 Коломойський чинить тиск на Національний банк, - заява правління НБУ (оновлено)

"Ми вважаємо, що цей тиск на Національний банк здійснює олігарх та ексвласник "Приватбанку" Ігор Коломойський, який заборгував державі $5,5 млрд, виведених із "Приватбанку" до націоналізації", - йдеться у зверненні правління на сайті НБУ в середу, передає Цензор.НЕТ.
"Водночас держава – Президент, Уряд, Національний банк – об’єднані єдиною позицією, що кошти мають бути повернуті", - наголошує правління.
На думку правління НБУ, мета атаки – створити керований інформаційний хаос, щоб дискредитувати НБУ і реформу з очищення банківського сектору, змінити керівництво та в майбутньому вдатися до ручного управління НБУ, а також уникнути відповідальності та необхідності повертати державі виведені з "Приватбанку" кошти.
Ще одним завданням такої атаки в правлінні вважають перешкоджання співпраці України з міжнародними партнерами, насамперед з МВФ, який підтримує позицію держави, що колишні власники збанкрутілих банків мають повернути державі кошти.
НБУ обґрунтовує свою думку про те, що замовником інформаційної кампанії є Коломойський, тим, що учасники мітингу, за заявами ЗМІ, отримують за це гроші і до них із 25 листопада приєдналися працівники "Нікопольського заводу феросплавів" та інших підконтрольних Коломойському підприємств, які до цього пікетували офіси "Приватбанку" в Дніпрі та Києві.
"По-третє, атака реалізується через головного "виконавця" – депутата Олександра Дубінського, фігуранта антикорупційних розслідувань, якого в медіа називають рупором олігарха Коломойського", - стверджує правління Нацбанку.
Керівництво регулятора підкреслює, що тиск на центральний банк є неприпустимим у правовій та цивілізованій державі.
"Ми продовжуємо забезпечувати цінову та фінансову стабільність: регулюємо банки, забезпечуємо безперебійність платежів, нарощуємо міжнародні резерви України тощо. Однак, оскільки атаки можуть загрожувати налагодженій роботі регулятора та безпеці наших співробітників, НБУ вже звернувся до правоохоронних органів з проханням не допустити протиправних дій", - йдеться у зверненні.
Правління також закликало медійну та експертну спільноту підтримати НБУ через об’єктивне висвітлення подій.
18 грудня 2016 року стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд має намір випустити 30-річні ОВДП на 150 млрд гривень і в підсумку стати 100% власником банку. Перший заступник голови банку заявив, що рішення про передачу "Приватбанку" державі було ухвалено через безпрецедентну інформатаку і загрозу для клієнтів. У "Приватбанку" запевнили, що з грошима на рахунках нічого не станеться: "Це було ключовою умовою переговорів". У свою чергу, голова Мінфіну Данилюк підтвердив: "Гроші вкладників "Приватбанку" в безпеці і захищені державою". За даними НБУ, загальна потреба "Приватбанку" в капіталі становить 148 млрд гривень. У зв'язку з націоналізацією капітал "Приватбанку" збільшувався кілька разів. Держава трьома траншами докапіталізувала "Приватбанк" на 116,8 млрд грн, зокрема ОВДП, прив'язаними до курсу долара.
Рішення про націоналізацію "Приватбанку" підтримали в МВФ і ЄБРР, а також країни G7, Євросоюз і США.
Раніше стало відомо, що держава виграла апеляцію в Лондоні у справі "Приватбанку" проти колишніх власників.
Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.
19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "Приватбанку"
не гнать нужно а на гилляки развешивать.
tZE inform
@tZEinform
У наших "зеленых друзей" новая методичка. "Зеленский скоро посадит Коломойского" Новые тренды пропаганды от Зеленского.
"Скоро мы посадим Коломойского..." , "Мы нагнули Россию и она приняла наши условия".
это та же прикольная страна, где война как бы есть...но ее как бы нет...
это та прикольная страна, где есть преЗЕдент, но нет президент...
ой и шо ж это за страна такая? ))))
не є юристом але навіть якщо апеляційний суд теж визнає націоналізацію незаконною думаю потім можна знову націоналізувати приватбанк наприклад вже законом через рішення верховної ради.
