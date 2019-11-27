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 Політика України, Економіка
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Все про:газ (1089) транзит газу (106) Міністерство енергетики та захисту довкілля (6)

 Відсутність транзиту газу спричинить зростання цін на нього в 1,8 раза, - Міненерго

Ринкові ціни на газ із 1 січня 2020 року можуть зрости в 1,8 раза, якщо Україна не укладе договір на транзит російського газу в Європу.

Такі дані, розраховані "Нафтогазом", наведено в проєкті постанови Міністерства енергетики та захисту довкілля, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Так, ціна на газ для промислових споживачів із 1 січня 2020 може становити 10 751 гривня за тисячу кубометрів (без ПДВ і витрат на транспортування і розподіл газу). Це в 1,8 раза більше, ніж ціни на газ для промисловості на грудень 2019 року. При цьому для населення з 1 січня 2020 діятимуть ринкові ціни на газ. Тобто зростання цін для промисловості в січні призведе до їхнього подальшого зростання в наступні місяці для населення.

Водночас в уряді повідомляють, що в разі укладення договору на транзит газу ціни на газ можуть сягнути свого історичного мінімуму вже з 1 січня 2020 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ціна на газ для населення зменшиться на 7%, - Оржель

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162029
 
 
 Топ коментарі
 
Шантажируете суки зелёные
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ваЗЕлин уже добазарился с Хуйлом об откатах и теперь
обставляется чтобы подписать договор на не выгодных для Украины условиях...
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ваЗЕлин уже добазарился с ****** об откатах и теперь
обставляется чтобы подписать договор на не выгодных для Украины условиях...
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клован добазарился, что Украина откажется от всех исков к раше, и еще останется должна кремлю, ну просто так, дяд вава ***** так хахотел и его памперс мониканелох согласился . Вот наш конченный вазелин редкий государственник и ни разу не агент фсб по кличке баратино. Зато не барыга, мы за мыр-дыр, дыр дыр. Интересно, зеленодрысные поклонники и дальше надеются на повышение пенсий, уменшение тарифов и то, что АТОшники эту кремлевскую шваль и дальше будут оберегать ценой своей жизни?
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ваЗелина повесить вместе с хозяевами Украинских месторождений газа, у нас этого газа как грязи, но почему мы его где то покупаем это загадка, если память не изменяет до 80 года Украина снабжала маскву и питер своим газом, вопрос куда мы продаем свой газ??? у кого то есть информация??
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Це казки. Віртуальні "потенційні" запаси - що не є підтвердженими - не рахуються.
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Запаси корисних копалин мають здатність вичерпуватись в процесі їх видобутку.
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Так. Стараються підвести базу. Тільки для мене зв'язок між транзитом газу і ціною на газ з Європи все одно не зрозумілий. Може тому, що я не зебіл?
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Бо прописали хитрий пункт в якомусь енергопакеті з ЕС, по якому дохід компанії Нафтогаз не може зменшуватись, тобто у разі припинення транзиту ми з власних кишень маємо сплачувати ті 3 млрд. що отримував монополіст від транзиту. Отакі справи.
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скорее всего, это был один из пунктов по кредиту МВФ при барыге
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Не зовсім так. Навтогаз не буде транзитером. Тому і не може мати прибутки від транзиту. Це раз. Друге - створюється нова компанія, яка і буде транзитером. А щодо того, що транзиту не буде. Якщо немає що транспортувати, то й необхідність у транзитері відсутня. І ніякий енергопакет не змусить компанію працювати у збиток.
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по состоянию на 01.10.2019 спотовая цена на Природный газ на европейских хабах с приведением до границы Украины составляла 4009 грн. Вопрос для зедебилов- с какого х.я у виликих зеленых иканамистов цена вырастет до 11000 при прекращении транспортировки через Украину?
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Это для зедебильных,что бы не сомневались,когда зе-предатели ,сдадут интересы Украины.Простят кацарылым 3 миллиарда и обьяснят это вот этим,иначе будет очень дорогой газ!
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А що надприбутки від транзиту та продажу рідких палив в Нафтогаза були рознесені "по окремим общакам" з постачанням газу при правлінні яйценюха-вальцмана тебе, соєве, не дивувало, було "зрозумілим" та не обурювало? А тепер навертають хуцпу ніби це не так, а по суті намагаються продовжити жидівську політику "збільшення поборів через підвищення цін на енергію" - логічне продовження безкарності попередніх монополістичних вивертів газових паразитів.
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ЖЕЛАЮЩИЕ ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ, НЕ СПЕШИ, НАЖМИ #"Интерфакс-Украина"#, ПОСЛЕДНЯЯ ФРАЗА 2го АБЗАЦА, ТОГДА БУДЕТ ПОНЯТНО.
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Короче, газовые барыги никак не хотят оставаться от своих барышей. Хоть так хоть так хотят стричь бабло. Не с трубы так с людей...
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100 процентов. только не барыги а мыролюбные реформисты.
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давно понял, что не к добру газовики поставили мне бесплатный счётчик на газ над плитой)).
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Да будет этот транзит, никуда не денется. В декабре подпишут новый договор, скорее всего после Саммита.
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но условия? какие там будут условия для Украины.?..что она потеряет?
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а этот потужный реформист не сказал сколько газа добывает страна, сколько его используется для населения и сколько украинского газа продают мыролюбцы на границу?
или это не по реформистски?
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я думаю что газ продают по контрактам заключенным лет 20 назад, я точно знаю когда отключали годами свет, чючма продавал за копейки электроэнергию в Молдавию.
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Газова "удавка" ***** все тісніше затягується на шиї України руками ЗЕ-кацапа!
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Оправдание для прихода русского мира и капитуляции. Зелебоба = Янукович лайт Отсутствие транзита газа повлечет рост цен на него в 1,8 раза, - Минэнерго - Цензор.НЕТ 6303
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При чем тут транзит??? Сейчас цены на уровне европейских... с какого хрена они почти в 2 раза больше европейских станут???
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а тут логику не ищите...
тут надо настрощать и напугать до судорог лохторат - чтоб они поняли о неотвратимости подписания договора с рашкой на любых, скорее - невыгодных для Украины условиях
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шантаж зе населения Отсутствие транзита газа повлечет рост цен на него в 1,8 раза, - Минэнерго - Цензор.НЕТ 5813 значит уже с кремлевскими сатанистами все порешали
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несомненно....
Зеленый уродец не зря же на днях болтал с своим хозяином с Кремля....
Там и о газе говорили....
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За такие рехформы Коболев получает зарплату в 2 млн гривен в месяц не считая премий?
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ништо не стоит так дорого, як чистый от мацкалей,европейський патрыотичный гас
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в нашем клозете все патриотычно благоухает, а из вашего рта воняте ЗЕБЕНькой Відсутність транзиту газу спричинить зростання цін на нього в 1,8 раза, - Міненерго - Цензор.НЕТ 4003
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где-где? ну, тут не очень рифмуется...
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он недорогой.. не выгодный барыгам....лучше импортный "золотой"
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а что с газом который добывается в Украине...?
Писали что он перекрывает подробности населения полностью....
Зеленые ********* склоняют население такими заявлениями к капитуляции, да?
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Или из другого фильма: Это уже не твой газ, и даже не мой газ - это их газ)
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А чего не в 10 раз,или20?Понавыбирали идиотов.
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Так газ же в ЕС покупают! Причём тут транзит?
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ЛОХИ ЗА ВСЕ ЗАПЛАТЯТ! ПОТОМУ ЧТО ОНИ ЛОХИ!
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Теперь со спокойной душой можно сдавать Украину. И все это ради блага тех, кого сдают. Или продают, не очень дорого. Впрочем, это закономерный итого избрания Зеленского. Шоу закончилось, пора платить по счетам.
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За независимость нужно платит,но думаю Зелибоба уже договорился с Х..лом о продолжении торговли "на крови" и по транзиту в том числе
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Погодите, погодите! Зе!дебилы ведь мечтали, что цены на коммуналку будут уменьшаться, а тут вот такое... и от кого, от их любимого Зе!бубочки! Вот это поворот!
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Вот это ПОВОРОТ!)))
а как же реверс?))))
А как же абицянки ЗЕни своим ЗЕлупенам?)))
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Надо подождать что скажут Коболев и Витренко по этому поводу.
Зеленые в своем репертуаре: "не будем дружить с россией, будет дорого и больно".
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зачем ? купил продал гораздо проще , у нас же рынок, хрен у кого купишь кроме как у государства спекулянта Відсутність транзиту газу спричинить зростання цін на нього в 1,8 раза, - Міненерго - Цензор.НЕТ 7437
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Манипуляции с газом кончатся когда украинцы выкинут газовые котлы ,к этому идет Отсутствие транзита газа повлечет рост цен на него в 1,8 раза, - Минэнерго - Цензор.НЕТ 2667
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ЗЕленое министерство ожидаемо путает тёплое с мягким. "Отсутствие транзита" НЕ РАВНЯЕТСЯ "отсутствие договора на транзит". Качать газ Залесье в 2020-м году прекратить НЕ МОЖЕТ. В случае отсутствия договора Украина имеет полное право закачивать весь газ из трубы в свои подземные хранилища до выяснения и возмещения всех своих затрат на это.
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Морально готовят нас к сдаче национальных интересов...
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73% идиотов...жуйте ГОРОХ!
запасайтесь газом))))
Вы НАГАЗУЭТЕ РАЗОМ!))))
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Ну НАГОЛОСОВАТЬ РАЗОМ они смогли...
Время ГАЗОВАТЬ РАЗОМ!)))
бо ВЕСНА ПРИДЕ скоро))))
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Обробка охлоса перед посадкою України на кацапську газову голку. Будуть зебіли разом з Лукашенком декілька разів на рік їздити до ввХ, узгоджувати ціну. Клянчити знижку. Нити і скиглити чому кацапи не виконують договори, прописувати в закони якесь чергове "росукренерго".
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Зато будет пустая труба для газа из Европы. И реверс не нужен.
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Интересно, в других странах, где транзита газа нет или его не будет тоже повышают его стоимость в два раза? Или этот "нафтогаз" опять продолжает заниматься дерибаном и наживой?
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Началась дрессировка зе-тыпилов с помощью "кнута и пряника".

