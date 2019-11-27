 Окупаційним "омбудсменом" у Криму призначено Опанасюк - матір співачок із дуету ANNA MARIA

Рішення про "призначення" Опанасюк ухвалив окупаційний "парламент" Криму, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
"Дякую за надану мені довіру. Виправдаю. Я впевнена в плідній співпраці", - сказала Опанасюк, складаючи присягу.
Раніше кандидатуру Опанасюк погодила російський омбудсмен Тетяна Москалькова. Український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що її повноваження поширюються на окупований Крим, і жителі півострова не потребують власного омбудсмена.
Лариса Опанасюк нагороджена медаллю Міноборони РФ "За повернення Криму".
Попередній окупаційний "омбудсмен" Криму Людмила Лубіна залишила свій пост у зв'язку з виходом на пенсію.
Дочки Опанасюк - дует ANNA MARIA - брали участь в українському національному відборі Євробачення-2019. Коли це не вдалося - вони вирушили представляти Україну на конкурс "Нова хвиля" в РФ.
22 лютого 2019 року Анна і Марія Опанасюк не змогли відповісти на запитання журналіста Романа Скрипіна про те, кому належить Крим - Україні чи Росії. Після цього один із телеглядачів обматюкав їх у прямому ефірі.
24 лютого Член журі Національного відбору Євробачення-2019, співачка Джамала зі сльозами на очах пояснила дуету ANNA MARIA, що Крим є окупованою територією України. "Ми не порушували українських законів, ми не давали концертів у Росії. Ми любимо Україну", - запевнили тоді співачки.
а в ФСБ с этим строго
больше ж нет авторитетов по Кыму...только мама певичек
ну анажневиновата что так совпало))))) правда?