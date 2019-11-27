 Українські солдати захищають Європу і Польщу від імперіалізму Росії, - віцеспікер Сенату РП Камінський

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
Міхал Камінський заявив, що у справі територіальної цілісності України, підтримки її боротьби з російським імперіалізмом та її європейських і євроатлантичних прагнень польський уряд та опозиція говорять одним голосом. Він вважає, що це також добре для польсько-українських відносин.
Оцінюючи стан польсько-українських відносин, Міхал Камінський наголосив, що вони функціонують на дуже багатьох рівнях. Він додав: "У політичному вимірі ми вже пройшли ту непотрібну кризу, спричинену за попередньої каденції урядовою коаліцією у зв'язку із Законом про Інститут національної пам'яті".
Будем купляти газ у росії для того, щоб отримати знижку, для того, щоб дати ці гроші на субсидії, які взагалі-то збирались відмінять з 2022 року.
Я такого сцянини навіть від ху''ла не чув. До вас дійшло, зе-бобіки? Вам дадуть субсидії на рік, але країну заберуть на десятиліття
Thank you, WADA.
СМИ: Шотландия готова заменить Россию на Евро-2020
Russia should compete as neutrals at next Olympics and football World Cup, says anti-doping panel
Не такие мьі "Зе бобики" дураки, как тьі бьі хотел. А вот тьі явно дурик, себе на уме
гаранты, подписанты западные нормандские - долбни бо глухие напрочь, не пробьешь..
Украину разоружили, бумагу подписали, ею же и подтерлись - а дальше сама уже давай Ненька...
суки.
Вони кажуть одне, а роблять інше.
от тока прикацапленая зеленая сволочь тут нарисовалась, шо мешает солдатам родину защищащать. - надеюсь ета зесрань ненадолго...
Турция вот EC поджопник дала, и EC согласилась заплатить 6 миллиардов евро за сдерживание беженцев, 3 миллиарда Турция уже получила.
...а то, скоро украинских солдат не останется -- всё на гражданку сбегут -- в страны НАТО...
рас - кацапня не прекращает атаки на Украину и не прекратит.
два - зеленая тварь спешит и готова и ляжет под кацапню - вы таки, придурки, ето сделали.
три - бойцы на все то смотрят и молчат.... - домой хотят - зеленой прикацапленой сволочне ета война не нужна, а им то зачем?
четыре - останутся те, хто будет любить Украину и схроны рыть - все повторяется....
тут бы и Правому Сектору выступить,,,
та не той уже Миргород, Хорол-ричка не та...
По тексту газети «Glos Wolny», звіреним з текстом, газети «Le Socialisme».
І зараз гостро стоїть це нагальне питання зупинення вже ******** фашистських орд московитів які з 18 століття вже замаскувалися під нібито росіян від їх вторгнення в Європу. Але допомогати треба не тільки Польщі але обовязково й Україні, захистити таким чином Європу десятками мільйонів героїв українців від страшної кривавої напівазіатської орди кремлівських фашистів )(уйла.