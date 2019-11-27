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 Політика України
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Все про:Запоріжжя (539) міст (341) будівництво (432) Гончарук_Олексій (304)

 Оголошено міжнародний тендер на будівництво моста в Запоріжжі, - Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив про оголошення міжнародного тендера на будівництво моста через р. Дніпро в Запоріжжі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Цей міст має нарешті розв’язати гостру транспортну проблему в Запоріжжі. Вона накопичувалася роками, бо міст ніяк не могли добудувати. Сьогодні зроблено реальний крок. Сподіваюсь, вже навесні почнуться реальні роботи, щоб з’єднати транспортною магістраллю лівий та правий береги Дніпра", - зазначив Гончарук.

Після визначення переможця розпочнеться будівництво першої черги об’єкта, яку планується повністю завершити за кілька років.

До першої черги будівництва входить 21 штучна споруда, зокрема й два мости через русло р. Дніпро із виїздами на Прибережну магістраль та проспект Соборний.

"Попереду – значний пласт роботи. Відповідальність Укравтодору та Міністерства інфраструктури велика. Але я переконаний, що впораються", - підсумував Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем'єр Гончарук зустрівся з адвокатом сімей Небесної Сотні Закревською, яка голодує

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161996
 
   
 Топ коментарі
 
Я так розумію, що мостобудіаники в Україну повертатися не хочуть. Незважаючи на заклики зеленої влади. Навіть палкі фанати Зєлі такі, як Лалалайка йому чомусь не вірять. 🤣
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От зескотов всего можно ждать,в том числе и россиянских флагов.
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Порохоскот не всосал, что "международный тендер" - это и участие украинских компаний в том числе. Предлагайте дешевле, быстрее и качественнее и, полный вперёд! Ах, да, наши же не умеют работать без откатов. Тады, пшли нах!
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Правильно. А потом иностранной компании оплатим за рубеж, причём из кредита,. полученного из-за рубежа (МВФ тот же). Гениально, бп.
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А конкретные варианты есть или только пи здеж в стиле "зрада"? Как уже достали эти петярасты.
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а мені інше цікаво - звідки ністого ніссього взялися гроші на це? Чи не продав коломоець Україну техенько *****, поки ми ще ніяк не женемо цю владу?!
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Я так розумію, що мостобудіаники в Україну повертатися не хочуть. Незважаючи на заклики зеленої влади. Навіть палкі фанати Зєлі такі, як Лалалайка йому чомусь не вірять. 🤣
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Правильно розумієте. Наші мостобудівники в Польшу, а в Запоріжжя китайці за китайські кредитні гроші приїдуть. Це і є геніальний план зростання економіки на 40% від зеко манди.
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Товарисчи петярасты! Поясняю. Мостобудівники слиняли в Польшу еще при хряке-мародере. Так, что как-то не в попад вы влужу пернули. Бу-га-га.
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Какой куш можно спионерить клоуну и его шобле.
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Ключевые слова - за несколько лет. Все так говорят, а потом вздыхают, разводят руками и едут куда-нибудь в Израиль доживать скромным миллионером или миллиардером.
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Да, сейчас технологии мостостроительства в мире широко шагнули вперед. Смотришь , с какой скоростью все строится, и диву даешься.
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Это просто позор какой-то, столько лет строят и все построить не могут! Может хоть эта власть решит этот вопрос.
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Мабуть саме під нього і "тендер" Оголошено міжнародний тендер на будівництво моста в Запоріжжі, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5633
мАстьі_дружбьі Оголошено міжнародний тендер на будівництво моста в Запоріжжі, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5633
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Счас порохоскот и тут зраду найдет. Например мост спецом для руских танков строят. Или на мосту,как построят, повесят руские флаг .
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От зескотов всего можно ждать,в том числе и россиянских флагов.
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Порохоскот не всосал, что "международный тендер" - это и участие украинских компаний в том числе. Предлагайте дешевле, быстрее и качественнее и, полный вперёд! Ах, да, наши же не умеют работать без откатов. Тады, пшли нах!
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Ваши - это родственные тебе москали.
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Нас в Трускавець не посилають вчитися, на відміну від зешобла.
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а какое дело питерской Лахте до наших мостов? за керченский переживай, чтоб не уплыл. Оголошено міжнародний тендер на будівництво моста в Запоріжжі, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5091
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Кац, ти спалився і здогадайся на чому. Оголошено міжнародний тендер на будівництво моста в Запоріжжі, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8351
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Еще раз для "идейного" ЗЕлупинца:
alex tem
От зескотов всего можно ждать,в том числе и россиянских флагов.
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Гончарук, бери выше, объявляй межгалактический тендер.
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Можно и межгалактический,но выиграет все равно Игорь Валерьич.
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Всьо це бла-бла. Незабаром зелена влада загримить в унітаз. Під панфари.
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Тендер не проблема.
Когда есть деньги.
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любой каприз за ваши деньги сделают китайцы ............................................................ Оголошено міжнародний тендер на будівництво моста в Запоріжжі, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4154
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Сдается мне, что победят "китайцы", такие же, как покупают мотор сич.
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ага, вони взагалі всі однакові на одне лице
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Потому, что за ними торчат кремлевские ухи. Я так думаю, хотя может и ошибаюсь.
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A Гройсман не объявлял тендеров на строительство железки в Борисполь.

