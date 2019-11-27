EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
  553  13
Матеріали за темою:
Все про:Донбас (13843) найманці РФ (916) операція Об'єднаних сил (1806)

 Найманці РФ за добу 12 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети і гранатомети. Втрат немає, - штаб ОС

26 листопада збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

Про це йдеться у зведенні пресцентру ООС станом на 07:00 27 листопада 2019 р., передає Цензор.НЕТ.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів: неподалік Луганського та двічі біля Кримського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-1, автоматичних гранатометів, РПГ та стрілецької зброї; біля Троїцького – зі станкових протитанкових гранатометів", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СММ ОБСЄ верифікувала завершення процесу розведення сил у Золотому, - пресцентр ОС. ВIДЕО

"7 ворожих обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": чотири рази неподалік Старогнатівки – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; двічі поблизу Широкиного - зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; біля Березового – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї", - додали в штабі ОС.

Учора, 26 листопада, втрат унаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат не було.

Найманці РФ за добу 12 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети і гранатомети. Втрат немає, - штаб ОС 01
Найманці РФ за добу 12 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети і гранатомети. Втрат немає, - штаб ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161987
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А Зеле об этом докладывают? ...а то, может он не в курсе? А если б знал бы -- пошла бы Украина совсем другим путём!
 показати весь коментар
 
 
У мене питання до Хомчака. Та і до Зеленського теж
Якщо у нас стабільно втрат немає, чому тоді по всій Україні ховають Воїнів, і звідки беруться поранені в госпіталях?
Навіщо оця брехня?
Чи може вони звітують що то серед орків втрат немає?
 показати весь коментар
 
 
От тільки пишуть по всіх ресурсах що борти прибувають майже не кожен тиждень..а так втрат нема
 показати весь коментар
 
 
Третій день втрат немає. Борти збирають поранених як мінімум за тиждень, деколи за два-три.
 показати весь коментар
 
Щодо втрат в МОУ НІКОЛИ не брехали. І зараз не брешуть.
 показати весь коментар
 
недоразвели походу на отвод.
а то бы кацапня, пардон партнеры-повстанцы с той стороны, канешна бы не стреляли.....
 показати весь коментар
 
 
Ми також мали "порушити" і адекватно відповісти ворогу. Сподіваюсь що таки починаємо вчитись гібридним методам війни - "ні, ні то не ми .... а кацапів в гівно! Найманці РФ за добу 12 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети і гранатомети. Втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6289
 показати весь коментар
 
 
мерть расіянсько-масковським окупантам!!!! Палай у пеклі клята масковія та путін-*****!!!!
 показати весь коментар
 
 
Мені цікаво, на що сподівається бобочкп у перемовинах з виродком плешивим?? нехай прислуховується до людей, оно Герой України пан Сенцов у відкриту усьому Світовому суспільству говоре-не можно вірити йому!!!! ...
 показати весь коментар
 
 
Особый статус!!
Это не обстрел а САЛЮТ
в честь выплат пенсий Лугандонцам
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору