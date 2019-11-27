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Все про:імпічмент (160) Конгрес США (339) США (5897) Трамп (2283)

 Юридичний комітет Палати представників почне слухання щодо імпічменту Трампа 4 грудня

Юридичний комітет Палати представників Конгресу США 4 грудня проведе слухання за участю експертів з конституційного права про правові підстави імпічменту щодо президента США Дональда Трампа.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наше першочергове завдання - визначити межі (розслідування. - Ред.), реагуючи на серйозні підозри проти президента Трампа у зв'язку з такою, що підлягає процесу імпічменту протиправною поведінкою (президента. - Ред.)", - наводить видання слова із заяви голови комітету Джерольда Надлера.

The Hill уточнює, що слухання відбудуться після того, як комітет з розвідки Палати представників переправить у юридичний комітет меморандум з висновками, отриманими конгресменами за підсумками семи публічних слухань, а також низки слухань у закритому режимі.

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Крім того, Надлер направив у Білий дім лист із пропозицією Трампу і його адвокату Руді Джуліані відвідати слухання.

"Я також написав президенту Трампу, щоб нагадати йому: правила комітету, що мають стосунок до розслідування в межах імпічменту, дозволяють президенту бути присутнім на слуханнях, а його юристу - ставити питання свідкам", - зазначив Надлер.

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Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Із середини листопада в Конгресі США проходять публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161986
 
 
 Топ коментарі
 
Госдеповские бандеровцы готовят нам подарок в 2020 году. Новый пакет санкций для раськи федераськи по северному потоку. Карать будут все фирмы, которые будут принимать участие в строительстве. Чтоб старушка Европа прибывающая в маразме и с Альцгеймером, не становилась зависимой от ху#ла.
Ну, а Додику импичмент. Он его заслужил.
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Наталія Юсупова
10 год

Мой фб друг Виктор, опубликовал своё фото на подстанции скорой помощи в 60 км от Москвы. Ну что сказать, импэрия , куда там загнивающему Западу 😀 Все думаю, что за провод висит при входе, может это антена?)) Надо дружить с соседями, вот, чтобы у нас так было, чтобы старьё , нищета, грязь, да? Это вот Ваш, ватники, гребаный рюський мир🙁
Юридический комитет Палаты представителей начнет слушания по импичменту Трампа 4 декабря - Цензор.НЕТ 4762





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Демократы изначально знали, что Республиканский Сенат не проголосует за импичмент. Эта игра в импичмент - часть предвыборной компании демократов: oни хотят потопить Трампа, но похоже, что потопят Байдена. Смотрим кино дальше.
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ничего не будет - не тот напор, та и доник совсем не прост...
все сольется в ноль, но если ето хоть немного повлияет
на решение избирателей в 20м? - уже успех.
бо у рыжего косяков, шо на бродячей собаке блох....
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Демократы изначально знали, что Республиканский Сенат не проголосует за импичмент. Эта игра в импичмент - часть предвыборной компании демократов: oни хотят потопить Трампа, но похоже, что потопят Байдена. Смотрим кино дальше.
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Госдеповские бандеровцы готовят нам подарок в 2020 году. Новый пакет санкций для раськи федераськи по северному потоку. Карать будут все фирмы, которые будут принимать участие в строительстве. Чтоб старушка Европа прибывающая в маразме и с Альцгеймером, не становилась зависимой от ху#ла.
Ну, а Додику импичмент. Он его заслужил.
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Что-то долго они его готовят, боюсь что через месяц готовить будет некому, водная часть СП-2 завершится, а на суше капы и сами все сделают.
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Вопрос обоюдоострый - с одной стороны своя рубашка ближе к телу, с другой в теме самые близкие союзники (Германия, Голландия, Австрия, Франция и Великобритания) и что перевесит бог его знает, думаю, что если бы захотели, то давно бы это сделали, вон против рашки вводят без тени сомнения, а тут который год реализуется проект, а они все в ступоре. В общем штатам проще перекрыть ГТС Украины и тем самым создать дефицит газа, а эти объемы закрыть своим СПГ, тем более особо напрягаться не надо, Коболев их чел, что скажут то и сделает.
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Да, но чтобы гнать такие объемы нужна серьезная подготовка, нужен караван судов, нужны пункты приема, нужно дополнительно прокладывать к ним трубопроводы - на все на это нужно время и деньги, да и согласится ли Европа на такой вариант большой вопрос. То что США напористы в таких вопросах сомнений нет, но после прихода Трампа отношения к Америке сильно изменились и опять же началась экономическая война, тут сам черт не поймет кто сейчас с кем на западе.
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Да там для демократов без вариантов. Схроны рыть надо. Там лучший друг маккейна, демократ Линдси Грэм, занял оборону вместе с республиканцами. Чел с именем, представлять его здесь на цензоре не надо. Волкер свидетельствовал в защиту Трампа.
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Результаты последнего опроса, проведенного по заказу телеканала CNN, свидетельствуют о том, что процесс импичмента, проходящий в Палате представителей Конгресса США, не изменил отношение к нему сторонников президента: количество тех, кто его поддерживает, осталось тем же, каким было в октябре текущего года.
43% опрошенных считают, что Трамп должен оставаться на своем посту, 50% уверены, что его следует изгнать из Белого дома. Количество граждан, одобряющих политику президента, выросло с 41% до 42%, а количество тех, кто ею не доволен, снизилось с 57% до 54%.
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Вот динамика: https://news.gallup.com/poll/203207/trump-job-approval-weekly.aspx Одобрение растёт.
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И это левоблевотный СNN, который имей возможность, по утрам либералам показывал бы выступления Халифа Кардаша, после выступления Императора Обамы Хусэйныча ))
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Наталія Юсупова
10 год

Мой фб друг Виктор, опубликовал своё фото на подстанции скорой помощи в 60 км от Москвы. Ну что сказать, импэрия , куда там загнивающему Западу 😀 Все думаю, что за провод висит при входе, может это антена?)) Надо дружить с соседями, вот, чтобы у нас так было, чтобы старьё , нищета, грязь, да? Это вот Ваш, ватники, гребаный рюський мир🙁
Юридический комитет Палаты представителей начнет слушания по импичменту Трампа 4 декабря - Цензор.НЕТ 4762





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И по каким признакам понять что это РФ и что это в 60 км. от Москвы? Почему номер машины затерт?
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Takogo tipa med ponktov i bolnic v rosije bolsinstvo.Im eto normalno
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Вряд-ли Трампа скинут... ...он потом весь Конгресс по судам затаскает. *) Рейтинг ему сбивают -- не более того. Беседовал недавно в Штатах с аборигенами из "наших". ...его, даже, где-то боятся. Серьёзный хлопец -- за него и пристрелить могут -- поклонники.
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хоть снн и пытается накидывать но демократы оч вяленько выглядят со всеми этими слушаниями ... это даже скорее предвыборная дони - республиканцы намного убедительней
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