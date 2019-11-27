 "З такими друзями - тільки вперед!" - Зеленський про підсумки візиту до Естонії

Також міністерства оборони двох країн уклали декларацію про співпрацю щодо територіальної оборони, написав Зеленський на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в Естонії ми підписали важливий документ – про співпрацю у сфері цифрових трансформацій. Так, я теж хочу, щоб за кілька років можна було не лише оплатити комуналку онлайн, а й одружитися, зареєструвати дитину, бізнес, одержати потрібний документ. Сьогодні ж міністерства оборони України та Естонії підписали декларацію про співпрацю щодо територіальної оборони", - розповів він.
"Естонія - маленька країна, але тут сильний дух перемог. А з такими друзями - тільки вперед!" - резюмував Зеленський.
А эстонцы чем перед тобой вот провинились?
Під назвою ;Как обосратца и сдєлать від што нічєво нє случілось;.
Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом она сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Таллинне.
"Наша встреча была сосредоточена на диджитальних темах, где нас воспринимают как северную звезду", - сказала она.
«Но если смотреть на развитие Украины в этой сфере, скорее всего, Украина нас перегонит", - добавила Кальюлайд.
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Что-то перестал заходить Клиф. Мо его деактивировали? Здесь такое практикуется с антисоевыми.
-- шо б жениться, надо, что бы ..уй стоял и водились бабки! ...а то, Зеля свою жинку так стрёмно одевает, шо токо онлайн с такой страхолюдиной, по приличным местам шариться... -- и шо он ей карманных денег не даёт.. -- жлоб такой! *)
Пролетарии типа тебя эксперты во всем. Вывезти вас из совка можно, но совок в вас навеки.
Сидит там непонятно и кто и рассуждает о стиле платьев. Типа ты в этом ну хоть что-то понимаешь.
Можешь сразу переходить к выкладыванию фотографий своих барышень и к разбору их стилевых решений в гардеробе. Поржем 😁
Но ничё -- чем тяжелй, тем интересней... *)
То что ты записал Мариуполь в оккупированные территории выдаёт в тебе пропагандона «ЛДНР»
Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше лаврской колокольни, и когда он с тудова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши… пардон, как крысы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но… нет!
𝔜𝔲𝔰𝔥𝔦𝔫 ℑ𝔤𝔬𝔯
@Yushinufficiale
·9 ч
Президенты Литвы и Латвии не остались в стороне и подарили Зеленскому ниппель и магнету для фонарика на велосипеде..
Вот родить ребёнка он-лайн - вот это круто!
на Ростов, ЗеБіл!
В Україні тільки села, селища, міста, є ще хутора...ніяких дЯрєвєнь.
Ты все попутала, убогая.))
Сидела бы в своей дЯревне, под сранями-рязанями, **** ты свинтила в Италию?