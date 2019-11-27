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 Політика України, Суспільство
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 Пілотний проєкт тероборони за естонською моделлю запустять на Херсонщині

У Херсонській області запустять пілотний проєкт територіальної оборони за естонською моделлю.

Про це повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк на своєму каналі в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Разом з Міністром оборони Естонії Юрі Луйком ми підписали Декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері територіальної оборони. По суті, ми зараз у процесі розробки актуальної і сучасної Концепції територіальної оборони України, для чого вивчаємо всі кращі практики. І досвід створення Естонської Спілки Оборони тут буде неоціненний", - заявив міністр.

За ініціативи голови Херсонської обласної державної адміністрації Юрія Гусєва була укладена домовленість про запуск пілотного проєкту з естонської моделі в Херсонській області. Очікується, що проєкт дозволить зрозуміти, які підходи до організації територіальної оборони будуть більш ефективні в українських умовах.

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У свою чергу, як інформує "Інтерфакс-Україна", Міністерство оборони Естонії повідомило, що міністри оборони Естонії і України підписали у вівторок у Таллінні спільну декларацію, в якій Естонія запропонувала Україні поділитися своїм досвідом створення територіальної оборони.

"Практична допомога Естонії в розвитку оборонного потенціалу України продовжиться. Вона охоплює низку галузей, зокрема обмін досвідом в галузі військової медицини, реабілітації та зміцнення кіберзахисту. Сьогодні ми також підписали Декларацію про наміри, про готовність поділитися досвідом Естонії зі створення територіальної оборони і залучення до неї добровольців", - заявив міністр оборони Естонії.

"Ми рішуче підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України і закликаємо Україну продовжувати реформи у сфері безпеки", - підкреслив Луйк.

Також Естонія продовжить підтримку формату співпраці між Україною і НАТО.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162015
 
 
 Топ коментарі
 
додики порЭпанные! .. возьмите за основу методику обороны Израиля и внутренней организации УПА.. не секрет, что опыт внутренней организации УПА изучали и перенимали многие страны мира..
все уже готово!.. зачем изобретать лисапет?!
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мадам!.. если вам хочется жить в схроне или в шалаше с любимым, вы это можете сделать на выходных в туристическом походе..
а я говорю о внутренней самоорганизации, системе ценностей которая объединяет большое количество людей ради высокой цели: защита нашей Родины - Украины..
при этом, вы можете прекрасно жить в своей трехкомнатной квартире улучшенной планировки с мужем, детьми и котом, но в час "Х", вы знаете что делать, куда бежать, с кем связываться, и так далее..
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это по схронам всем жить и ночами на диверсии вылазить?
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додики порЭпанные! .. возьмите за основу методику обороны Израиля и внутренней организации УПА.. не секрет, что опыт внутренней организации УПА изучали и перенимали многие страны мира..
все уже готово!.. зачем изобретать лисапет?!
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это по схронам всем жить и ночами на диверсии вылазить?
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мадам!.. если вам хочется жить в схроне или в шалаше с любимым, вы это можете сделать на выходных в туристическом походе..
а я говорю о внутренней самоорганизации, системе ценностей которая объединяет большое количество людей ради высокой цели: защита нашей Родины - Украины..
при этом, вы можете прекрасно жить в своей трехкомнатной квартире улучшенной планировки с мужем, детьми и котом, но в час "Х", вы знаете что делать, куда бежать, с кем связываться, и так далее..
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ты сейчас подъедешь и всех научишь как надо оборону организовывать


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я знаю, что тебя часто посылают нахер.. сходи пож еще раз!
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Додик, какая стратегия по укреплению киберзащиты была в УПА?!
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последний официальный бой между подразделениями УПА и НКВД состоялся в 1960 году..
как ты думаешь, додик, каким образом УПА просуществовало до 1960 года, если бы не железная дисциплина и эффективная внутренняя безопасность?
при чем здесь "киберзащита"?!.. я пишу о внутренней самоорганизации!
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При том, что ты выс@рал зраду статью не читая.
Сделай над собой это усилие...
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как бы тебе мягко намекнуть.. эммм.. вообщем, иди нафиг!
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так даром дают, уместе с лисапедом и ещё 5 семей благородных эстонских пчел главнокомандующему в подарок. Какой клоун от дармовых пчел откажется?
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представляешь? Если пчел запустить в банку, а потом в эту банку засунуть обрезанный зеленский йенк, его разнесет на 2 октавы! От эта виртуоз получился б!
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эстонская тоже не плохая.похожа на израильскую . только представляю что в Украине как в Эстонии член кайтселита (самообороны) дома держит рпг и пулемет мг .
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Организации которой УПА из 3х??? УПА ПС, УПА ОУН Б, УПА ОУН М ??? В кажной из етих упа була своя организация и структура, которая сильно отличалась от организации остальных
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Шрек Баблокат Це все бути не може в олігархічній країні.Хтось має віддавати життя.а хтось грабує країну.
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А почему, например, не в Харьковской, от которой до "рэспублик" совсем ничего?
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Добре. Почнемо зі зберігання зброї бійців тероборони ВДОМА,аж до великокаліберних кулеметів.За естонською моделлю.
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можно и минометы - заодно отстреливать гопников из разных калов!!!
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Не верю. Дело поручат пузатым полковникам появятся должности и на это все. Волонтерам и ветеранам не доверят их дело Бвтькивщину защищать а не управлять процесом.
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ну сие петебох и делал - просто воровал с помощью карманной понтиции добровольцев
счас хотя бы этого нету и на том спасибо
кстати за что сидит Торнадо, Гоменюк и прочие? Пілотний проєкт тероборони за естонською моделлю запустять на Херсонщині - Цензор.НЕТ 2744 Пілотний проєкт тероборони за естонською моделлю запустять на Херсонщині - Цензор.НЕТ 2744
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я с начала войны толдычу всем что бы на передке работали 5 тысяч снайперских расчетов с винтовками дальностью 3км (канада) и калибром от 12мм. то бы ихтамнеты не ходили спокойно на расстоянии 800м. а они разводят
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Ну, більшість недемократичних держав бояться великої кількості людей з специфічними військовими навичками, якто: снайпер чи підривник. Їх завжди намагаються тримати в мінімальній кількості виключно серед елітних частин. І тільки в країнах стабільної демократії снайперів готують масово і з дитинства. В США кожного року проходять змагання стрілків-юніорів. Деякі школи виставляють команди до 300 учнів, а в змаганнях приймають участь до 9000 учнів за раз.
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это нужно было делать еще 5 лет назад ...Весной у кацапов учения кавказ 2020 - и после этого учения все и начнется....
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Хоч естонська, хоч ізраїльська чи швейцарська системи самооборони побудовані на взаємній довірі держави та народу. Там не має вельмишановних та бидла, а є громадяни, які створили та підтримують державу. Тому, державні посадовці не паряться тим що, громадяни вдома тримають різноманітну вогнепальну зброю та регулярно проходять вишколи з використанням цієї зброї. Посадовець і його діти, як громадяни і самі приймають в цьому безпосередню участь і не завжди на командних позиціях.
При тому, потрібно розуміти що самооборона це, тільки верхівка айсбергу, там існує ще й невидима частина, яка готується для виконання делікатних завдань.
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