Просто взял и построил. За несколько месяцев. В 20 (двадцать раз) дешевле первоначального китайского проекта.

Ау, "слуги" ! Может вы обратно к себе в КВН вернётесь, и освободите место для настоящих хозяйственников, которые знают как надо строить страну ?
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так так не можна, бо корупційна складова велика. Якщо влада бере і просто будує, виникає питання, хто будує і як розподіляються гроші
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Казковий, той міст почали будувати ще за Кучми! Чому Петро Олексійович його не добудував силами українських компаній? Краще пожуй "чоколят", може за розумного зійдеш!
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Потому что страна ведёт войну, и вынуждена тратить несколько миллионов долларов в сутки на поддержку армии.
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А, зрозумів- під час розстрілу наших воїнів конче необхідно проводити парад! Казковий і є казковий! Краще жуй, хоча то і не є чоколят, але дуже схоже!
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Твої "крєпкіє хазяйствєннікі" вже довели Україну до краю!
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Расклад по мосту в Запорожье. Есть в Киеве такая компания "Мостобуд" на улице Паньковской прям рядом с ICTV,. C давних давен ей заправляет одиозный персонаж Владимир Продивус. Виницкий бандит, самый настоящий бандит, выходец из боксеров, криминальный авторитет, сидевший, возглавляет с 2008 года Федерацию бокса. И хотя Продивус туп до смешного, не в состоянии соединить 4 слова в предложение, он за бюджетные деньги строит уже почти 20 лет два моста в Запорожье и Подольско-Воскресенский в Киеве. Как строит киевляне и запорожцы думаю видят прекрасно и сами. Если этому киллеру Продивусу не дать под хвост он еще лет 20 их будет строить топчась на месте. ВОт и посмотрим даст ему под хвост Коломойский или нет.
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Мост на Подоле, сначала сломать надо. А строить, может рукожопов попросить?
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100% Последний раз когда там был, а это лет так 3-4 назад, сразу понял, пипец ему настанет...
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Военный городок на полигоне "Широкий лан" суки достройте, чтоб армия не жила в грязи и антисанитарии, голодная, в холоде и немытая.
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А ведь бабло на него выделяли, в полном объеме, та грошики хутко зникли, а мост не появился. Давайте больше сеять, пусть тля подавится.
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гнойчарук ...бабло у кого брати будеш ...гніда продажна
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Один мой знакомый из Запорожья ещё в году так 2005 делал карту дна Днепра под мост....
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почти угадал... мосты начали строить в октябре 2003-го
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Мосты в Запорожье строит Киевмостобуд, жуткая организация с откатами, воровством и коррупцией. И строители почему-то тоже из Киева. Говорят, им хорошо платят, но мосты строятся левым пальцем правой ноги. Торгуют бетоном,что как бы наводит на мысли о дальнейшей прочности мостов. Интересно, что на этапе проектирования приезжала немецкая делегация, предлагали строить мосты. Обещали построить за год. Немцы строят очень хорошо. Кто жил в домах, построенных пленными немцами, подтвердит. Они даже на минимуме материалов умудрились построить так, что по сей день тепло и сухо без особых ремонтов. Но Киев заверещал, что есть свой НИИ мостобудування, свои подрядчики и специалисты и т.д. В результате Запорожье уже много лет передает деньги Киеву, а мостов нет.
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На днях по Запорожью ходил Разумков(что он здесь делал не знаю)и сказал,что о мостах забудьте-денег нет,и в бюджете на 2020 г не предусмотрено...А Гончарук (и уже не первый раз)собирается их достроить.Они там,в Киеве,в разных концах города трудятся?Не могут одинаковую "отмазку" придумать?Ну и ну!
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Чудные челы Гончарук и Зеленский, чесслово....
Я вам, как житель Запорожья, скажу правдиво - это только на фотоснимках кажется, что мосты в Запорожье ничем не отличаются от моста построенного в станице Луганской.
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Тендер выиграет кипрская фирма, которая будет одна на конкурсе,и смета будет завышена минимум в 2,5 раза - цэ пэрэмога.
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