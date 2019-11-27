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 Політика України
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Все про:Зеленський (3689) Естонія (285)

 "З такими друзями - тільки вперед!" - Зеленський про підсумки візиту до Естонії

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час його візиту до Естонії було підписано документи про співробітництво держав у сфері цифрових трансформацій і заяву про підтримку України з боку Естонії.

Також міністерства оборони двох країн уклали декларацію про співпрацю щодо територіальної оборони, написав Зеленський на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Естонії ми підписали важливий документ – про співпрацю у сфері цифрових трансформацій. Так, я теж хочу, щоб за кілька років можна було не лише оплатити комуналку онлайн, а й одружитися, зареєструвати дитину, бізнес, одержати потрібний документ. Сьогодні ж міністерства оборони України та Естонії підписали декларацію про співпрацю щодо територіальної оборони", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Натискаєш на кнопку - і корупціонера немає", - Зеленський в Естонії розповів про "державу в смартфоні"

"Естонія - маленька країна, але тут сильний дух перемог. А з такими друзями - тільки вперед!" - резюмував Зеленський.

З такими друзями - тільки вперед! - Зеленський про підсумки візиту до Естонії 01
З такими друзями - тільки вперед! - Зеленський про підсумки візиту до Естонії 02
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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161988
 
   
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Для кого и ***** - друг...
А эстонцы чем перед тобой вот провинились?
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Не тощо в тебе тут Сабаков, Геращенко, Бені, Богдан и саме корумповане лайно.
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Зеленському уже можна книгу писати.
Під назвою ;Как обосратца и сдєлать від што нічєво нє случілось;.
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Сывочолый гетьман почему книгу до сих пор ненаписал, как он 5 лет дурил и грабил украинцев.
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Єлажев, що Порошенко міг вкрасти в етнічного росіянина, безробітного підстаркуватого холостяка, котрий пропиває батьківську пенсію?
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цим кацапським свинособакам в є#ло тикати треба щоб не гавкали"З такими друзями - тільки вперед!" - Зеленський про підсумки візиту до Естонії - Цензор.НЕТ 8865
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Посмотрим, что преЗедент после встречи в Париже 9-го декабря будет «вещать» о друзьях и направлении.........
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Ты ошибся, сейчас не про пороха речь.
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С такими друзьями - только вперед!" угу, на лисапеті.
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд похвалила Украину за шаги, предпринятые в сфере диджитализации.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом она сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Таллинне.

"Наша встреча была сосредоточена на диджитальних темах, где нас воспринимают как северную звезду", - сказала она.
«Но если смотреть на развитие Украины в этой сфере, скорее всего, Украина нас перегонит", - добавила Кальюлайд.
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https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2019/11/26/7103497/
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Привет, Лала! Меня когда-то научил Клиф вставлять ссылки, и я тебе расскажу.
Когда пишешь коммент, нажми на скрепку тут вверху, справа от *изображения*. Скопированную ссылку вставь в URL. А в "текст" можешь вставить её же или написать что-то от себя - краткое название темы, например. Потом нажми "вставить". И отправляй.
Что-то перестал заходить Клиф. Мо его деактивировали? Здесь такое практикуется с антисоевыми.
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Лала, коли додомку? Твій кумир закликав повертатися.
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У тебя что, заготоффки - одно и то же всем строчишь, врачухЪ.
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Ну дурак...Простите, дурак - это не оскорбление. В данном случае дурак - это комплимент.
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От порохобота «дурак» всегда комплимент, не переживайте
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Да я спокоен как удав. Речь-то не обо мне, а о Скоморохе на велосипеде.
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Для зебіліа слово "дурень" справді комплімент. 🤣Визнано самими ж зебілам! 👍
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в сфере цифровых преобразований. Да, я тоже хочу, чтобы за несколько лет можно было не только оплатить коммуналку онлайн, но и жениться
-- шо б жениться, надо, что бы ..уй стоял и водились бабки! ...а то, Зеля свою жинку так стрёмно одевает, шо токо онлайн с такой страхолюдиной, по приличным местам шариться... -- и шо он ей карманных денег не даёт.. -- жлоб такой! *)
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Криворожицю можна вивезти з Кривого Рогу, але Кривий Ріг з криворожиці не виведеш!
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О собрались специалисты по стилю. Сейчас расскажут как модно одеваться 😂
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Ти як електровіник, чесслово. Встигаєш відгавкуватись на всі боки.
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Лялька, ты дярёвня с Крыжополя! Если вкуса нет, стиль не поможет...*)
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Я не знала, что ты к тому что дальнобойщик, ещё и эксперт по вкусу и моде 😂
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Ну, ты ж меня видела -- я не стесняюсь. Себя покажи -- в лучшем виде -- я оценю, честно! ...но ты ж не покажешься. Я знаю -- ты ж из Общества анонимных онанистов. *)
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Не, тебя не видела и видеть не хочу 😁😁

Пролетарии типа тебя эксперты во всем. Вывезти вас из совка можно, но совок в вас навеки.

