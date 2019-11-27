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Все про:хабар (2825) Правоохоронні органи (450) СБУ (4950) Варченко Ольга (52) ДБР (667)

 Співробітники Департаменту охорони держтаємниці та ліцензування СБУ підозрюються в хабарництві за непритягнення до кримінальної відповідальності, - Варченко

Слідчі Центрального апарату Державного бюро розслідувань викрили корупційну схему, до якої причетне керівництво Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування (ДОДТЛ) Служби безпеки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила перша заступниця директора ДБР Ольга Варченко.

"За попередньою версією слідства, працівники згаданого Департаменту систематично вимагали та отримували неправомірну вигоду від підприємців за обіцянки не складати протокол про виявлені порушення та не давати хід справам. З кожного підприємця правоохоронці вимагали від 20 до 300 тисяч гривень. Отримані гроші відмивали через низку підконтрольних підприємств", - повідомила Варченко.

ДБР вже провело обшуки у приміщеннях ДОДТЛ та за місцем проживання фігурантів кримінального провадження.

"Перший заступник начальника ДОДТЛ СБУ давав своїм підлеглим – керівникам управлінь та відділів - перелік підприємців, у яких необхідно вимагати гроші. Потім давав чітку команду – тиснути морально доти, доки не сплатять визначену суму. Гроші, які деякі підприємці погоджувалися сплатити, вони переказували на рахунки благодійного фонду, після чого, за вказівкою керівництва ДОДТЛ, кошти перераховувались на підконтрольні правоохоронцям підприємства. Частина коштів проходила за документами як оплата за здійснення низки ремонтних робіт в адміністративних будівлях ДОДТЛ СБУ, закупівля будівельних матеріалів та зарплата ремонтників, решту – готівкою передавали посадовцям ДОДТЛ, задіяним у схемі", - продовжила Варченко.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення винним особам про підозру, а також обрання запобіжних заходів. За скоєний злочин Кримінальний кодекс України передбачає покарання за ст. 368 – позбавлення волі терміном до 10 років із забороною обіймати певні посади та займатися певною діяльністю протягом трьох років.

Дивіться також: Голова Громадської ради по боротьбі з корупцією при КМДА упіймався під час отримання $10 тис. хабаря, - СБУ. ФОТО

Співробітники Департаменту охорони держтаємниці та ліцензування СБУ підозрюються в хабарництві за непритягнення до кримінальної відповідальності, - Варченко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162012
 
 
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так нет уже ни взяток, ни взяточников. Зе всех победил....
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усі, хто має відношення до наглядових, або карно-розшукових організацій, мають підозрюватись у хабарництві кожну мить
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Интересно, можно ли нынче найти в стране человека, которого удивила бы подобная новость ? Позволю себе задать ещё один вопрос : наступят ли когда-нибудь такие времена, когда подобная новость реально удивит наших людей ?
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При Свиночолому такі справи навіть не відкривались есбеушніки обслуговували тільки самого Свиночолого та інших олігархів. Треба садити "правоохоронців".
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поймали... поділилися і відпустили є гарна лазейка співпраця зі слідство коли віддаєш якусь частину відсотків до 30 і все решта твоя і ти на свободі....
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Треба узаконити ПРОВОКАЦІЮ ХАБАРА ДЕРЖСЛУЖБОВЦЯМ, ДЕПУТАТАМ. І ніяких поступок, піймали термін засудження в два рази більше як для пересічних громадян а то довічне чи смертна кара як в Китаї.
Треба запровадити майнову люстрацію. Розкрадання майна держави минулими владами було возведено в ранг закону. Розкрадене майно треба повернути державі. Розібратись треба по справедливості хто "законно" розікрав багату державу і вирішити питання компенсації в державний бюджет. З Фігурантами справи поступати гуманно, хто добровільно повертає і спів працює в цьому напрямку - амністія, а хто ні то терміни ув'язнення відповідно сум вкраденого.
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Це ви до кого звернулися - до зелених слуг? Так вони і прийшли для того, щоб корупція тут цвіла і пахла. Вам недостатньо зарплат в конвертах слугам-депутатам про які теперішні "правоохоронні" органи навіть не чули? Вам не достатньо, що закуповують електроенергію з країни-агресора і при тому закривають українські ТЕЦ? Список можна продовжувати. Але зміст який?
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СБУ взятки берет? Брехня! Желающих очернить людей "с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками" больше чем достаточно. Они - святые! Скоро на них молиться будем!Закончится очередным пшиком.
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