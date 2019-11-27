 Справа про землі парку "Гомільшанські ліси": У харківському Держгеокадастрі звинуватили прокуратуру в масштабному тиску

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком", про це 26 листопада заявив заступник начальника Юридичного управління Головного управління Держгеокадастру в Харківській області Костянтин Рибалко.

"Ми отримуємо багато запитів від прокуратури і співробітники займаються ними замість основної роботи, - говорить чиновник. - У прокуратурі створюють фейкові новини, намагаючись дискредитувати Держгеокадастр у ЗМІ. В судах отримують тимчасовий доступ до речей та інформації, подають позови про скасування наказів про розпорядження землями, повідомляють підозри посадовим особам".



Нагадаємо, 15 листопада Генеральна прокуратура України повідомила про кримінальне провадження стосовно передачі у приватну власність земельних ділянок, які знаходяться у межах Національного природного парку "Гомільшанські ліси". Прокуратурою Харківської області розпочато кримінальне провадження.

На думку заступника начальника Юридичного управління Головного управління Держгеокадастру у Харківській області Костянтина Рибалко, законного обгрунтування в цього провадження немає: "У прокуратурі користуються шаром "природно-заповідний фонд" на Публічній кадастровій карті України, але він є суто інформативним і не є офіційними відомостями Державного земельного кадастру. В прокуратурі зазначають, що було видано 406 ділянок в приватну власність за 2015-2017 роки на території НПП "Гомільшанські ліси", а було видано лише 45 ділянок загальною площею понад 25 га за 2015-2019 роки, тобто майже в 10 разів менше й за більш довгий період. Вони кажуть, що були передані у приватну власність земельні ділянки за рахунок земель природно-заповідного фонду, але це були і залишаються землі сільськогосподарського призначення".



Ці землі, хоча й належать приватним власникам, можуть в подальшому входити до складу території національного природного парку за їх згодою, каже спеціаліст - це дозволяє стаття 20 Закону Про природно-заповідний фонд України.



"У прокуратурі заявляють, що були порушені межі території національного парку, але ж цих меж досі немає — проєкт землеустрою щодо організації і встановлення меж територій національного природного парку навіть не розроблявся, і відповідно не погоджувався державними органами", - каже представник земельної служби.

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