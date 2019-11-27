 Німеччина в 2020 році виділить 850 тисяч євро на гуманітарні проєкти на Донбасі, - посольство

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба посольства ФРН в Україні.
"Допомогою зможуть скористатися люди на сході України, які особливо постраждали від тривалого конфлікту. З 2016 до 2019 року робота ADRA вже була профінансована з Німеччини на EUR4,6 млн. Крім того, ADRA внесе додаткові EUR200 тис. із власних коштів", - повідомляє прес-служба посольства ФРН в Україні.
Кошти буде спрямовано на допомогу літнім людям, інвалідам, батькам-одинакам, багатодітним сім'ям, зокрема внутрішнім переселенцям. В ADRA також планують поліпшити гуманітарний захист і психосоціальне здоров'я жертв конфлікту з посттравматичним синдромом, серед яких багато дітей, і забезпечити доступ до базових послуг (особливо медичних і соціальних служб) та питної води. Також буде запропоновано соціальні транспортні послуги тим, хто потребує.
вони вам і про "дедывоевали" нагадають і про "наБерлин" "сможемповторить" і таке інше
бо все одно та допомога не дойде до нужденних, а от до "асвабадителей" - дійде (та не ждіть від них подяки)
"Жителям оккупированных территорий могут начать выплачивать пенсии без справки переселенца"
"ООН собрала половину необходимой суммы для гуманитарной помощи Донбассу"
И это только за одно утро. Нахрена это все кормильцам, бл.дь? И еще на мои налоги платить им пенсию? Да пошли они дружной колонной.