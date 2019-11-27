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 Політика України, За кордоном
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Все про:Польща (2025) Росія (21295) Донбас (13843) Сущенко (470)

 Українські солдати захищають Європу і Польщу від імперіалізму Росії, - віцеспікер Сенату РП Камінський

Віцеспікер Сенату Польщі, сенатор Польської селянської партії (PSL) Міхал Камінський зустрівся у Варшаві з одним із колишніх в'язнів Кремля, українським журналістом Романом Сущенком.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Міхал Камінський заявив, що у справі територіальної цілісності України, підтримки її боротьби з російським імперіалізмом та її європейських і євроатлантичних прагнень польський уряд та опозиція говорять одним голосом. Він вважає, що це також добре для польсько-українських відносин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це може нашкодити", - Сущенко закликав журналістів бути обережнішими у висвітленні ситуації з політв'язнями

Оцінюючи стан польсько-українських відносин, Міхал Камінський наголосив, що вони функціонують на дуже багатьох рівнях. Він додав: "У політичному вимірі ми вже пройшли ту непотрібну кризу, спричинену за попередньої каденції урядовою коаліцією у зв'язку із Законом про Інститут національної пам'яті".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161984
 
   
 Топ коментарі
 
Як припинити ржати!!?? Украинские солдаты защищают Европу и Польшу от империализма России, - вице-спикер Сената РП Каминский - Цензор.НЕТ 5695

Будем купляти газ у росії для того, щоб отримати знижку, для того, щоб дати ці гроші на субсидії, які взагалі-то збирались відмінять з 2022 року.
Я такого сцянини навіть від ху''ла не чув. До вас дійшло, зе-бобіки? Вам дадуть субсидії на рік, але країну заберуть на десятиліття
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Совдеповское быдло в Украине , которого аж 73 % так человеками не стало . Холопами были России и холопами России помрут !
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Як припинити ржати!!?? Украинские солдаты защищают Европу и Польшу от империализма России, - вице-спикер Сената РП Каминский - Цензор.НЕТ 5695

Будем купляти газ у росії для того, щоб отримати знижку, для того, щоб дати ці гроші на субсидії, які взагалі-то збирались відмінять з 2022 року.
Я такого сцянини навіть від ху''ла не чув. До вас дійшло, зе-бобіки? Вам дадуть субсидії на рік, але країну заберуть на десятиліття
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Совдеповское быдло в Украине , которого аж 73 % так человеками не стало . Холопами были России и холопами России помрут !
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WADA recommends four-year ban for all russian sportsmen from all international sports competitions. Final decision by WADA executive committee to be announced on December 9. #BanRussiaFromSport
Thank you, WADA.

Украинские солдаты защищают Европу и Польшу от империализма России, - вице-спикер Сената РП Каминский - Цензор.НЕТ 7701
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With Russia having booked their place at Euro 2020, their elimination now could potentially open the door for Scotland, who finished behind them in their qualifying group.

Russia should compete as neutrals at next Olympics and football World Cup, says anti-doping panel

Украинские солдаты защищают Европу и Польшу от империализма России, - вице-спикер Сената РП Каминский - Цензор.НЕТ 9935
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А чего тьі ржошь? В США жить намьілился? Или преийдеш под Раду митинговать, что бьі власть поменят ь и жрать с корьіта?
Не такие мьі "Зе бобики" дураки, как тьі бьі хотел. А вот тьі явно дурик, себе на уме
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А в Британії теж не нудно: "Жорстке порно розшарили на урядовому твітері через прикру помилку" - мабуть власного Ківу там мають.

