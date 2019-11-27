 Близько 36 тис. дітей в Україні отримали статус постраждалих від збройного конфлікту, - Денісова

Про це 26 листопада на пресконференції в Києві на тему "Забезпечення прав дитини в умовах збройного конфлікту" заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, повідомляється на її сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Вона додала, що майже 25 тис. дітей щодня живуть і навчаються в так званій сірій зоні, а 177 закладів освіти розташовуються в зоні обстрілів.

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"Діти отримують складні травми, зазнають насильства та психологічних травм, залишаючись без родини, батьків та рідного дому. Майже 200 тисяч дітей покинули територію свого проживання і вимушені адаптуватись до нових умов", - розповіла Денісова.

Омбудсмен додала, що Конвенція ООН про права дитини не стала тим документом, який ефективно захищає права дитини на практиці.

"Досвід України свідчить: жодна країна світу не може бути впевнена в тому, що лихо війни її омине", - заявила Денісова.



