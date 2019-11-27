 ООН зібрала половину необхідної суми для гуманітарної допомоги Донбасу

Про це заявив Офіс ООН з координації гуманітарних питань в Україні в Twitter, передає Цензор.НЕТ

"Вдячні донорам за їхню підтримку нашої гуманітарної програми. До цього часу надійшло 82 мільйони доларів - половина необхідної суми. Хоча потрібно ще більше, щоб допомогти кожному чоловікові, жінці, хлопцю і дівчині, хто розраховує на нас", - йдеться в повідомленні.

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