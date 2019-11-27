EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  596  5
Все про:сім'я (71) школа (740) Міносвіти (541) гендерні проблеми (55)

 Міносвіти спрямувало шкільний курс "Основи сім'ї" на антидискримінаційну експертизу і зупинило його викладання

Міністерство освіти і науки призупинило дозвіл на використання в школах факультативного освітнього курсу "Основи сім'ї", в межах якого старшокласників навчали, як вибрати майбутніх чоловіків або дружин, облаштувати щасливе сімейне життя, планувати і виховувати дітей.

Про припинення викладання курсу повідомив його автор Адріан Буковинський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

Автор отримав листа від Інституту модернізації змісту освіти, в якому повідомлялося, що Науково-методична рада з питань освіти міністерства має розглянути матеріали антидискримінаційної експертизи щодо освітнього комплексу "Основи сім'ї" для учнів 10—11 класів.

"До ухвалення відповідного рішення призупинено дію схвалення освітнього комплексу "Основи сім'ї" для учнів 10—11 класів для використання у закладах загальної середньої освіти", — йдеться у відповіді, яку Буковинський опублікував в Facebook.

Водночас автор обурився таким рішенням, та заявив, що в МОН не захотіли спочатку ознайомитись із його аргументами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фактично кожна п'ята дитина в Україні - без батька, - Петренко

"Як можна вимагати від комісії відповідних рішень, якщо автора не вважали за потрібне принаймні ознайомити з можливими зауваженнями, вже не говорячи про те, щоб дати мені можливість сформувати відповіді по суті зауважень?" — додав він.

Видання нагадує, що вересня цього року деякі українські школи ввели в освітню програму курс "Основи сім'ї". Згідно з висновком МОН 2018 року "такий курс не зашкодить школярам", однак деякі батьки побачили в підручнику надмірну релігійність і дискримінацію й попросили міністерку освіти та науки Ганну Новосад перевірити його ще раз. Так, підручник із предмету доволі побіжно розповідає про види контрацепції. Згідно з позицією автора підручником, контрацепція є неетичною та суперечить природі сім'ї. Натомість абортам приділено кілька сторінок: автор перераховує безліч негативних наслідків, які чекають на жінку, якщо вона перерве вагітність, та дає моральну оцінку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162031
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
усе вирно, цей курс не учит украинцев як партнеру выбрать партнера или партнершу или партнерше партнершу, курс надо доработать в духе толерантности
 показати весь коментар
 
 
Вчера дочь 1классница,пришла из школы без переднего зуба?!!!Никто ни в чем нэ увыноват.Усе толерантненько,бывает.НУШ одним словом!
 показати весь коментар
 
"Так, учебник по предмету достаточно бегло рассказывает о видах контрацепции. В соответствии с позицией автора учебником, контрацепция является неэтичной и противоречит природе семьи. Зато абортам уделено несколько страниц: автор перечисляет множество негативных последствий, которые ожидают женщину, если она прервет беременность, и дает моральную оценку." Источник: https://censor.net.ua/n3162031
21 век ... где они взяли этого "автора"??
Таких к детям нельзя допускать
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору