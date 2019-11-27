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 Політика України
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Все про:Зеленський (3689) Литва (469) Вільнюс (13) Науседа Гітанас (13)

 У Вільнюсі розпочалася зустріч Зеленського і Науседи

У Вільнюсі розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського, який перебуває в Литві з офіційним візитом, із президентом Литви Гітанасом Науседою.

Про це повідомляється на сайті глави Української держави в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Офіційна церемонія зустрічі відбулася біля Президентського палацу. Глави держав оглянули стрій роти почесної варти. Пролунали державні гімни України та Литви", - повідомляється на сайті президента.

Після завершення зустрічі під головуванням Зеленського та Науседи відбудеться Дванадцяте засідання Ради Президентів України та Литви. Також очікується підписання двосторонніх документів та зустріч із представниками ЗМІ.

Крім того, президенти України та Литви візьмуть участь в українсько-литовському економічному форумі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський розпочинає візит до Литви - обговорить "нормандську зустріч", євроінтеграцію та реформи. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162028
 
 
 Топ коментарі
 
Это единственный вопрос,который всех волнует.Вот такой авторитет у нашего вовы.Позор.
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Зеб, как ты прав, Зелемойский честно и порядочно сказал, что он никому ничего не должен, за это ничего зелекторат и голосовал, а не за свои фантазии о том - что Зелемойский будет делать.
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Отвёртку, чтобы открутить крышку рояля... на всякий случай...
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Это единственный вопрос,который всех волнует.Вот такой авторитет у нашего вовы.Позор.
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это интелектуальный уровень "коментаторов"!
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Уровень нормальный.Велосипед-тоже подарок вчерашний.Или у президента Латвии тоже не тот уровень?
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видишь ли, в развитых странах министры и премьер министры на велосипедах не стыдятся ездить!
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Так голобородько ездил.Вот корень обмана зе.Отсюда и презрение.Что к нему,что к пете.
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Подарят портативный рояль именной сделанный под заказ специально для Зеленского
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Эти могут самокат подарить, как помощь молодому правительству... У Вільнюсі розпочалася зустріч Зеленського і Науседи - Цензор.НЕТ 1565
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Один такий нюанс є, зелепупу подарували таки дамський велосипед, ну а який же ще моніці дарити.
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господа!.. делаем ставки: что подарят Бубочке в Литве..
ваши предложения!
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баночка в форме пианино, а шпроты черные и белые?!.. хмм.. это оригинально!
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компромат на Порошенко это к Портнову.. у него много туалетной бумаги
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Хоч би з Латвією не наплутав... Сподіваюсь буде ще один вєлік. Або рояль!
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В Вильнюсе / а там не далеко и до Юрмалы с гастролью с игрой на пианино без рук и сравнением Украины с порноактрисой.Удивить мир президентом Украины для которого Украина исторической родиной не является, а есть нечто чужеродное, враждебное, непонятное.
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Зеб, как ты прав, Зелемойский честно и порядочно сказал, что он никому ничего не должен, за это ничего зелекторат и голосовал, а не за свои фантазии о том - что Зелемойский будет делать.
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Ну то видались та не пиши на цензорі!
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бояры хлебни, оно попустит, вот увидишь!
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бубочка велосипд от эстонии рояль от литвы а латвия шо и на францию
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Подарите ему СЯМОКАТ! ЗЕленый!

Опускать, так опускать!!!
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У чМоники дамский велосиПЕД, у швабры Г самокат, у недоРазумкоа ролики. Всех вместе отправить на Олимпиаду в Ростов.
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самая знаковая встреча 21-го тысячелетия началась, за мир во всем мире я теперь спокоен
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Согласен, - это эпохальная встреча.... Зеленский и Науседа - это сила. Вместе они спасут планету от всех бед, конфликтов и катаклизмов....
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Литва (Шяуляй) виробляє саме велосипеди. А Естонія - роялі. Якось наше МЗС протупило з графіком поїздок.
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Da Siauliai dejalet velosipedi.Oni prodajut 300000 stuk v god po vsemu miru.
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