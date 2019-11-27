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 Політика України, Економіка
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 Коломойський чинить тиск на Національний банк, - заява правління НБУ (оновлено)

Правління Національного банку України (НБУ) заявляє про сфокусовану атаку, що триває вже кілька тижнів, на регулятора у формі замовних спекуляцій і наклепу в ЗМІ, проплачених мітингів під стінами НБУ і навіть спроби насильницького вторгнення в центральний банк.

"Ми вважаємо, що цей тиск на Національний банк здійснює олігарх та ексвласник "Приватбанку" Ігор Коломойський, який заборгував державі $5,5 млрд, виведених із "Приватбанку" до націоналізації", - йдеться у зверненні правління на сайті НБУ в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Водночас держава – Президент, Уряд, Національний банк – об’єднані єдиною позицією, що кошти мають бути повернуті", - наголошує правління.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойський - не президент України, більшість українців обрали курс на ЄС, саме вони вирішують, куди нам піти, - Зеленський. ВIДЕО

На думку правління НБУ, мета атаки – створити керований інформаційний хаос, щоб дискредитувати НБУ і реформу з очищення банківського сектору, змінити керівництво та в майбутньому вдатися до ручного управління НБУ, а також уникнути відповідальності та необхідності повертати державі виведені з "Приватбанку" кошти.

Ще одним завданням такої атаки в правлінні вважають перешкоджання співпраці України з міжнародними партнерами, насамперед з МВФ, який підтримує позицію держави, що колишні власники збанкрутілих банків мають повернути державі кошти.

НБУ обґрунтовує свою думку про те, що замовником інформаційної кампанії є Коломойський, тим, що учасники мітингу, за заявами ЗМІ, отримують за це гроші і до них із 25 листопада приєдналися працівники "Нікопольського заводу феросплавів" та інших підконтрольних Коломойському підприємств, які до цього пікетували офіси "Приватбанку" в Дніпрі та Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойський: Приватбанк "повернеться" мені найближчим часом

"По-третє, атака реалізується через головного "виконавця" – депутата Олександра Дубінського, фігуранта антикорупційних розслідувань, якого в медіа називають рупором олігарха Коломойського", - стверджує правління Нацбанку.

Керівництво регулятора підкреслює, що тиск на центральний банк є неприпустимим у правовій та цивілізованій державі.

"Ми продовжуємо забезпечувати цінову та фінансову стабільність: регулюємо банки, забезпечуємо безперебійність платежів, нарощуємо міжнародні резерви України тощо. Однак, оскільки атаки можуть загрожувати налагодженій роботі регулятора та безпеці наших співробітників, НБУ вже звернувся до правоохоронних органів з проханням не допустити протиправних дій", - йдеться у зверненні.

Правління також закликало медійну та експертну спільноту підтримати НБУ через об’єктивне висвітлення подій.

18 грудня 2016 року стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд має намір випустити 30-річні ОВДП на 150 млрд гривень і в підсумку стати 100% власником банку. Перший заступник голови банку заявив, що рішення про передачу "Приватбанку" державі було ухвалено через безпрецедентну інформатаку і загрозу для клієнтів. У "Приватбанку" запевнили, що з грошима на рахунках нічого не станеться: "Це було ключовою умовою переговорів". У свою чергу, голова Мінфіну Данилюк підтвердив: "Гроші вкладників "Приватбанку" в безпеці і захищені державою". За даними НБУ, загальна потреба "Приватбанку" в капіталі становить 148 млрд гривень. У зв'язку з націоналізацією капітал "Приватбанку" збільшувався кілька разів. Держава трьома траншами докапіталізувала "Приватбанк" на 116,8 млрд грн, зокрема ОВДП, прив'язаними до курсу долара.

Рішення про націоналізацію "Приватбанку" підтримали в МВФ і ЄБРР, а також країни G7, Євросоюз і США.

Раніше стало відомо, що держава виграла апеляцію в Лондоні у справі "Приватбанку" проти колишніх власників.

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.

