EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  2480  42
Матеріали за темою:
Все про:Північний потік (400) Вітренко Юрій (73)

 Захід не має дозволяти РФ спричиняти економічну рецесію в Україні, - Юрій Вітренко про будівництво "Північного потоку-2"

Майбутнє транзиту російського газу територією України багато в чому залежить від Європи, насамперед від Німеччини, яка має діяти, щоб не стати жертвою російської енергетичної зброї.

Про це заявив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в Берліні під час дискусії "Верховенство закону на європейському газовому ринку, "Північний потік-2", багатомільярдні спори між Нафтогазом-Газпромом і майбутнє транзиту газу через Україну", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія готова відрізати Україну (від транзиту. - Ред.), навіть у разі, якщо Nord Stream 2 затримається… Ми очікуємо, що "Газпром" і Російська Федерація, коли вони припинять транзит з січня 2020 року, будуть робити спроби перекласти вину на "Нафтогаз" і Україну", - заявив Вітренко.

Він повідомив аудиторії, що "Газпром" запропонував річний контракт, але на неприйнятних для України умовах і такий, що не відповідає європейським правилам.

За його словами, Київ готовий використовувати всі легальні інструменти на свій захист, щоби змусити Росію виконати рішення Стокгольмського арбітражу, та в разі потреби буде подавати новий позов за фактом завданої шкоди через припинення транзиту, якщо він буде припинений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американські санкції можуть зірвати запуск "Північного потоку-2", - Зеркаль

"Якщо тільки європейські партнери не вирішать по-іншому, транзиту газу через Україну з 2020 року не буде. Після закінчення будівництва Nord Stream 2 у Росії не буде потреби транзитувати газ через Україну, що означає, що Україна втратить близько 4 відсотків свого ВНП, ... наступного року може статися економічні рецесія, спричинена Росією і дозволена Заходом", - заявив Вітренко.

Він зауважив, що складається враження, що "Газпром" і Росія просто хочуть задушити Україну економічно, переспрямувавши потоки газу, які зараз ідуть через Україну, в Nord Stream 2. Але за сценарієм, коли не буде транзиту, постраждає не лише Україна, може зазнати шкоди також енергетична безпека Заходу, адже "Газпрому" буде надано "зелене світло" продовжувати зловживати його домінуючими ринковими позиціями.

Вітренко вважає, що Європа не має нічого не робити та чекати, коли Росія застосує свою геополітичну зброю також проти неї. Жертвами стануть європейські споживачі. Отже німецька сторона, "яка тримає ключа від дверей", має не лише "підтримувати" тристоронні переговори щодо продовження транзиту, а діяти.

При цьому глава НАК запевнив, що Україна не каже про те, що Європа має взагалі обійтися без російського газу, а лише про те, що гра має відбуватися за загальними правилами, за якими має грати й Росія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна подаватиме апеляцію на рішення Данії дозволити будівництво "Північного потоку-2", - Оржель

Що стосується України, то вона продовжуватиме залишатися надійним транзитним партнером Європи, буде продовжувати реформу свого енергетичного сектору та газового ринку, зокрема фіналізує анбандлінг до кінця поточного року.

Про те, що "Європа не має толерувати нахабну поведінку "Газпрому", сказав у своєму виступі партнер юридичної контори Wikborg Rein і головний радник "Нафтогазу" Даг М'яланд. Він зазначив, що на Німеччині лежить особлива відповідальність щодо цих питань, і висловив сподівання, що Берлін буде враховувати це під час ухвалення рішень.

У дискусії взяли участь депутат Бундестагу минулого скликання та колишній голова міжпарламентської групи дружби з Україною Карл-Георг Вельманн і депутат нинішнього скликання та член групи дружби Штефан Тома. Перший нагадав, що попередній парламент досить критично ставився до проєкту Nord Stream 2, тоді як цей днями схвалив законопроєкт, який усуває перешкоди на шляху його добудови. Другий повторив популярну серед німецьких політиків думку про те, що газопровід робить Європу не більш залежною від Росії, ніж Росію – від Європи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161990
 
   
 Топ коментарі
 
Если Украина не выживет без России и ее транзита, то зачем вообще нужно было все это?
 показати весь коментар
 
Агрессор просто обязан поддерживать нашу экономику транзитом!
 показати весь коментар
 
Когда весной 2019-го в париже, а потом в берлине, увидели собственными глазами тупорылое чучело за которое проголосовало 72% населения Украины, то гейропейцы мгновенно поняли, что невозможно спасти мертвого пациента (Украину) и поэтому решили думать о себе строя сп2. Так что тут вопрос не к западу, а к 72!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Гейропі позакладало вуха. Схопляться коли крембль затисне їм фаберже в ліщатах.
 показати весь коментар
 
 
В этой логике Узбекистан должен требовать запрета авиаперевозок с целью сохранения своих доходов от шелкового пути. Спасибо Юльке, которая за эту трубу держится как черт за грешную душу! Если бы ГТС лет 20 назад отдали бы европейцам в аренду ( концессию, совместное управление etc), многое было бы по другому. Но в таком случае сложнее было бы схематозить с газом!
 показати весь коментар
 
 
Откуда такая инфа про Юльку? Ты ей тампаксы меняешь или трубу держать помогаешь?
 показати весь коментар
 
ни то, ни другое. просто внимательно слежу за ее действиями!
 показати весь коментар
 
Если Украина не выживет без России и ее транзита, то зачем вообще нужно было все это?
 показати весь коментар
 
 
Ну, кому-то нужно. Не все ж копейки на коммуналку считают, кто-то и чартерами по Европам летает.
 показати весь коментар
 
Почему не выживет? Выживет! Просто станет на 4% беднее, это же не много.
 показати весь коментар
 
Всё "величие" Х**лостана базируется на природных ресурсах.
 показати весь коментар
 
 
Любая страна извлекает выгоды из своей географии и ресурсов.
 показати весь коментар
 
Думаю, не в интересах РФ душить Украину экономически. Она хочет завоевать богатую страну.
 показати весь коментар
 
 
литвин. Политика кремля состоит в том, чтобы держать экономику соседей ниже своей и на их фоне выглядеть великой.
 показати весь коментар
 
 
Просто, путіноїди повірили азірову, що "донбас корміт усю Україну"
 показати весь коментар
 
думаєте, в маскві теж ніхто "акадємієв не кончав"?
 показати весь коментар
 
 
Вялічіє засліплює, "акадєміє" не допомагають.
 показати весь коментар
 
Западу плевать на Украину, для них Украина это разменная монета, инструмент в торговле с рашкой
 показати весь коментар
 
 
Павел Я 17d636ef. Кремлёвская пропаганда тоже так говорит, но Запад не однороден.
 показати весь коментар
 
Агрессор просто обязан поддерживать нашу экономику транзитом!
 показати весь коментар
 
 
Когда весной 2019-го в париже, а потом в берлине, увидели собственными глазами тупорылое чучело за которое проголосовало 72% населения Украины, то гейропейцы мгновенно поняли, что невозможно спасти мертвого пациента (Украину) и поэтому решили думать о себе строя сп2. Так что тут вопрос не к западу, а к 72!
 показати весь коментар
 
 
Кацапы, вы с 2014 года рассказывате одно и тоже - о том как Украина умерла, как от неё все отвернулись и какие в Европе гейропейцы.
Только басни про распятого мальчика заменили на «чучело Зеленского».
 показати весь коментар
 
 
Юрко !!?? Ти про що взагалі?? То самий ЗАПАД бабло хоче заробляти на тоі трубі ! Такє ***** враження що вони при владі відірвані від реальності
 показати весь коментар
 
 
А Украина не должна вылизывать зад оккупанту, и что?
 показати весь коментар
 
 
"Запад не должен позволять РФ вызвать экономическую рецессию в Украине, - Юрий Витренко о строительстве "Северного потока-2""....... - МИ ЗРОБИМ ЦЕ САМІ ЩЕ РАЗ !!
 показати весь коментар
 
 
Якась істерика починається. Цьому поцику час заткати своє безтолкове хлібало.
 показати весь коментар
 
 
Похоже, до кого-то не дошло, шо уже 5 лет идёт ВОЙНА ! И агрессор ведёт эту войну всеми возможными способами, в том числе и экономическими. А эти только сейчас зачесались - как же так, АГРЕССОР оставит Украину без транзита ! Европа памаги !!
 показати весь коментар
 
с такими иждивенческими настоениями юре просто суждено стать амператором трубы Захід не має дозволяти РФ спричиняти економічну рецесію в Україні, - Юрій Вітренко про будівництво "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 4690
 показати весь коментар
 
Ну будет в следующем году рецессия, через год снова рост ВВП. Дело даже не в этом, дело в том, что кацапов теперь ничего не сдерживает от полномасштабной агрессии.
 показати весь коментар
 
Да чихали они и на Украину и рецессию. Им выгодно покупать газ у России. И они будут его покупать через Северный поток 2. 100%! Бизнесс всегда одолеет политику. Потому что политика это продолжение экономики! Только полный идиот может в этом сомневаться
 показати весь коментар
 
 
Не думаю, что это так уж выгодно для конечных потребителей. А вот для немецких чинуш это супервыгодно, на взятках поднялись неплохо. То есть немцы так вцепились в этот проект, что аж на европейские правила забили, поэтому думаю, что жтоичисто коррупционная история
 показати весь коментар
 
 
Не думаю, что это так уж выгодно для конечных потребителей??

А у них (немцевв и ЕС) другого газа нет. Амерский сланцевый газ переброшенный танкерами через океан стоит минимум в 2 раза дороже, а то и в 2.5 раза. Весь этот треп часть амерской конкурентной борьбы с Газпромом.
 показати весь коментар
 
Где расчеты по американскому газу? Предоставить плиз...
 показати весь коментар
 
Украине и Путину не нужна прямая агрессия в Украину. Украина сама задохнется в объятиях МВФ, Сороса и еврейских международных концессий. Сейчас уже напрямую речь идет о физическом выживании Украины, на что вышеперечисленным господам абсолютно фиолетово.
 показати весь коментар
 
 
Да-да это Сорос и Мвф аннексировали Крым и начали войну на Донбассе. У меня вопрос, если они хотели задушить Украину, так нахер вообще кпхредиты давали когда война началась? Можно было не давать кредиты и дать финансово умереть Украине тогда
 показати весь коментар
 
 
В обмен на кредиты они получат в качестве компенсации всю Украину: землю, надра, промобъекты. Они прямо заявляют рынок земли и 214 тысяч гектар в одни руки. После чего заберут землю как погашение их кредитов, т е по сути бесплатно. А украинцам останется или мигрировать за рубеж или превращаться в крепостных. Сегодня уже выехало до 14-15 миллионов лучших работников. Остаются только пенсионеры. Ты по улицам пройди - сплошные старики. Т е МВФ и Сорос это капкан, удавка для Украины
 показати весь коментар
 
Чего все эти Витренки с Коболевыми именно к Северному потоку 2 пристебались, никогда не понимал. Есть Северный поток 1, есть БелГТС, есть Голубой поток, Турецкий, Ямал- Европа и тд. Но именно СП2 спать не дает, в чем соль, непонятно...
 показати весь коментар
 
СП-2 позволит россии полностью отказаться от транзита через Украину. А это не только потеря денег, но и прямая военная угроза-по сути ничто уже не будет сдерживать их от полномасштабного нападения на нас
 показати весь коментар
 
Да хватит уже врать. Они просто хотят избавится от украинского транзита. А украинцы вцепились в эту трубу только из-за денег, кацапских денег.
 показати весь коментар
 
Нет, не позволит. Во первых- Северный поток 2, как и Северный поток 1 ориентирован на другие страны потребители- в основном Германию, Австрию и Чехию. Из УкрГТС существенно больше заберет именно Турецкий поток, там прямая потеря в транзите в 30 млрд м3 после запуска обоих веток. Второе- есть страны, в частности Молдавия, Приднестровье, Болгария, Греция, Румыния, куда газ, кроме как через УкрГТС вообще НИКАК не доставить. Так что транзит останется, в любом случае. Вопрос сколько?
 показати весь коментар
 
Ну а насчет нападения... Пожалуйста, неужели вы сами в это верите?
 показати весь коментар
 
Они конечно не должны и должны страдать из -за Украины! А Зелепредатели,могут покупать электроэнергию и газ у убийц Украинцев !! Вот так,торговля на крови по зеленски!!
 показати весь коментар
 
"Россия не будет транзитировать газ через Украину, что означает, что Украина потеряет около 4 процентов своего ВНП" - увы, так и будет....

Как родное правительство готовится к этому событию, а?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору