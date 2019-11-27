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Все про:Росія (21295) спецслужби (188) Чехія (281) шпигунство, шпіонаж (363)

 Спецслужби РФ використовують Чехію як плацдарм для атаки на Україну, - Служба безпеки та інформації ЧР

Чеські спецслужби звинуватили Росію і Китай у веденні активних розвідувальних дій, назвавши їх "найбільш активними і агресивними".

Про це йдеться в щорічному звіті Служби безпеки та інформації Чехії (BIS), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Лігу".

За даними BIS, на території Чехії присутні і ведуть активну розвідувальну діяльність співробітники Служби зовнішньої розвідки РФ, Головного управління Генштабу РФ (Раніше - ГРУ) та агенти ФСБ РФ.

"Довгостроковою проблемою безпеки залишається кадровий надлишок російського дипломатичного представництва в Чехії, що збільшує загрозу впливу зовнішньої розвідки на громадян Чехії", - йдеться у звіті.

Також, за їхньою інформацією, у 2018 році Чехія була "одним з плацдармів підривної діяльності" під керівництвом російської влади проти політичного суверенітету і територіальної цілісності України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна і Чехія домовилися про розширення двостороннього військово-технічного співробітництва

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162022
 
 
 Топ коментарі
 
Земан один из плацдармов , пенек пророссийский.
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надо, чтоб чехи не забывали 68 год и любимый рашкин слоган -"можем повторить"...
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Дмитрий‏ @dmitriypaut 14 ч.14 часов назад

Спецслужбы РФ используют Чехию как плацдарм для атаки на Украину, - Служба безопасности и информации ЧР - Цензор.НЕТ 4025

Троляки из Нафтогаза Спецслужбы РФ используют Чехию как плацдарм для атаки на Украину, - Служба безопасности и информации ЧР - Цензор.НЕТ 1039Спецслужбы РФ используют Чехию как плацдарм для атаки на Украину, - Служба безопасности и информации ЧР - Цензор.НЕТ 1039Спецслужбы РФ используют Чехию как плацдарм для атаки на Украину, - Служба безопасности и информации ЧР - Цензор.НЕТ 1039 Спецслужбы РФ используют Чехию как плацдарм для атаки на Украину, - Служба безопасности и информации ЧР - Цензор.НЕТ 9064
-В случае не подписания Газпромом контракта на транзит газа через Украину, весь газ поступающий из Мацковии будет закачиваться в хранилище, как газ неизвестного происхождения. И будет храниться там,до оформления документов.
Газпром парализовало
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И эффективно используют, Чехия оружие Украине не продавала, хотя у них оружие получше сербского
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Дмитрий‏ @dmitriypaut 14 ч.14 часов назад

Спецслужбы РФ используют Чехию как плацдарм для атаки на Украину, - Служба безопасности и информации ЧР - Цензор.НЕТ 4025

Троляки из Нафтогаза Спецслужбы РФ используют Чехию как плацдарм для атаки на Украину, - Служба безопасности и информации ЧР - Цензор.НЕТ 1039Спецслужбы РФ используют Чехию как плацдарм для атаки на Украину, - Служба безопасности и информации ЧР - Цензор.НЕТ 1039Спецслужбы РФ используют Чехию как плацдарм для атаки на Украину, - Служба безопасности и информации ЧР - Цензор.НЕТ 1039 Спецслужбы РФ используют Чехию как плацдарм для атаки на Украину, - Служба безопасности и информации ЧР - Цензор.НЕТ 9064
-В случае не подписания Газпромом контракта на транзит газа через Украину, весь газ поступающий из Мацковии будет закачиваться в хранилище, как газ неизвестного происхождения. И будет храниться там,до оформления документов.
Газпром парализовало
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че это зеленский парик Тимашенки натянул?
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Так проблема ж в том, что в случае не подписания газ поступать не будет. Т.е. закачивать будет просто нечего.
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С бравым солдатом Швейком у них много чего получится ))
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Земан один из плацдармов , пенек пророссийский.
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надо, чтоб чехи не забывали 68 год и любимый рашкин слоган -"можем повторить"...
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Чешский плацдарм для атаки на Украину. Что они там курят?
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С таки же успехом можно готовить в Сирии плацдарм для нападения на Монголию
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кароче, кругом одни враги, покой нам тока снится
нам сняца по ночам святого пети лица Спецслужби РФ використовують Чехію як плацдарм для атаки на Україну, - Служба безпеки та інформації ЧР - Цензор.НЕТ 3470
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Тебе лобок ***** снится, не скромничай
Мечтаешь небось что б плешивый мегасамец и тебя в животик поцеловал)))
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Пустопорожний трёп.... Есть факты - задерживайте, предъявляйте обвинения, доказывайте, осуждайте, а если нет, то нехер гнать волну. Герой извесного кинофильма задал бы резонный вопрос : какие ваши доказательства ? Кадровый перебор российского дипломатического представительства.... Ну тогда высылайте всех нахер... Ах, нет оснований ? Тогда вместо этой пустой болтовни ищите основания. Плацдарм для атаки на Украину... Да у РФ граница с нами бесконечная, восточные и южные области страны сплошь русскоязычные... Другого плацдарма, кроме Чехии сыскать невозможно.... Дебилы, бл...
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