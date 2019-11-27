 РФ продовжила на два місяці слідство у справі українських моряків: хочуть допитати нового свідка, - Полозов

Про це повідомив у середу адвокат обвинувачених Микола Полозов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Слідство продовжено на два місяці, до 20 січня у зв'язку з тим, що слідчому необхідно отримати відповіді на доручення від оперативників. Також слідство планує допитати якогось свідка, якого - не говорять", - сказав він.
Адвокат уточнив, що з самими моряками слідчі не планують слідчих дій, викликати їх не збираються.
За його словами, після повідомлення про завершення слідчих дій, захист зможе продовжити ознайомлення з матеріалами справи.
Також, пояснив Полозов, все вилучене з українських кораблів майно, поки залишається як речові докази у РФ.
Він висловив думку, що вилучене з кораблів обладнання і зброя може бути передано Україні на відповідальне зберігання.
"Слідчий може взагалі виключити все це майно зі списку речових доказів і таким чином все вилучене повернеться в Україну. Але, якщо ні, то слідство, як в ситуації з кораблями, може передати ці речові докази на відповідальне зберігання українській стороні", - сказав Полозов .
Адвокат зазначив, що російське законодавство це не забороняє, але слідство поки не поспішає з прийняттям будь-яких рішень.
Полозов також уточнив, що якщо справа все-таки дійде до суду, то долю речових доказів вирішить уже судя під час оголошення вироку.
У той же час, він висловив упевненість, що питання про повернення Україні вилученого з затриманих кораблів майна буде вирішене на політичному рівні.
Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух в напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази". По прибуттю кораблів в Очаків було опубліковано повний список знищеного і вкраденого росіянами майна на бронекатера "Бердянськ", "Нікополь" і буксирі "Яни Капу".
Рік тому, 25 листопада, ВМС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".
Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.
7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.
Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.
Ето все,что нужно знать о зескоте и его слугах,таких как Андрей Дишовик. Но зебили все равно не поверят,пока их с дивана попочленец не викинет.
1. Моряков не "вернули/освободили",а отпустили до суда под поручительство государства "Украина".
2. Корабли не "вернули",а передали на "отв.хранение"как вещдоки.
3.Все ето в рамках дела Порошенко. Кому вигодно,кроме РФ убрать его из политики?
Факти о зескоте в ОПе. Попробуй опровергнуть.
Паєтому, кацапсіна, ваши жОни тєпєр в єтіх трусах, так сказать, вам іх падарілі
"...Закон о запрете кружевного белья в России с 1 июля ..."
Запрет на кружевное белье: почему российских женщин лишили трусов Источник: http://news.bigmir.net/world/827881-Zapret-na-kruzhevnoe-bel-e--pochemu-rossijskih-zhencshin-lishili-trusov © News.bigmir.net
пущяй носіт. кружева всьо равно кацапкам нє нужньі -- путін так сказал
Теперь,если не повезут,и не отсидят- будут невиездними из Украини (интерпол! Как уголовники)! И находиться под угрозой екстрадиции до конца жизни!
Такую судьбу им приготовил Зельцман и К°.
А ведь еще максимум 3 месяца и били дома не как "беглие уголовники", а освобожденние "военнопленние".