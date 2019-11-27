 ООН зібрала половину необхідної суми для гуманітарної допомоги Донбасу

Про це заявив Офіс ООН з координації гуманітарних питань в Україні в Twitter, передає Цензор.НЕТ
"Вдячні донорам за їхню підтримку нашої гуманітарної програми. До цього часу надійшло 82 мільйони доларів - половина необхідної суми. Хоча потрібно ще більше, щоб допомогти кожному чоловікові, жінці, хлопцю і дівчині, хто розраховує на нас", - йдеться в повідомленні.
"Не хочу никого обижать, но подумайте о Совбезе. Все согласны решить проблему, чтобы не допустить военного конфликта, все голосуют за, одна страна с правом вето голосует против, и все останавливается."
Арабы под советской кличкой "палестинцы" в год получают от ООН более 5 миллиардов долларов, а здесь с трудом собрали жалкие 83 миллиона.
только лучше деньгой-евриком, а еще лучше визами или....ваще забирайте к себе и кормите!!!