19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "Приватбанку"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162009
 
 
 Топ коментарі
 
А нєлох каже шо він президент, а не бєня. Коломойский осуществляет давление на Национальный банк, - заявление правления НБУ - Цензор.НЕТ 2879
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уже одну пьяную свиножабу выгнали.
не гнать нужно а на гилляки развешивать.
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tZE inform

@tZEinform

У наших "зеленых друзей" новая методичка. "Зеленский скоро посадит Коломойского" Коломойський чинить тиск на Національний банк, - заява правління НБУ - Цензор.НЕТ 7290 Новые тренды пропаганды от Зеленского.
"Скоро мы посадим Коломойского..." , "Мы нагнули Россию и она приняла наши условия".
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Рейдеры приватного портмане Бени опустошили там карманы и требуют у хозяина их пополнить?Раскрывайте пошире рыла-вам с НГ зелени насыплят по-полной!https://www.youtube.com/watch?v=TF87jvrjfWc
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ви шо, з глузду з'їхали? а навіщо тоді мати свого хлопчика у президентах?
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И скажите мене,ну шо эта за страна,которая одного еврея не может на место поставить?!
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так это та же прикольная страна, где подумали что хуже не будет ))))
это та же прикольная страна, где война как бы есть...но ее как бы нет...
это та прикольная страна, где есть преЗЕдент, но нет президент...
ой и шо ж это за страна такая? ))))
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буде суд 19 грудня апеляція на рішення на попереднє судове рішення, яким було визнано незаконною і скасовано націоналізацію "Приватбанку" навесні.
не є юристом але навіть якщо апеляційний суд теж визнає націоналізацію незаконною думаю потім можна знову націоналізувати приватбанк наприклад вже законом через рішення верховної ради.
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Говорят, что Скоморох говорит, будто бы скоро посадит Коломойского. Пока ничего не говорят про то, что говорит Коломойский по этому поводу. Но, наверняка, скоро что-то услышим.
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В дополнение: Руководство НБУ официально проинформировало руководство The World Bank, International Monetary Fund (IMF), European Bank for Reconstruction and Development (****) о фактах информационной, юридической и структурной атаки на деятельность Национального банка со стороны Коломойского, которые осуществляются при полном попустительстве и непрямой поддержке руководства Украины.
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Так уберите этого сраного Беню, что вы с ним вошкаетесь
...
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Дії Коломойського - загроза Україні. Чому мовчить Зеленський?
27.11.2019, 01:07 • 1961 • 0

