 Грузія на пів року стає країною-головою Ради Європи

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Грузії.

На сьогоднішньому засіданні Комітету міністрів Ради Європи Грузія перебере головування у Франції. Держсекретар у європейських справах Франції Амелі де Моншален вручить міністру закордонних справ Грузії Давиду Залкаліані символічні ключі від головування в Раді Європи. Після цього глава МЗС виступить у Комітеті заступників міністрів Ради Європи та ознайомить його членів з пріоритетами свого головування в Раді Європи.

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Серед пріоритетів Грузії як голови - захист прав людини і довкілля, залучення громадян до процесу прийняття рішень, правосуддя, орієнтоване на дитину - європейський досвід відновного правосуддя, посилення демократії, освіти, культури із ззалученням молоді.

Протягом шестимісячного головування Грузія організовує до 20 заходів в рамках Ради Європи.

Рада Європи - міжнародна організація, яка сприяє співробітництву між її членами, країнами Європи, в галузі стандартів права, прав людини, демократичного розвитку, законності та культурної взаємодії.

Грузія стала членом Ради Європи 27 квітня 1999 року. Сьогодні до складу організації, заснованої в 1949 році, входять 47 держав.