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27.11.2019, 01:07 • 1961 • 0
В останні дні помітно зросла активність головного олігарха країни Ігоря Коломойського і його явних і прихованих слуг
Варто відзначити зухвалу заяву Коломойського про те, що Міжнародний валютний фонд знає, що незабаром Коломойському і партнерам повернуть ПриватБанк. При клятвах всієї верхівки української влади - президента Володимира Зеленського, керівника його Офісу Андрія Богдана та прем'єр-міністра Олексія Гончарука - не допустити такого варіанту розвитку подій.
Не менш зухвале інтерв'ю вийшло на минулому тижні, в якому Коломойський погрожував Заходу про переорієнтацію України на Схід, а також заявив про можливість продатися за $100 млрд Путіну.
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Крім того, ми бачимо зростання протестів під Національним банком України. Організована і проплачена масовка, основна ударна сила - в помаранчевих обладунках, намагається сьогодні захопити будівлю Нацбанку. Вимагали відставки керівників НБУ - Якова Смолія та Катерини Рожкової.
Ще один напрямок атаки наймитів олігарха - власне державний ПриватБанк і його керівництво. Злорадство від хвороби керівника Петра Крумханзла банку, певні погрози незалежному члену Наглядової Ради Роману Сульжику, протести у м. Дніпро, намагання паралізувати діяльність банку - це нові активності протягом останньої доби.
Також ЗМІ та Telegram-канали поширюють чутки про нових адвокатів Коломойського в Сполучених Штатах. Ніби-то ці захисники якось пов'язані з оточенням президента США Дональда Трампа. А сам олігарх такими каналами сподівається отримати політичну підтримку Білого Дому.
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Роблю висновок, що ІВК почав метатися. І не просто так, є підстави для паніки. Навколо нього стискається кільце справжніх судів - лондонського та американського. Щоб не провести довгі роки в неволі, Коломойський намагається:
- дискредитувати МВФ, розірвати з ним стосунки, щоб не втручався;
- перехопити контроль над Нацбанком через зміну керівництва;
- повернути собі ПриватБанк через скасування націоналізації;
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- залякати керівництво НБУ та ПриватБанку, щоб не давали свідчень проти нього;
- відкликати всі позови держрегулятора та фінустанови у Лондоні та не надавати тамошнім служителям Феміди жодних документів про свої шахрайські дії з активами Привату.
Всі ці кроки - реальна загроза державі. Чому мовчить Гарант?
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Тарас КОЗАК
и начать печатать гривну))))
или доворовать недоварованое мародером и галактичнской леркой - лондонской шлюхой?
плюс цензора, купленого гавнорошеном - почему не 99 негативно ))
Тобто ви ЗЕлений кінь, якому Пєца в штани насрав?
а ну по будкам сектанты рашена
Хаотичні процеси наростають і гризня між хижими злочинними бандами відбувається на далекому від будь-яких філософських, політичних чи економічних концепцій рівні і має суто інстинктивний агресивний характер.
І, так званий, "національний банк" на цьому тлі не виглядає святим і непорочним. Всі його і його колишніх і теперішніх верховодів подвиги "в ім'я України" всім, кого це цікавило і цікавить, достатньо добре відомі.
Останнім з таких "подвигів" є "зміцнення" гривні на зовнішньому ринку і ослаблення тої самої гривні ростом цін і тарифів на внутрішньому ринку і все це має на меті вимивання валютних запасів у населення і доведення, як наслідок, його до ще більш злиденного стану.
Це можна, разом корупційними, морально-етичними і політичними скандалами, записати в список досягнень нової влади і приступати до встановлення їй остаточного діагнозу.
Колишня глава НБУ Валерія Гонтарева назвала «неефективними і корумпованими» екскерівників Генеральної прокуратури Віктора Шокіна та Юрія Луценка.
Про це вона заявила під час виступу у Лондонській школі економіки.
«Ми передали тонни інформації про зловживання тодішнього керівництва ПриватБанку, кого притягнули до відповідальності?» - зазначила Гонтарева, яку цитує Радіо Свобода. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/gontareva-nazvala-eksgenprokuroriv-shokina-ta-lucenka-korumpovanimi-642705.html
Вот это поворот однако,ведь Шокин и Юга люби друзи пана Порошенко,который их на должности назначал.Получается Потрох их пахан,и должен сесть в одну камеру с Беней.
Ну а если Вовик их не посадит,то сядет сам,только уже через пять лет.
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=12013