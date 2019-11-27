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 Політика України, За кордоном
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Все про:Азовське море (1263) Росія (21295) Полозов (315)

 РФ продовжила на два місяці слідство у справі українських моряків: хочуть допитати нового свідка, - Полозов

Термін попереднього слідства у справі затриманих у Керченській протоці українських моряків продовжений ще на два місяці у зв'язку з необхідністю проведення слідчих дій.

Про це повідомив у середу адвокат обвинувачених Микола Полозов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Слідство продовжено на два місяці, до 20 січня у зв'язку з тим, що слідчому необхідно отримати відповіді на доручення від оперативників. Також слідство планує допитати якогось свідка, якого - не говорять", - сказав він.

Адвокат уточнив, що з самими моряками слідчі не планують слідчих дій, викликати їх не збираються.

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За його словами, після повідомлення про завершення слідчих дій, захист зможе продовжити ознайомлення з матеріалами справи.

Також, пояснив Полозов, все вилучене з українських кораблів майно, поки залишається як речові докази у РФ.

Він висловив думку, що вилучене з кораблів обладнання і зброя може бути передано Україні на відповідальне зберігання.

"Слідчий може взагалі виключити все це майно зі списку речових доказів і таким чином все вилучене повернеться в Україну. Але, якщо ні, то слідство, як в ситуації з кораблями, може передати ці речові докази на відповідальне зберігання українській стороні", - сказав Полозов .

Також дивіться: "На цьому унітазі складатимуть присягу юнармійці, а труси будуть кинуті до підніжжя мавзолею", - Невзоров тролить військових армії РФ, які розграбували українські судна. ВIДЕО

Адвокат зазначив, що російське законодавство це не забороняє, але слідство поки не поспішає з прийняттям будь-яких рішень.

Полозов також уточнив, що якщо справа все-таки дійде до суду, то долю речових доказів вирішить уже судя під час оголошення вироку.

У той же час, він висловив упевненість, що питання про повернення Україні вилученого з затриманих кораблів майна буде вирішене на політичному рівні.

Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух в напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази". По прибуттю кораблів в Очаків було опубліковано повний список знищеного і вкраденого росіянами майна на бронекатера "Бердянськ", "Нікополь" і буксирі "Яни Капу".

Рік тому, 25 листопада, ВМС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162026
 
 
 Топ коментарі
 
Зескот от срани в своей бестолковке уже не знает какого еще гавнища подбросить на вентилятор. А по факту главзебил уже мтнетит хуйлу ао самые помидоры
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Адвокат Порошенко озвучил информацию,которую Зельцман и квартал всеми способами хотят скрить от зелохов. И когда морячков повезут в суд на расею для отсидки,тоже не скажут.
Ето все,что нужно знать о зескоте и его слугах,таких как Андрей Дишовик. Но зебили все равно не поверят,пока их с дивана попочленец не викинет.
1. Моряков не "вернули/освободили",а отпустили до суда под поручительство государства "Украина".
2. Корабли не "вернули",а передали на "отв.хранение"как вещдоки.
3.Все ето в рамках дела Порошенко. Кому вигодно,кроме РФ убрать его из политики?
Факти о зескоте в ОПе. Попробуй опровергнуть.
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Зескот от срани в своей бестолковке уже не знает какого еще гавнища подбросить на вентилятор. А по факту главзебил уже мтнетит ***** ао самые помидоры
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Адвокат Порошенко озвучил информацию,которую Зельцман и квартал всеми способами хотят скрить от зелохов. И когда морячков повезут в суд на расею для отсидки,тоже не скажут.
Ето все,что нужно знать о зескоте и его слугах,таких как Андрей Дишовик. Но зебили все равно не поверят,пока их с дивана попочленец не викинет.
1. Моряков не "вернули/освободили",а отпустили до суда под поручительство государства "Украина".
2. Корабли не "вернули",а передали на "отв.хранение"как вещдоки.
3.Все ето в рамках дела Порошенко. Кому вигодно,кроме РФ убрать его из политики?
Факти о зескоте в ОПе. Попробуй опровергнуть.
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Нєт. Трусьі кацапи разобралі ахвицерскім жонам. А в кацапіі кружевниЄ труси запрЄщєни.
Паєтому, кацапсіна, ваши жОни тєпєр в єтіх трусах, так сказать, вам іх падарілі РФ продлила на два месяца следствие по делу украинских моряков: хотят допросить нового свидетеля, - Полозов - Цензор.НЕТ 4350

"...Закон о запрете кружевного белья в России с 1 июля ..."

Запрет на кружевное белье: почему российских женщин лишили трусов Источник: http://news.bigmir.net/world/827881-Zapret-na-kruzhevnoe-bel-e--pochemu-rossijskih-zhencshin-lishili-trusov © News.bigmir.net
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капсіна, почєму такой злой? потому что в сортір бєґаєш на уліцу ілі уже на крадєнном унітазє? потому то жена в сємєйних моряцкіх "трофєйних" трусах? РФ продовжила на два місяці слідство у справі українських моряків: хочуть допитати нового свідка, - Полозов - Цензор.НЕТ 5286
пущяй носіт. кружева всьо равно кацапкам нє нужньі -- путін так сказал РФ продовжила на два місяці слідство у справі українських моряків: хочуть допитати нового свідка, - Полозов - Цензор.НЕТ 5286
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Лашарик, да ты у нас петушок, течешь шо ***** перед случкой)))
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кочеток, шо то ты кукарекал-кукарекал, а гендерность свою не сберег
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Полиция нравов, сержант Изгоев Иван-оглы ! Гражданка, предьявите трусы к контролю, понятые, обратите внимание...
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Наверно очень высокопоставленный свидетель. Интересно, кто это?
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Лукашист, может мумию на Красной площади или она невысоко поставлена?
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Тебя когда бацька без вазелина пользует, ты тоже думами за Украину?
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А когда моряков повезут на суд? Через 2 месяца?
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блаЗЄнський обіцяв, що з цим затримок не буде. Головне щоб кацапи повернули унітази.
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На суд скоро могут и не повезти, вероятно осудят и посадят заочно, главное же что признали на госуровне , что украинские моряки были нарушителями в нейтральных водах, когда перемещались с одного украинского порта в другой, мимо украинского Крыма.
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Вот именно! ПРИЗНАЛИ! НА ГОСУРОВНЕ КРИМ - РФ!!!
Теперь,если не повезут,и не отсидят- будут невиездними из Украини (интерпол! Как уголовники)! И находиться под угрозой екстрадиции до конца жизни!
Такую судьбу им приготовил Зельцман и К°.
А ведь еще максимум 3 месяца и били дома не как "беглие уголовники", а освобожденние "военнопленние".
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Новий свідок це блаЗЄнський? Чи "єрмак"?
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Блазневский ***** пообещал Пороха сдать, как оказалось, у них общая нелюбовь. Вот такой нелюбовный треугольник нарисовался
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вовачка-дюймовачка все порішає з вовачкой- #уйлом. Як тільки зустрінеться. Так і скаже- атдайтє унітази та давайте пєрестанєм стрілять РФ продовжила на два місяці слідство у справі українських моряків: хочуть допитати нового свідка, - Полозов - Цензор.НЕТ 2801
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Нормальная, претендующая на мировое лидерство страна, не должна так поступать.
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