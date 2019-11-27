 Найманці РФ за добу 12 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети і гранатомети. Втрат немає, - штаб ОС

Про це йдеться у зведенні пресцентру ООС станом на 07:00 27 листопада 2019 р., передає Цензор.НЕТ.
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів: неподалік Луганського та двічі біля Кримського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-1, автоматичних гранатометів, РПГ та стрілецької зброї; біля Троїцького – зі станкових протитанкових гранатометів", - йдеться в повідомленні.
"7 ворожих обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": чотири рази неподалік Старогнатівки – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; двічі поблизу Широкиного - зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; біля Березового – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї", - додали в штабі ОС.
Учора, 26 листопада, втрат унаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано.
Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат не було.
Якщо у нас стабільно втрат немає, чому тоді по всій Україні ховають Воїнів, і звідки беруться поранені в госпіталях?
Навіщо оця брехня?
Чи може вони звітують що то серед орків втрат немає?
а то бы кацапня, пардон партнеры-повстанцы с той стороны, канешна бы не стреляли.....
Это не обстрел а САЛЮТ
в честь выплат пенсий Лугандонцам