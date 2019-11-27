 Жителям окупованих територій можуть почати виплачувати пенсії без довідки переселенця, - Лубінець

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив народний депутат України, голова робочої групи і Комітету з прав людини Дмитро Лубінець.
"Разом з колегами став автором законопроєкту 2083-д, який покликаний відновити конституційне право українських громадян на пенсійне забезпечення", - повідомив нардеп.
Документом передбачається:
- скасування обов'язковості реєстрації пенсіонерів як переселенців для отримання пенсій;
- надання людям, які жили на окупованих територіях і не могли платити страхові внески, права докупити стаж без застосування санкцій;
- виплата заборгованості з пенсій без терміну давності (зараз діє ліміт - 3 роки);
- у разі втрати документів надається можливість розраховувати пенсію на підставі інформації з реєстру застрахованих осіб.
Sergii
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Оце добре. Воюєш за ДНР, вбиваєш українців, а тобі ще й пенсію Україна платить!
Зараз же стріляють за украінську пенсію!
Так тепер і ховатися не треба,пересікаючи розмежуваня!
Пінсію + зарплату військову - от це заживуть!
А ви,зебіли будете за все платити! Погано,що й не зебіли теж будуть...
Літня Зірка
@IgTygcooT4bLyZF
·11 ч
В ответ
@LanaodUA1
Идет системное истребление АТОшников. Страна напичками агентами фсб, которые у нас - как дома. Сегодня в Киевской обл. нашли сброшенного с поезда военного, который ехал на Донбасс. Если ребята как-то не объединятся и не начнут сами этому противоборствовать, то плохо дело будет.((
Порохоботи радісно: - Це ми, це про нас!
Я: (цензура), ви коли визначитеся, вас 25% чи 8%?
Также Украина не выходила из состава участников Соглашения о гарантиях прав граждан государств - участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения от 13.03.1992.
Не, не потянет бюджет Украины, тем более оплачивать пенсионеров Крыма...