Сидит там непонятно и кто и рассуждает о стиле платьев. Типа ты в этом ну хоть что-то понимаешь.
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Ну шо, колись на фотку, Лялька! ...шо б все мои Барышни умерли от зависти...*)
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Обойдёшься.
Можешь сразу переходить к выкладыванию фотографий своих барышень и к разбору их стилевых решений в гардеробе. Поржем 😁
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Ржут, Ляля, лошади и кони, кобылы и мерины ... ...ну, поржи тут в любой ипостаси. -- ты уже тут нарицательное значение приобрела! Филлль шпасс -- я не прощаюсь...*)
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О смотрю ты не только эксперт по стилю, но и специалист по этикету 😁😁
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Кацапам і данбасянам відоме поняття моди? 🙄 Не смішіть мене, фрау! Це як аояку відоме вегетаріанство! 🤣
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Нет, шо вы, только порохоботы самые модные. Андруша Полтава, Тарас Березовец, Танюша Чорновол, жiнка третього тисячолiття - иконы стиля!
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Покажи себя, картына пысана! -- мы сравним и подтвердим твои опасения...*)
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Покажи хоть свою талию, без фейса и окорочков... ...если она у тебя есть, натюрлихь?
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Я ищу реальной справедливости, а не виртуальной глупости. Но мимо ж тебя не пройдёшь -- экземплярка, редкой степени отсутствия самоуважения! Как тебя только не пинают, всё подряд и вперемешку ... -- а ты такая терпила терплячая -- аж страшно!
Но ничё -- чем тяжелй, тем интересней... *)
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Ой ты надо же, обиделся 😁 ничего, пенсия, будет тебе реальная справедливость. И Петю посадят, и хор проплаченцев разгонят, и война в Украине закончится. Ты главное раньше времени не окочурься, тебе ещё на все это смотреть.
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Ну я ж казав! Дамбасянку навіть німці не виправили!!! 🤣
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Я из Мариуполя, а это Приазовье. А вот «домбасом» пренебрежительно называют оккупированные территории Украины

То что ты записал Мариуполь в оккупированные территории выдаёт в тебе пропагандона «ЛДНР»
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Це нічого не видає. А ось те, що ти з Маріуполя, почув вперше. Бо мені в принципі не цвкаво. Мислення у теде даунбаське. ☺️
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Тобвюі відоме мислення російського окупанта? Ділилися з тобою думками? Щось подібне я і очікував! 🤣 Фрау, Ви спілкується штампами. У вас немає власних думок. 😁
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Не можу. Мені з тобою на одному гектарі навіть малу нужду справляти не хочеться. 😁
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У вас даже туалетов нет для этих потребностей. На гектары ходите. Сочувствую.
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Ти ще й тупенький, окупант.,😁 Це ж ти мене у Щасранск запрошував. Нє? Дурника ви всі вмієте вмикати. 😁
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Я так розумію, що ти і є той кацапський окупант!😁
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Так он спец в моде по « плечевым « ! Знаешь сколько там модниц вдоль дорог стоят , как на подиуме ?
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Не стыдно? Или в Германии джентлмэнство не в моде? Наоборот, приструнил бы копеечного и т.п.!
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Містечковий менталітет райцентру. Ажопадєлаєш?
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Ну типу Голохвостого.
Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше лаврской колокольни, и когда он с тудова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши… пардон, как крысы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но… нет!
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"З такими друзями - тільки вперед!" - Зеленський про підсумки візиту до Естонії - Цензор.НЕТ 3835




𝔜𝔲𝔰𝔥𝔦𝔫 ℑ𝔤𝔬𝔯

@Yushinufficiale

·9 ч

Президенты Литвы и Латвии не остались в стороне и подарили Зеленскому ниппель и магнету для фонарика на велосипеде..

"З такими друзями - тільки вперед!" - Зеленський про підсумки візиту до Естонії - Цензор.НЕТ 9068
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тю... а он рассчитывал на кресло на раму...для зеЛеночки)))))
"З такими друзями - тільки вперед!" - Зеленський про підсумки візиту до Естонії - Цензор.НЕТ 9050
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Зашёл на страничку, плять одни ЛГБТ, я вам не друг и не брат, сваливаю.
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Эх рокировочку бы, по результатам поездки в Эстонию... Мы бы им нашего Президента оставили, они нам своего направили....
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Спасибо друзьям, а то с таким Презом и врагов не надо
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Мне одному стыдно,хотя я это не выбирал?
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Ла-ла-ла, ла-ла-ла...все зашибись. По приезду дамой сыграю новую кантату на пианине. Ла-ла-ла, ла-ла-ла...все зашибись...
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И почему зеЛенка постоянно выглядит, как чучмичка... ей только овощЛюська или гончарук в женской шубе ровня))))
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Только вперед! Весь мир на скоростных поездах, а Зеля на лисапете.
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"С такими друзьями - только вперед!" - "Лісапед мій, лісапед, Двохколісний Гранд Черокі, І дзвінок великий є, Шкіряне сідло широке"
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И Бенин такой молодой, и юный Зелюк впереди!
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Жениться он-лайн? Мелко, Зеля!
Вот родить ребёнка он-лайн - вот это круто!
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шмаркля, ти не дуже добре роздивився подарунок.))
на Ростов, ЗеБіл!

"З такими друзями - тільки вперед!" - Зеленський про підсумки візиту до Естонії - Цензор.НЕТ 8118
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На сайте одна соевая дярёвня. Ни манер, ни занятий. Бухарики - матершиники. тьфу! Как противно, В Европу они идут. Точно как румыны. Позор нации!
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придумай что-то поновее , скучно , чухонец ленинградский
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Безработным всегда *скучно* от нефик делать. Что, в полицию ментов не принимают?
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дЯревня, срань лапотная, это все на твоей обосРахе, под сранями-рязанями и прочими *******, откуда ты строчишь под прокси или откуда ты смылась в Гейропу.
В Україні тільки села, селища, міста, є ще хутора...ніяких дЯрєвєнь.
Ты все попутала, убогая.))
Сидела бы в своей дЯревне, под сранями-рязанями, **** ты свинтила в Италию?
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правильно на поларений вєлік і впєрьод на растов
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