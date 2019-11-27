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 Грузія на пів року стає країною-головою Ради Європи

Грузія буде головувати в Комітеті міністрів Ради Європи з 27 листопада 2019 року до 15 травня 2020 року. За пів року вона збирається організувати в межах Ради Європи до 20 заходів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Грузії.

На сьогоднішньому засіданні Комітету міністрів Ради Європи Грузія перебере головування у Франції. Держсекретар у європейських справах Франції Амелі де Моншален вручить міністру закордонних справ Грузії Давиду Залкаліані символічні ключі від головування в Раді Європи. Після цього глава МЗС виступить у Комітеті заступників міністрів Ради Європи та ознайомить його членів з пріоритетами свого головування в Раді Європи.

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Серед пріоритетів Грузії як голови - захист прав людини і довкілля, залучення  громадян до процесу прийняття рішень, правосуддя, орієнтоване на дитину - європейський досвід відновного правосуддя, посилення демократії, освіти, культури із ззалученням молоді.

Протягом шестимісячного головування Грузія організовує до 20 заходів в рамках Ради Європи.

Рада Європи - міжнародна організація, яка сприяє співробітництву між її членами, країнами Європи, в галузі стандартів права, прав людини, демократичного розвитку, законності та культурної взаємодії.

Грузія стала членом Ради Європи 27 квітня 1999 року. Сьогодні до складу організації, заснованої в 1949 році, входять 47 держав.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162023
 
 
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Стремно как то. У них там у самих неразбериха сейчас.
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очолювати всі ці ні на що неспроможні європейські паразитичні органи може й мій кіт. Просто йому це не цікаво. Грузія на пів року стає країною-головою Ради Європи - Цензор.НЕТ 7210
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все новости правдивые, а ещё говорят, что Зеленский на крыше ОПы завел пасеку.
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наконец то сбылась вековая грузинская мечта
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Надо использовать это время для борьбы с Россией! Надо депутатам патриотических сил давить на грузинскую делегацию для принятия решений против России! Почему? Потому что в нынешней делегации много таких же зелёных соглашателей с Россией! Давить нужно, тк грузины нам должны за поддержку с 90-х годов! За участие и помощь в Абхазии, Южной Осетии, за помощь с ПВО и вооружениями в конфликте с РФ в 2008г(напомню Канарские ПВО вместе с украинскими боевыми расчётами сбили 12 самолетов в том числе и ТУ-160!
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За принятием рашистов в Совет Европы за днежный взнос стояла Лилиан Мори Паскье-социалистка,акушерка из Швейцарии,автор документа, сделавшего впервые в истории организации возможной отставку председателя ПАСЕ.Вряд-ли Грузии удастся что-либо с этой убийцей детей в утробе матери сделать.
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