есть недобропорядочные взяточники, например с фамилией Наколенко имя Наталия - а так просто кличка "скотиняка".
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору