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 Від початку року вилучено та знищено понад 60 тис. вибухонебезпечних предметів в Україні, - ДСНС

Всього з початку року піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили і знищили 60 672 вибухонебезпечні предмети, серед яких 1 190 авіаційних бомб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Днями піротехніки Аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління ДСНС у Хмельницькій області у спеціально відведеному місці знищили чотири 45 мм артилерійські снаряди часів Другої Світової війни.

На Чернігівщині піротехніки обласної Служби порятунку знищили мінометну міну калібром 82 мм, яку було виявлено на відкритій території, а також артилерійський снаряд калібром 152 мм, 27 мінометних мін калібром 50 мм та 15 мінометних мін калібру 82 мм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДСНС від початку року знищила понад 42 000 вибухонебезпечних предметів

Крім того, тривають також і роботи з гуманітарного розмінування звільнених територій Донецької та Луганської областей.

На Луганщині впродовж минулої доби, піротехнічними розрахунками ДСНС України було здійснено 3 виїзди, під час яких було вилучено та знищено 60 одиниць вибухонебезпечних предметів.

У Донецькій області піротехнічними розрахунками ДСНС України було здійснено 5 виїздів, під час яких піротехнічні підрозділи виявили та вилучили 17 одиниць вибухонебезпечних предметів. Було обстежено 2,05 га території.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162001
 
 
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