Украинские солдаты защищают Европу и Польшу от империализма России, - вице-спикер Сената РП Каминский - Цензор.НЕТ 4308
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не спокойно у вас в лахте там, понимаю Украинские солдаты защищают Европу и Польшу от империализма России, - вице-спикер Сената РП Каминский - Цензор.НЕТ 6755
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к сожалению ето понимает тока Вице-спикер Сената Польши.
гаранты, подписанты западные нормандские - долбни бо глухие напрочь, не пробьешь..
Украину разоружили, бумагу подписали, ею же и подтерлись - а дальше сама уже давай Ненька...
суки.
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а европе об этом сказали или все еще в неведении ?
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Схоже що ЄС вже тролить Україну такими заявами.
Вони кажуть одне, а роблять інше.
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Перешел по куче ссылок,не нашёл этого высказывания...
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А может хватит кого-то защищать, кто в защите не нуждается. Своя страна есть, ее отстраивать надо. Не надо свою "защиту" навязывать. Там это не действует. Надо восстанавливать, то, что уже разрушено, не надо больше ломать.
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Украинские солдаты защищают Украину...
от тока прикацапленая зеленая сволочь тут нарисовалась, шо мешает солдатам родину защищащать. - надеюсь ета зесрань ненадолго...
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Тогда получается что EC халявщики позорные. За защиту не хотят платить. Пусть скинуться хотя бы по 1 миллиарду евро в год от каждой страны EC. Думаю Украине не помешает 28 миллиардов евро в год. За 5 лет это будет 140 миллиардов евро.
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Только после того, как "квартиранты" на "Ростов" съедут... А то "прожрут" и разворуют...
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Ага, бегут и падают.
Турция вот EC поджопник дала, и EC согласилась заплатить 6 миллиардов евро за сдерживание беженцев, 3 миллиарда Турция уже получила.
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Восточно Европейский Военный Блок -- срочно и на бабки НАТО!
...а то, скоро украинских солдат не останется -- всё на гражданку сбегут -- в страны НАТО...
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Ой ! А что здесь делает толпа людей с бутылками в задах ? А , мышебратья подтянулись.
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тогда получется шо:
рас - кацапня не прекращает атаки на Украину и не прекратит.
два - зеленая тварь спешит и готова и ляжет под кацапню - вы таки, придурки, ето сделали.
три - бойцы на все то смотрят и молчат.... - домой хотят - зеленой прикацапленой сволочне ета война не нужна, а им то зачем?
четыре - останутся те, хто будет любить Украину и схроны рыть - все повторяется....
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идет прямая сдачя страны зелеными кацапам.
тут бы и Правому Сектору выступить,,,
та не той уже Миргород, Хорол-ричка не та...
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Так навіть Бог комуняк К. Маркс 22 січня 1867 р. заявляв, дослівно: я питаю вас, що ж змінилося? Зменшилася небезпека з боку Росії? Ні. Тільки те що розумове осліплення панівних класів Європи дійшло до межі. Перш за все, за визнанням її офіційного історика Карамзіна (ординець - Кара - Мурза), незмінною залишається політика Росії. Її методи, її тактика, її прийоми можуть змінюватися, але провідна зірка цієї політики - світове панування, залишається незмінним. Тільки виверткий уряд, панівний над масами варварів, може в даний час замишляти подібного роду проекти ..... Отже, для Європи існує тільки одна альтернатива: або очолюване московитами азіатське варварство обрушиться, як лавина, на її голову, або вона повинна відновити Польщу, захистивши себе таким чином від орди з Азії двадцятьма мільйонами польських героїв, щоб виграти .......
По тексту газети «Glos Wolny», звіреним з текстом, газети «Le Socialisme».
І зараз гостро стоїть це нагальне питання зупинення вже ******** фашистських орд московитів які з 18 століття вже замаскувалися під нібито росіян від їх вторгнення в Європу. Але допомогати треба не тільки Польщі але обовязково й Україні, захистити таким чином Європу десятками мільйонів героїв українців від страшної кривавої напівазіатської орди кремлівських фашистів )(уйла.
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Навіть Пілсудський сказав:"Nie ma wolnej Polski bez niepodległej Ukrainy".
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Zelenski uze vcera vecerom prilitel Litvu.Sto to bystro ujexal s Estoniji todze den Украинские солдаты защищают Европу и Польшу от империализма России, - вице-спикер Сената РП Каминский - Цензор.НЕТ 3422
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А що треба було 3 дні побухать по-кацапській звичці?))
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Что-то я не помню подобных слов от Организма Украинские солдаты защищают Европу и Польшу от империализма России, - вице-спикер Сената РП Каминский - Цензор.НЕТ 5140
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Є в полському керівництві нормальні,розумні люди.
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