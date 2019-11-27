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Все про:Крим (7863) колабораціонізм (41) Опасасюк (2)

 Окупаційним "омбудсменом" у Криму призначено Опанасюк - матір співачок із дуету ANNA MARIA

Ларису Опанасюк, колишнього "віцепрем'єра" окупаційного уряду Криму, призначено "омбудсменом" окупованого півострова. Вона - мати співачок із дуету ANNA MARIA, які хотіли поїхати від України на "Євробачення".

Рішення про "призначення" Опанасюк ухвалив окупаційний "парламент" Криму, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Дякую за надану мені довіру. Виправдаю. Я впевнена в плідній співпраці", - сказала Опанасюк, складаючи присягу.

Раніше кандидатуру Опанасюк погодила російський омбудсмен Тетяна Москалькова. Український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що її повноваження поширюються на окупований Крим, і жителі півострова не потребують власного омбудсмена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скандальні сестри Опанасюк з дуету Anna Maria поїдуть представляти Україну на конкурс "Нова Хвиля" в РФ

Лариса Опанасюк нагороджена медаллю Міноборони РФ "За повернення Криму".

Попередній окупаційний "омбудсмен" Криму Людмила Лубіна залишила свій пост у зв'язку з виходом на пенсію.

Дочки Опанасюк - дует ANNA MARIA - брали участь в українському національному відборі Євробачення-2019. Коли це не вдалося - вони вирушили представляти Україну на конкурс "Нова хвиля" в РФ.

22 лютого 2019 року Анна і Марія Опанасюк не змогли відповісти на запитання журналіста Романа Скрипіна про те, кому належить Крим - Україні чи Росії. Після цього один із телеглядачів обматюкав їх у прямому ефірі.

24 лютого Член журі Національного відбору Євробачення-2019, співачка Джамала зі сльозами на очах пояснила дуету ANNA MARIA, що Крим є окупованою територією України. "Ми не порушували українських законів, ми не давали концертів у Росії. Ми любимо Україну", - запевнили тоді співачки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162032
 
 
 Топ коментарі
 
Скрипин, тогда, этих куриц хорошо потролил... Оккупационным "омбудсменом" в Крыму назначена Опанасюк - мать певиц из дуэта ANNA MARIA - Цензор.НЕТ 13
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Когда худеет тело , худеют и мозги .
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Свечку держал?
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Це забугорний троляка-початківець. Він тільки вчиться.
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До тебя,прохфессора,ему далеко.
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а-а-а-а, тогда понятно, это только в российской полиции пьют и насилуют своих коллег.

а в ФСБ с этим строго Оккупационным "омбудсменом" в Крыму назначена Опанасюк - мать певиц из дуэта ANNA MARIA - Цензор.НЕТ 6370
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правильно...шоубиз своих и пригревает и подкармливает...
больше ж нет авторитетов по Кыму...только мама певичек
ну анажневиновата что так совпало))))) правда?
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Скільки мона сьогодні сміятись з цих довбодятлів? Вже живіт болить.
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все назначения согласовываются с кремлевскими сатанистами и при на явности трудовой книжки на лубянке Оккупационным "омбудсменом" в Крыму назначена Опанасюк - мать певиц из дуэта ANNA MARIA - Цензор.НЕТ 9308
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правильно, нужно еще пушилина поставить на рнбо, а гиркина министром обороны.
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ПЗДЦ .. та у ее мужа есть медаль "за возвращения Крыма" и она со своим мужем активно помогали с референдумом и продвижению "рускага мира " в Крыму !!! Зе - ты ипонулся окончательно!?
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Это паРашкинцы ее в Крыму назначили, а не преЗЕдент....он еще успеет накосячить в других случаях... Оккупационным "омбудсменом" в Крыму назначена Опанасюк - мать певиц из дуэта ANNA MARIA - Цензор.НЕТ 4823
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Да вы просто живете в другой реальности.


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Это было на прошлой неделе. А скандал с Софией Ротару которая без мыла лезет в рашку, которую не хотят пускать из-за того что "спонсировала ветеранов АТО"? Марув говорите?
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Власть поменялась. Теперь можно. А Зеленский для этой братии вообще свой человек.
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Напоминаю соевым дятлам, что у тестя Климкина медаль за возвращение крыма от РФ. НО ЭТО ДРУГОЕ!!!!!
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Напоминаю зескоту, Климкин женился задолго до 14-го года. И в отличии от нынешнего пистайко Украину не сдавал
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первый дебил. Напоминаю соевой чуцшке - родили певичек мама и папа 30 лет назад. Под шконарь говно соевое!
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треба там потихеньку зачистку робити....Треба робити украінський Моссад....і потихеньку відправляти іх,,в мир инной"
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