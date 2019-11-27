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Все про:ГПУ (3395) Кулик Костянтин (77) Рябошапка Руслан (212)

 Прокурора Кулика, який вів справу Burisma, звільнено з ГПУ через непроходження атестації, - Рябошапка

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив прокурора Костянтина Кулика.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "РБК-Україна" розповів сам Рябошапка.

Генпрокурор підтвердив, що наказ підписано 22 листопада.

"Кулик звільнений з ГПУ через непроходження атестації. Це правда", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Рябошапка повідомив, що Кулик не з'явився на переатестацію прокурорів, а потім пішов на лікарняний.

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Нагадаємо, колишньому військовому прокурору сил АТО Костянтину Кулику інкримінується придбання нерухомого майна, законність якого підтверджена доказами, на суму 2,86 млн грн. На матір прокурора і матір його дітей Ірину Німець оформлено низку об'єктів нерухомості в центрі Києва.

Суд був змушений перервати вивчення письмових доказів у справі після того, як у лютому 2019 року Конституційний суд визнав статтю Кримінального кодексу 368-2 про незаконне збагачення неконституційною.

Водночас суд відмовився закрити кримінальне провадження про незаконне збагачення прокурора Кулика.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162018
 
   
 Топ коментарі
 
если тебя лайкнул Дидовик, это тоже самое как подхватить трипер.. удачи тебе, болезный!
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по идее, Кулик должен резко пристроиться в ГБР.. такие кадры Трубе нужны сейчас..
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подумаешь, чувак уже и себя обеспечил по гроб жизни и жену и детей и мать свою...
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"Нет дела Burisma. Оно существует в мозгу того, кто его придумал", - Рябошапка.

Так по заголовку непонятно есть дело или нет?
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подумаешь, чувак уже и себя обеспечил по гроб жизни и жену и детей и мать свою...
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друган самых "честных" прокурворов юГика и толика тепловизора.
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И кто ж тогда в отношение его возбудил дело, расследовал и передал в суд? Вот здесь тупорылый зебил и завис, да, тупорыльченко?))
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само с собой поговорило, что-то спросило, что-то ответило Ылита, что тут поделаешь
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по идее, Кулик должен резко пристроиться в ГБР.. такие кадры Трубе нужны сейчас..
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если тебя лайкнул Дидовик, это тоже самое как подхватить трипер.. удачи тебе, болезный!
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Зеб, посмотри, может на люстру запрыгнули или под кроватью у тебя прячутся.
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Неужели целый этаж в ценре Киева у жулика-кулика конфискуют?
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а кто то задумался, что признав его непрофессионалом нужно пересматривать все дела которые он вел
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по іншим(непровіреним) даним кулик за просьбою вовиної бабушки має бути прилаштований в сбу
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І піде він в СБУ...
Чи все ж таки Контора не зглотне?
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