В останні дні помітно зросла активність головного олігарха країни Ігоря Коломойського і його явних і прихованих слуг
Варто відзначити зухвалу заяву Коломойського про те, що Міжнародний валютний фонд знає, що незабаром Коломойському і партнерам повернуть ПриватБанк. При клятвах всієї верхівки української влади - президента Володимира Зеленського, керівника його Офісу Андрія Богдана та прем'єр-міністра Олексія Гончарука - не допустити такого варіанту розвитку подій.
Не менш зухвале інтерв'ю вийшло на минулому тижні, в якому Коломойський погрожував Заходу про переорієнтацію України на Схід, а також заявив про можливість продатися за $100 млрд Путіну.
Читайте також - Його потрібно вгамувати. Зеленський - про справу Коломойського і ПриватБанку
Крім того, ми бачимо зростання протестів під Національним банком України. Організована і проплачена масовка, основна ударна сила - в помаранчевих обладунках, намагається сьогодні захопити будівлю Нацбанку. Вимагали відставки керівників НБУ - Якова Смолія та Катерини Рожкової.
Ще один напрямок атаки наймитів олігарха - власне державний ПриватБанк і його керівництво. Злорадство від хвороби керівника Петра Крумханзла банку, певні погрози незалежному члену Наглядової Ради Роману Сульжику, протести у м. Дніпро, намагання паралізувати діяльність банку - це нові активності протягом останньої доби.
Також ЗМІ та Telegram-канали поширюють чутки про нових адвокатів Коломойського в Сполучених Штатах. Ніби-то ці захисники якось пов'язані з оточенням президента США Дональда Трампа. А сам олігарх такими каналами сподівається отримати політичну підтримку Білого Дому.
Читайте також: Справа не в Україні. Що Коломойський запропонував Трампу
Роблю висновок, що ІВК почав метатися. І не просто так, є підстави для паніки. Навколо нього стискається кільце справжніх судів - лондонського та американського. Щоб не провести довгі роки в неволі, Коломойський намагається:
- дискредитувати МВФ, розірвати з ним стосунки, щоб не втручався;
- перехопити контроль над Нацбанком через зміну керівництва;
- повернути собі ПриватБанк через скасування націоналізації;
Читайте також: МВФ потребовал от Украины законодательно запретить возвращение Коломойскому Приватбанка
- залякати керівництво НБУ та ПриватБанку, щоб не давали свідчень проти нього;
- відкликати всі позови держрегулятора та фінустанови у Лондоні та не надавати тамошнім служителям Феміди жодних документів про свої шахрайські дії з активами Привату.
Всі ці кроки - реальна загроза державі. Чому мовчить Гарант?
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Тарас КОЗАК
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Дырявый петух дубинский ща воспылает праведным гневом да как набросит г@внеца на вентилятор.
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Зелупоидам Пейсатый Кнур сцыт в глаза,а они вопят :"ЭтА Барыга винават,мы ж Нелохи!"
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Интересно,Вованисты все еще ждут уменьшения тарифов или уже нет?
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Ні. Тепер вони можуть до посиніння кричати: ...пакажи ґдє он ето абєщял? дай ссьілку... Коломойський чинить тиск на Національний банк, - заява правління НБУ - Цензор.НЕТ 1817 Коломойський чинить тиск на Національний банк, - заява правління НБУ - Цензор.НЕТ 1817 Коломойський чинить тиск на Національний банк, - заява правління НБУ - Цензор.НЕТ 1817
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Бєня Моніку Зєлєнську породив.... Бєня разом з Монікою Зєлєнські і поїде назавжди в Ростов ... Моніка настільки тупа, шо цього нерозуміє!
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Рожковой нужно срочно выйти замуж за бизнесмена Коломойского, а потом привлечь его за домашее насилие, еще и остатков собственности лишить.
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бизнесмен Коломойский уже женат, в апреле 2019 взял в жены Украину, теперь имеет как хочет и еще и брачный контракт подписал что в случае развода все остается ему
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А так себе Рожкова намутит все имущество бизнесмена, а может помирятся даже и вдвоем нацбанк приватизируют. В такой жизни возможно все.
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Да там у самой верхушки НБУ рыло в пуху - ведь они годами кормились с рук доброй бабушки Бени, стоит ему только рот открыть, как такой компромат пойдет, что Украина будет полностью парализована в разборках. Впрочем, это и есть цель бабушки Бени.
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На вас не давить надо, вас надо посадить. Ворье.
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То посади. У блаЗЄнського вся влада в руках. Чому він вдається до послуг "тітушок"? Коломойський чинить тиск на Національний банк, - заява правління НБУ - Цензор.НЕТ 2126
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Было бы у нас государство, право, закон, так никакое быдло и близко не могло подойти к зданию Нацилнального Банка страны, не то, чтобы прорваться в середину.
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На мой взгляд..Такие люди ,крайне опасны для национальной безопасности страны. Своими грязными руками,они направляют штурвал власти не так как следует идти выбранному маршруту,а маневрируя как им выгодно по тропинкам с "грибными местами". Царапая кузов машины,налетая на пеньки. И не обращая ни малейшего внимания на сидящих и стоящих пассажиров внутри. Которые падают от толчков,резких ускорений и тормозов. Потому как тем - наплевать на них.
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Що означає небезпечні для країни? Якщо країна дала коломИйському 73%, то, треба думати, вона готова на описану Вами подорож.
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Питання треба ставити так: а хіба хтось не знав про коломИйського? Коломойський чинить тиск на Національний банк, - заява правління НБУ - Цензор.НЕТ 7441
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А де наші правоохороні органи ,чи на цього негідника немає управи ?Все це дієтся за згодою влади ,вони не думають про курс гривні чи безпеку країни ?
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ну они походу приватизированы - кто заплатит тот и юзает )))
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шо такое - хочет приватизировать его
