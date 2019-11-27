 Відсутність транзиту газу спричинить зростання цін на нього в 1,8 раза, - Міненерго

Такі дані, розраховані "Нафтогазом", наведено в проєкті постанови Міністерства енергетики та захисту довкілля, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Так, ціна на газ для промислових споживачів із 1 січня 2020 може становити 10 751 гривня за тисячу кубометрів (без ПДВ і витрат на транспортування і розподіл газу). Це в 1,8 раза більше, ніж ціни на газ для промисловості на грудень 2019 року. При цьому для населення з 1 січня 2020 діятимуть ринкові ціни на газ. Тобто зростання цін для промисловості в січні призведе до їхнього подальшого зростання в наступні місяці для населення.
Водночас в уряді повідомляють, що в разі укладення договору на транзит газу ціни на газ можуть сягнути свого історичного мінімуму вже з 1 січня 2020 року.
обставляется чтобы подписать договор на не выгодных для Украины условиях...
или это не по реформистски?
тут надо настрощать и напугать до судорог лохторат - чтоб они поняли о неотвратимости подписания договора с рашкой на любых, скорее - невыгодных для Украины условиях
Зеленый уродец не зря же на днях болтал с своим хозяином с Кремля....
Там и о газе говорили....
Писали что он перекрывает подробности населения полностью....
Зеленые ********* склоняют население такими заявлениями к капитуляции, да?
а как же реверс?))))
А как же абицянки ЗЕни своим ЗЕлупенам?)))
Зеленые в своем репертуаре: "не будем дружить с россией, будет дорого и больно".
запасайтесь газом))))
Вы НАГАЗУЭТЕ РАЗОМ!))))
Время ГАЗОВАТЬ РАЗОМ!)))
бо ВЕСНА ПРИДЕ скоро))))
Людина,як шо людина,а не расєянєн,хоч трохи розуміє в економіці,ЗНАЄ,що саме Коболеву найнижча ціна на газ - найвигідніша.
а ты опять "за рыбу гроши" про Зрадныка и ненависную Гонтареву, твоя виниловая пластинка уже свистит, хрипит и притаптывает
вот давай, завязывай с этим: ЗЕ-ЗЕ-ЗЕ
Хоча від цих слуг можно очікувати що вони внутрішні ціни зроблять в 1.8 рази вищі ЕС,щоб різницю ложити до офшорів.
Як при Жульке та Янеке. Стара схема у виконані "нових облич",со старою ОПою.
какое отношение имеет цена на газ для населения в Украине к его транспортировке в Европу?
А давайте купим у Путин дешевый газ, а прибыль пустим на соцвыплаты.
А давайте откроем воду в Крым, а прибыль пустим на погашение долгов по зарплатам врачам и учителям.
А давайте продадим всю землю Бене, а прибыль пустим на компенсацию Бене за "Приват".
тут блогер обращается к мудрому и простому украинскому нариду...
Хроники Хунты
@JuntaChronicles
·5 ч
Быдло-избиратели, продавшие рашистам страну за скидку на газ, лишатся и страны и выборов, и скидку им никто не даст.
Передайте кто-нибудь зубожилам, что дешевый газ они получат только в газовых камерах.