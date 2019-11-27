 Пілотний проєкт тероборони за естонською моделлю запустять на Херсонщині

Про це повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк на своєму каналі в Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Разом з Міністром оборони Естонії Юрі Луйком ми підписали Декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері територіальної оборони. По суті, ми зараз у процесі розробки актуальної і сучасної Концепції територіальної оборони України, для чого вивчаємо всі кращі практики. І досвід створення Естонської Спілки Оборони тут буде неоціненний", - заявив міністр.
За ініціативи голови Херсонської обласної державної адміністрації Юрія Гусєва була укладена домовленість про запуск пілотного проєкту з естонської моделі в Херсонській області. Очікується, що проєкт дозволить зрозуміти, які підходи до організації територіальної оборони будуть більш ефективні в українських умовах.
У свою чергу, як інформує "Інтерфакс-Україна", Міністерство оборони Естонії повідомило, що міністри оборони Естонії і України підписали у вівторок у Таллінні спільну декларацію, в якій Естонія запропонувала Україні поділитися своїм досвідом створення територіальної оборони.
"Практична допомога Естонії в розвитку оборонного потенціалу України продовжиться. Вона охоплює низку галузей, зокрема обмін досвідом в галузі військової медицини, реабілітації та зміцнення кіберзахисту. Сьогодні ми також підписали Декларацію про наміри, про готовність поділитися досвідом Естонії зі створення територіальної оборони і залучення до неї добровольців", - заявив міністр оборони Естонії.
"Ми рішуче підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України і закликаємо Україну продовжувати реформи у сфері безпеки", - підкреслив Луйк.
Також Естонія продовжить підтримку формату співпраці між Україною і НАТО.
все уже готово!.. зачем изобретать лисапет?!
а я говорю о внутренней самоорганизации, системе ценностей которая объединяет большое количество людей ради высокой цели: защита нашей Родины - Украины..
при этом, вы можете прекрасно жить в своей трехкомнатной квартире улучшенной планировки с мужем, детьми и котом, но в час "Х", вы знаете что делать, куда бежать, с кем связываться, и так далее..
как ты думаешь, додик, каким образом УПА просуществовало до 1960 года, если бы не железная дисциплина и эффективная внутренняя безопасность?
при чем здесь "киберзащита"?!.. я пишу о внутренней самоорганизации!
Сделай над собой это усилие...
счас хотя бы этого нету и на том спасибо
кстати за что сидит Торнадо, Гоменюк и прочие?
При тому, потрібно розуміти що самооборона це, тільки верхівка айсбергу, там існує ще й невидима частина, яка готується для виконання делікатних завдань.