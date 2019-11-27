 РФ продовжила на два місяці слідство у справі українських моряків: хочуть допитати нового свідка, - Полозов

Про це повідомив у середу адвокат обвинувачених Микола Полозов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Слідство продовжено на два місяці, до 20 січня у зв'язку з тим, що слідчому необхідно отримати відповіді на доручення від оперативників. Також слідство планує допитати якогось свідка, якого - не говорять", - сказав він.

Адвокат уточнив, що з самими моряками слідчі не планують слідчих дій, викликати їх не збираються.

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За його словами, після повідомлення про завершення слідчих дій, захист зможе продовжити ознайомлення з матеріалами справи.

Також, пояснив Полозов, все вилучене з українських кораблів майно, поки залишається як речові докази у РФ.

Він висловив думку, що вилучене з кораблів обладнання і зброя може бути передано Україні на відповідальне зберігання.

"Слідчий може взагалі виключити все це майно зі списку речових доказів і таким чином все вилучене повернеться в Україну. Але, якщо ні, то слідство, як в ситуації з кораблями, може передати ці речові докази на відповідальне зберігання українській стороні", - сказав Полозов .

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Адвокат зазначив, що російське законодавство це не забороняє, але слідство поки не поспішає з прийняттям будь-яких рішень.

Полозов також уточнив, що якщо справа все-таки дійде до суду, то долю речових доказів вирішить уже судя під час оголошення вироку.

У той же час, він висловив упевненість, що питання про повернення Україні вилученого з затриманих кораблів майна буде вирішене на політичному рівні.

Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух в напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази". По прибуттю кораблів в Очаків було опубліковано повний список знищеного і вкраденого росіянами майна на бронекатера "Бердянськ", "Нікополь" і буксирі "Яни Капу".

Рік тому, 25 листопада, ВМС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.