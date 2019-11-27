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 Суспільство
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Все про:Німеччина (1334) Донбас (13843) гуманітарна допомога (233)

 Німеччина в 2020 році виділить 850 тисяч євро на гуманітарні проєкти на Донбасі, - посольство

У 2020 році Німеччина виділить 850 тисяч євро на гуманітарні проєкти благодійної організації ADRA в Україні, які будуть спрямовані на допомогу людям похилого віку, людям з інвалідністю, батькам-одинакам, багатодітним сім'ям, а серед них і внутрішнім переселенцям.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба посольства ФРН в Україні.

"Допомогою зможуть скористатися люди на сході України, які особливо постраждали від тривалого конфлікту. З 2016 до 2019 року робота ADRA вже була профінансована з Німеччини на EUR4,6 млн. Крім того, ADRA внесе додаткові EUR200 тис. із власних коштів", - повідомляє прес-служба посольства ФРН в Україні.

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Кошти буде спрямовано на допомогу літнім людям, інвалідам, батькам-одинакам, багатодітним сім'ям, зокрема внутрішнім переселенцям. В ADRA також планують поліпшити гуманітарний захист і психосоціальне здоров'я жертв конфлікту з посттравматичним синдромом, серед яких багато дітей, і забезпечити доступ до базових послуг (особливо медичних і соціальних служб) та питної води. Також буде запропоновано соціальні транспортні послуги тим, хто потребує.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162013
 
 
 Топ коментарі
 
Німеччина згідна годувати Дамбас, аби мир з рашкою встановити ?
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а може не виділяти кошти, а потихеньку їх вивозити до таборів переселнців у Німеччину...
вони вам і про "дедывоевали" нагадають і про "наБерлин" "сможемповторить" і таке інше
бо все одно та допомога не дойде до нужденних, а от до "асвабадителей" - дійде (та не ждіть від них подяки)
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На все эти деньги надо все гусеницы украинских танков намазать зеленкой, чтоб избежать излишних страданий у сепаров.
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Німеччина згідна годувати Дамбас, аби мир з рашкою встановити ?
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Наверно да, но только одноразово. Дальше очевидно нам на шею повесят кормёжку оккупантов.
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будем кормить, не бросишь же их. Все видимо решено.
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Ну а если всё таки стать правовым государством и законы выполнять? Или это не реально? Наше государство только под конкретного олигарха должно существовать.
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850 тыс. это капля в море, для отвода глаз зебилов. Остальное повесят на Украину...
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Республики состоялись и скоро, похоже, запануют пользуясь всеобщим вниманием отдельными привелегиями. многих в силу национального менталитета задушит злючая жаба
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как много сладкого перед столом, лишь бы потом тошно не стало
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а може не виділяти кошти, а потихеньку їх вивозити до таборів переселнців у Німеччину...
вони вам і про "дедывоевали" нагадають і про "наБерлин" "сможемповторить" і таке інше
бо все одно та допомога не дойде до нужденних, а от до "асвабадителей" - дійде (та не ждіть від них подяки)
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так унизить жителей свабоднава данбаса Германия в 2020 году выделит 850 тысяч евро на гуманитарные проекты на Донбассе, - посольство - Цензор.НЕТ 7619 такими подачками !
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"Германия в 2020 году выделит 850 тысяч евро на гуманитарные проекты на Донбассе"
"Жителям оккупированных территорий могут начать выплачивать пенсии без справки переселенца"
"ООН собрала половину необходимой суммы для гуманитарной помощи Донбассу"
И это только за одно утро. Нахрена это все кормильцам, бл.дь? И еще на мои налоги платить им пенсию? Да пошли они дружной колонной.
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На все эти деньги надо все гусеницы украинских танков намазать зеленкой, чтоб избежать излишних страданий у сепаров.
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Если бы не регулярный запор у диарейщицы тумбалалайки с германским флажком под статьями о власти ФРГ, она бы разъяснила , что 850 000- это благодарность путинской шлюхи Меркель Зеленскому за сравнение Украины с германской порноактрисой.
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не переживай ..эти деньги украдут ещё на польской границе
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Короче денег Германия не хочет давать. Это для нее как фантик выбросить. Но не хочет даже фантика дать. Не видит в этом смысла.
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Опять олигархов из донецких бандитов выращивать.
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Уставшим от войны - подушки и одеяла европейского качества. Приятных сновидений хатоскрайники!
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Если так пойдет, они начнут принимать на лечение сепаров, наживших грыжу, когда лавочки иле что еще ценное киздили с неоккупированной территории.
Німеччина в 2020 році виділить 850 тисяч євро на гуманітарні проєкти на Донбасі, - посольство - Цензор.НЕТ 8856
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Деяки дуже зручно живуть. Мають бізнес в Україні, мають бізнес в ордло. Якщо щось не так, чи щось накоїли в Україні - можуть збігти в ордло. Якась не дуже нормальна ситуація.
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