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А Кобелев будет ходить в футболке "Мама любит высокие цены на газ"...
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Не Коболев! Зельцман і квартал.
Людина,як шо людина,а не расєянєн,хоч трохи розуміє в економіці,ЗНАЄ,що саме Коболеву найнижча ціна на газ - найвигідніша.
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Электро отопление в доме оформил , пилю бесплатно деревья у соседей .
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Відчувається почерк Зе-коМанди - у вас вибір - або підписуємо договір про транзит (при цьому здаємо все що можна) і ціна газу найдешевша (в Європі), або не підписуємо і ціна зростає для вас в 1,8 рази (в Україні). Відсутність транзиту газу спричинить зростання цін на нього в 1,8 раза, - Міненерго - Цензор.НЕТ 8849
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дешевые наперсточники опять разводят село неасхвальтоване и городских долбодятлов
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нас изначально к этому подводили и нечего удивляться .Просто патриоты не верили что поток как мост построят.
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Педики,начинают подготавливать плебс к сливу, и подписанию на ордынских условиях договора.
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На 80% подорожание для местных деловых обычаев, это даже благотворительность со стороны бизнесменов, ведь они и 300%, и 500%, да даже тысячу 1000% смогут так по бух учету оформить, что якобы хватает только на самое необходимое : чтобы газопровод не заржавел.
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Зеленський, за зраду національних інтересів України підеш за грати слідом за Порошенком. Жодних договорняків з окупантами. Якщо збираєшся перекласти три мільярди за відсутній транзит газу на плечі всього народу України, то відповідатимеш за це, як Порошенко з Гонтарєвою за кидок втричі всього народу по курсу валюти з 8 до 25. Прикрий офшори і забери у олігархів незаконно нажите. І будуть гроші. Не давай красти у держави і будуть в казні гроші і без російського транзиту.
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Юрик, разговаривают за гас,
а ты опять "за рыбу гроши" про Зрадныка и ненависную Гонтареву, твоя виниловая пластинка уже свистит, хрипит и притаптывает

вот давай, завязывай с этим: ЗЕ-ЗЕ-ЗЕ
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Треба визначатися - або хрестик, або трусики.
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От це украінске мінєнерго! Отце регулятор! Охрєнєть! Диктує ціни на газових хабах ЕС!
Хоча від цих слуг можно очікувати що вони внутрішні ціни зроблять в 1.8 рази вищі ЕС,щоб різницю ложити до офшорів.
Як при Жульке та Янеке. Стара схема у виконані "нових облич",со старою ОПою.
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Это случится в любом случае после запуска потока 2
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с какого дуба?

какое отношение имеет цена на газ для населения в Украине к его транспортировке в Европу?
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Насколько я помню, себестоимость добычи газа государственным предприятием УКРГАЗВЫДОБУВАННЯ, исходя из бухгалтерских отчетов этой фирмы за 2018 год, составляет (по памяти) где-то 80 дол. 1000 м.куб.. Это с налогами и рентой. Просто интересно, неужели доставка газа по имеющимся трубопроводам потребителям может поднять розничную цену НА ПОРЯДОК? По моему же все дело в жлобской жадности присосавшихся к трубе. И, естественно, гнилую посредническую кобелевскую шоблу, называемую НАФТОГАЗ им. Бакая, нужно ликвидировать, чтоб и вони от ее персонала не осталось.
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Без транзита на рассее все сразу взорвется, потому как девать газ некуда, хранилищ нет. Через неделю финансовое банкротство "Газпрема", через две страны.
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Зебыдло и экономика:
А давайте купим у Путин дешевый газ, а прибыль пустим на соцвыплаты.
А давайте откроем воду в Крым, а прибыль пустим на погашение долгов по зарплатам врачам и учителям.
А давайте продадим всю землю Бене, а прибыль пустим на компенсацию Бене за "Приват".
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Зеленым гнидам насрать на 13 тысяч погибших,лишь бы на газовую трубу залезть..
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странно, - газ дорожал и с транзитом, а теперь еще и без)
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тут блогер обращается к мудрому и простому украинскому нариду... Відсутність транзиту газу спричинить зростання цін на нього в 1,8 раза, - Міненерго - Цензор.НЕТ 8182

Хроники Хунты

@JuntaChronicles

·5 ч

Быдло-избиратели, продавшие рашистам страну за скидку на газ, лишатся и страны и выборов, и скидку им никто не даст.
Передайте кто-нибудь зубожилам, что дешевый газ они получат только в газовых камерах.



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В общем, обострю уже высказанное выше другими комментаторами политкорректным стилем - или целуйте кацапов и ***** в сраку, или мы внутренние цены на газ "отрегулируем" в два раза больше.
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Ну все пішов злив. Дякую зебіли - просрали все. що було зроблено за 5 років.
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