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 Політика України
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Все про:ООН (1338) Донбас (13843) гуманітарна допомога (233)

 ООН зібрала половину необхідної суми для гуманітарної допомоги Донбасу

В Офісі ООН з координації гуманітарних питань в Україні повідомили, що зібрали половину необхідної суми для гуманітарної допомоги жителям Донбасу.

Про це заявив Офіс ООН з координації гуманітарних питань в Україні в Twitter, передає Цензор.НЕТ

"Вдячні донорам за їхню підтримку нашої гуманітарної програми. До цього часу надійшло 82 мільйони доларів - половина необхідної суми. Хоча потрібно ще більше, щоб допомогти кожному чоловікові, жінці, хлопцю і дівчині, хто розраховує на нас", - йдеться в повідомленні.

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ООН зібрала половину необхідної суми для гуманітарної допомоги Донбасу 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161989
 
 
 Топ коментарі
 
Папа Римский выступил за отмену права вето в Совбезе ООН.


"Не хочу никого обижать, но подумайте о Совбезе. Все согласны решить проблему, чтобы не допустить военного конфликта, все голосуют за, одна страна с правом вето голосует против, и все останавливается."
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А ООН, какому Домбасу помогает -- нашему, или зелиному? ...шо-то я не понял и денех не сдавал...
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А ООН, какому Домбасу помогает -- нашему, или зелиному? ...шо-то я не понял и денех не сдавал...
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допомагає Зомбасу, простіше, лугандон-у.
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Папа Римский выступил за отмену права вето в Совбезе ООН.


"Не хочу никого обижать, но подумайте о Совбезе. Все согласны решить проблему, чтобы не допустить военного конфликта, все голосуют за, одна страна с правом вето голосует против, и все останавливается."
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Какая ирония.
Арабы под советской кличкой "палестинцы" в год получают от ООН более 5 миллиардов долларов, а здесь с трудом собрали жалкие 83 миллиона.
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Так Украина в пищевой цепочке стоит на последнем месте.
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Бандитам сепаратистам , будет эта помощь .... Проклятая вражеская паРаша для своего оккупированного "бандустана - лугандонии " постоянно прёт гумконвои ...ООН, ЕС .....др. международные организации не хило башляют террористам "лугандонии". А Украина исправно выплачивает коллаборантам весь социальный пакет ...А таже финансирует все коммунальные услуги сепаратистов: свет, вода... А что бандиты террористы они взамен только клянут загнивающий Запад, да убивают украинских граждан ....И не понятно зачем тогда им дают эту помощь чтобы больше убивали разрушали и грабили?
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ой как же ждут эту помощь на дамбаце...
только лучше деньгой-евриком, а еще лучше визами или....ваще забирайте к себе и кормите!!!
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да они на том Донбассе зажрались уже - и рашка им помощь прет, и с территории Украины Красный крест целыми караванами чуть ли не каждую неделю, теперь еще и ООН, главное, чтобы с той территории не забывали постреливать и вовремя находить в шахтах новое оружие и тогда счастливая и безбедная жизнь на оккупированных территориях не закончится никогда...
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Читаю и офигеваю!И от ООН и от доморощенных ушлепков.Помощь куда,в ОРДЛО?Им конечно надо помочь.Они там бедствуют.Они получают украинские пенсии,детские,выплаты матери одиночке,регресы и инвалидские.Прибавте к этому все вышеперечисленное только выплачиваемое,как там говорят,путиным в рублях по курсу 1грн - 2,5руб.Получается по две выплаты.Две пенсии,две помощи,двое регресных и т.д.Цены в ОРДЛО ТАКИЕ ЖЕ как в Укране.Разговоры о гуманитарной катастрофе - ЛОЖЬ.Если есть проблемы,то у пенсионеров и инвалидов в Украине,а не в ОРДЛО.Помощь нужна селянам хмельнитчины,одесчины,харьковщины и т.д.а не этим упоротым.Своих ГНОБЯТ,а предателей кормят.
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можно трошке лайна на лопаті расіянськой підкинути даунбаським апалченцам...
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а по закону оккупант содержит оккупированные земли
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