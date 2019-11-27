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 Політика України
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Все про:пенсія (542) переселенці (247) Лубінець Дмитро (8)

 Жителям окупованих територій можуть почати виплачувати пенсії без довідки переселенця, - Лубінець

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає виплату пенсій жителям окупованих територій без довідки переселенця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив народний депутат України, голова робочої групи і Комітету з прав людини Дмитро Лубінець.

"Разом з колегами став автором законопроєкту 2083-д, який покликаний відновити конституційне право українських громадян на пенсійне забезпечення", - повідомив нардеп.

Документом передбачається:

- скасування обов'язковості реєстрації пенсіонерів як переселенців для отримання пенсій;
- надання людям, які жили на окупованих територіях і не могли платити страхові внески, права докупити стаж без застосування санкцій;
- виплата заборгованості з пенсій без терміну давності (зараз діє ліміт - 3 роки);
- у разі втрати документів надається можливість розраховувати пенсію на підставі інформації з реєстру застрахованих осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд заборгував переселенцям пенсій на суму понад 8 млн гривень, - Денісова

Жителям окупованих територій можуть почати виплачувати пенсії без довідки переселенця, - Лубінець 01
Жителям окупованих територій можуть почати виплачувати пенсії без довідки переселенця, - Лубінець 02
Жителям окупованих територій можуть почати виплачувати пенсії без довідки переселенця, - Лубінець 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161993
 
   
 Топ коментарі
 
Звичайно Донбас то Украіна тільки о то прокацапське бидло що запросило расею з війною в краіну , що кидалось під нашу війскову технику не пускаючи іі , здавали нашіх хлопців що виходили з котлів різним Моторолам , топтали наш державний прапор , вони курви якє відношення мають до Украіни ???
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Т.е. любой сепар-боевик, пенсионного возраста, имеет право на пенсию от Украины. Главное не засветиться с калашом в руках?
Жителям оккупированных территорий могут начать выплачивать пенсии без справки переселенца, - Лубинец - Цензор.НЕТ 7996
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И извиниться не забудьте, Сивоха херни не посоветует...
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Український бюджет - не бездонна діжка. Треба жити відповідно заробіткам. Тому пенсії треба зробити всім пенсіонерам однакові і безгрошовими, як в Україні, так і в Лугандоні. Тобто пенсії видавати їжею, послугами, різними іншими необхідними речами. Для пенсіонерів це буде навіть зручніше. Наприклад перейшов лугандона лінію розмежування, а там автобус, що везе безкоштовно десь за 50-100 км в Центр Обслуговування Пенсіонерів(ЦОП). Отоваривсь на місяць лугандона, одягся в секонд, відвідав лікаря і додому в Лугандон. Грошей нема, війна.
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Сивохо пусть идет работает и платит из своих гонораров.
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Если говорить без эмоций,то предложение Лубинца попахивает статьей - финансирование сепаратизма и терроризма.Почему?Жители ОРДЛО переходят в Украину и получают тут соц.выплаты НАЛИЧКОЙ.Переносят наличку в ОРДЛО.Но гривна там не ХОДИТ,ВООБЩЕ,все расчеты в рублях.Где жители берут рубли?Онииналичные гривны меняют на рубли,ВНИМАНИЕ, в обменных пунктах ГОССУДАРСТВЕННОГО БАНКА ЛНР или ДНР.Таким образом бюджеты этих недоразумений получают финансирование из УКРАИНЫ.С учетом средней пенсии в ОРДЛО 5тыс.грн.получается,что гос-во Украина ФИНАНСИРУЕТ сепаратизм и терроризм минимум на 1,5млр.ДОЛЛОРОВ в год.А в это время украинские пенсионеры еле виживают.Оказывается депутатам ВР этого мало.Они хотят увеличить ФИНАНСИРОВАНИЕ сепарастов.
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Ты думаешь, у Лубинца хватит ума это понять?
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Уроды по жизни какие они конченнные









Sergii

@***********


Оце добре. Воюєш за ДНР, вбиваєш українців, а тобі ще й пенсію Україна платить!
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От тепер ще захишену статю бюджету по фінансуваню і колаборанти знайманцями будуть стріляти як у тирі по ВСУ за украінську зарплату.
Зараз же стріляють за украінську пенсію!
Так тепер і ховатися не треба,пересікаючи розмежуваня!
Пінсію + зарплату військову - от це заживуть!
А ви,зебіли будете за все платити! Погано,що й не зебіли теж будуть...
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Літня Зірка

@IgTygcooT4bLyZF

·11 ч

В ответ
@LanaodUA1

Идет системное истребление АТОшников. Страна напичками агентами фсб, которые у нас - как дома. Сегодня в Киевской обл. нашли сброшенного с поезда военного, который ехал на Донбасс. Если ребята как-то не объединятся и не начнут сами этому противоборствовать, то плохо дело будет.((
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При порохе этот вопрос тоже неоднократно поднимался. Ничего не изменилось. У них там в кабинетах вирус какой-то, все становятся больными на голову.
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Может, таким "новаторством" зе-команда хочет воплотить в жизнь бенину мечту о дефолте?!!
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Скоты! Восстанавливает этим ****** нормальную жизнь, положив хер на патриотов. Страна катится под откос
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зы. не знаю что тут говорить то есть если нелох то..... кто ???
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Міністр Бородянський: - Лише 8% українців можуть відрізнити фейк від правди.

Порохоботи радісно: - Це ми, це про нас!

Я: (цензура), ви коли визначитеся, вас 25% чи 8%?
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Це він на СТБ навчився так аналізувати, чи в Пінчука на побігеньках?Зелені аналізатори.
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Можно только представить сколько лет будут умершие из рыспублик числиться живыми, чтобы получать деньги.Тут еще такой момент-пенсионеры, лица предпенсионного возраста те, которые за 5 лет войны уже стали пенсионерами,получившие паспорт с курицей, могут получать российскую пенсию только при условии постоянной прописки на россии, а таковой у них нет, денег у рыспублик нет, а тут такие " сивохи примерители" предлагают облегчить оккупантам жизнь
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Отдельно между Россией и Украиной действует Временное соглашение от 15.01.1993 о гарантиях прав граждан, работавших в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в области пенсионного обеспечения. Это Временное соглашение не разрывалось.
Также Украина не выходила из состава участников Соглашения о гарантиях прав граждан государств - участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения от 13.03.1992.
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По полученной информации именно, в эти минуты сепары,уже 30мин. долбят наших парней артилерией,в районе Светлодарска.Это не фейк,это правда.По логике Зелубинца и Зесивухи надо их ублажить.Следующий законопроект будет о выплате инвалидских сепарам с оторванными руками,ногами и выплаты семьям погибшим сепарам - по утере кормильца.А,что?Может они,стреляя по Украине,этого и требуют?
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сивоха их уже пересчитывает по блиндажам и окопам, скоро подадут списки в пенсионный фонд на оформление баньдюков кормильцев и прочей срани.
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С ордловцами да пенсионерами Крыма это 2 с лишним миллиона пенсионеров.
Не, не потянет бюджет Украины, тем более оплачивать пенсионеров Крыма...
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Тим паче що з цих територій в бюджет і пенсійний фонд України за 6 років поступило 0гр.00коп.
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А Лабунець не бажає диру в пенсійному фонді підлатати власною зарплатнею??? Жителям окупованих територій можуть почати виплачувати пенсії без довідки переселенця, - Лубінець - Цензор.НЕТ 186
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тю! всего то 64 миллиарда гривен задолженность и + 700 000 тыс пенсионеров в пенсионный фонд!правильно! пенсионеры на неоккупированной территории по курортам и заграницам устали уже ездить!а переселенцы которые вынуждены были переехать на неоккупированную территорию,некоторые потеряв все, обеспечены и жильем и работой и достойной помощью государства! Жителям окупованих територій можуть почати виплачувати пенсії без довідки переселенця, - Лубінець - Цензор.НЕТ 7055
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Я правильно понимаю, что теперь платить налоги = финансировать террористов?
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