и начать печатать гривну)))) Коломойський чинить тиск на Національний банк, - заява правління НБУ - Цензор.НЕТ 7660 Коломойський чинить тиск на Національний банк, - заява правління НБУ - Цензор.НЕТ 7660 Коломойський чинить тиск на Національний банк, - заява правління НБУ - Цензор.НЕТ 7660 Коломойський чинить тиск на Національний банк, - заява правління НБУ - Цензор.НЕТ 7660
или доворовать недоварованое мародером и галактичнской леркой - лондонской шлюхой? Коломойський чинить тиск на Національний банк, - заява правління НБУ - Цензор.НЕТ 7119
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опрос петеботоанала
плюс цензора, купленого гавнорошеном - почему не 99 негативно ))
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Сус - це така хвамілія? Бо в перекладі з івриту СУС - кінь.
Тобто ви ЗЕлений кінь, якому Пєца в штани насрав?
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Говносус раскукарекался: какие ваши доказательства?!)))
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раз петюнчики раскудахтались - я попал в точку
а ну по будкам сектанты рашена Коломойський чинить тиск на Національний банк, - заява правління НБУ - Цензор.НЕТ 2824 Коломойський чинить тиск на Національний банк, - заява правління НБУ - Цензор.НЕТ 2824 Коломойський чинить тиск на Національний банк, - заява правління НБУ - Цензор.НЕТ 2824 Коломойський чинить тиск на Національний банк, - заява правління НБУ - Цензор.НЕТ 2824
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.Benia otdaj 5.5 miliarda evro sperva,a potom mozes iskat pravdu.Prokuratura dolzna zaniatsia im jesli konecno oni byli by nezavisemi kak jest v drugix stranax
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Не хилую Мойша ферму себе сделал, под названием Уркаина, а 73% окорочков то послушных каких - жесть.
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Отличный ход НБУ! Посадили зеленого дурня на шпагат пока наше дурне на гастролях в Европе. Там с журналистами приходиться общаться, а не с Теслой и не с Айфоном... Там журналисты сегодня вопрос зададут...
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Нацбанк должен обратиться в СБУ и другие силовые структуры, должен подать в суд на Коломойского. А что на него смотреть ?
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Беня взял логово поклонников Св.Петра и Св Леры в облогу!Беня очень последователен в своих действиях и пользуется поддержкой своих поклонников.
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Ну я не настолько упоротый как ВЫ ,но наивный бессеребряник.Я - пылинка ,и з беней знаком только потому,что получаю минимальную пенсию и оплачиваю услуги через Приват.И демонизацией всех и вся не занимаюсь.
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Все це діялось всі 28 років, зараз діється і далі буде діятися. Можна звинувачувати в цьому Зеленського, Коломойського, Порошенка і далі всіх по списку і це буде правильно. Можна звинувачувати населення, яке толерантно ставиться до діяльності таких суб'єктів і це також буде правильно. Може звинувачувати тих, хто геноцидив і голодоморив це населення та зробив з нього "совєтскій народ" і зараз продовжує цей "народ" зомбувати, вбиваючи в ньому залишки здорового глузду і знищуючи матеріально. І в цьому також помилки не буде.
Хаотичні процеси наростають і гризня між хижими злочинними бандами відбувається на далекому від будь-яких філософських, політичних чи економічних концепцій рівні і має суто інстинктивний агресивний характер.
І, так званий, "національний банк" на цьому тлі не виглядає святим і непорочним. Всі його і його колишніх і теперішніх верховодів подвиги "в ім'я України" всім, кого це цікавило і цікавить, достатньо добре відомі.
Останнім з таких "подвигів" є "зміцнення" гривні на зовнішньому ринку і ослаблення тої самої гривні ростом цін і тарифів на внутрішньому ринку і все це має на меті вимивання валютних запасів у населення і доведення, як наслідок, його до ще більш злиденного стану.
Це можна, разом корупційними, морально-етичними і політичними скандалами, записати в список досягнень нової влади і приступати до встановлення їй остаточного діагнозу.
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Просто убивает тупизна!!!!!!!!!!! Что все тут читать разучились? Что никому тут нафиг не нужна фраза : "В то же время государство - президент, правительство, Национальный банк - объединены единой позицией, что средства должны быть возвращены", - подчеркивает правление. Источник: https://censor.net.ua/n3162009", или собственное де...ьмо в собственный унитаз не помещается, поэтому нужно его через рот поизвергать? Помпеи недо.....!!!!!!!!!
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Ну давайте!!! ожидаю в свю сторону очередное калоизвержение! Первый пошел!!!
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Ну так прочитай сам ещё раз и пойми. Это не заявление президента и правительства, а заявление правления НБУ. То есть в НБУ считают, что правительство и президент на их стороне. По словам и мы слышим такое, вот только на деле происходит обратное.
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Игорь Коломойский, который задолжал государству $5,5 млрд, выведенных из ПриватБанка до национализации",должен сесть,и сидеть покуда гроши не вернет.
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Правда возникает вопрос,а что сделала прошлая власть,что бы призвать к ответу олигарха?На этот вопрос мне ,как ни странно, понравился комментарий Лерки Гонтаревой из Парижа(звыняюсь из Лондона)

Колишня глава НБУ Валерія Гонтарева назвала «неефективними і корумпованими» екскерівників Генеральної прокуратури Віктора Шокіна та Юрія Луценка.

Про це вона заявила під час виступу у Лондонській школі економіки.

«Ми передали тонни інформації про зловживання тодішнього керівництва ПриватБанку, кого притягнули до відповідальності?» - зазначила Гонтарева, яку цитує Радіо Свобода. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/gontareva-nazvala-eksgenprokuroriv-shokina-ta-lucenka-korumpovanimi-642705.html

Вот это поворот однако,ведь Шокин и Юга люби друзи пана Порошенко,который их на должности назначал.Получается Потрох их пахан,и должен сесть в одну камеру с Беней.
Ну а если Вовик их не посадит,то сядет сам,только уже через пять лет.
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