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Все про:НАБУ (2203) затримання (3072) Тупальський (7)

 Затримання та обшуки - лише засіб тиску, як і в 2017 році, - Тупальський про розслідування проти нього

Заступник голови київської митниці Сергій Тупальський пов'язує провадження проти нього з нерозумінням слідчими митного законодавства і просить не поширювати фейки.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз вже остаточно зрозуміло, що події сьогоднішнього ранку не мають жодного стосунку до розслідування справи про схеми мінімізації платежів. За два роки, які було витрачено слідчими, в документах, з якими я встиг ознайомитися, не відбулося жодних істотних змін. Ті самі протиріччя, те саме нерозуміння положень митного законодавства. Більше того, хоча фактично у справі йдеться про дії суб'єктів ЗЕД, провадження відбувається за ч.2 ст. 364 (зловживання службовим становищем). Тобто проти митників", - повідомив заступник голови митниці Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Альперін і Тупальський керували найпотужнішим контрабандним угрупованням. Вони хотіли дати хабар $800 тис., щоб розблокувати 450 млн грн, - Євген Шевченко

Він пов'язує ці дії правоохоронців з тиском. "Затримання та обшуки – лише засіб тиску. Будь-який інший сенс в них відсутній: ніхто з затриманих не намагався втекти, ніхто не ховався від слідства і, звичайно, не зберігав вдома якихось інших документів, які б не були вже надані слідчим. Такі обшуки можна проводити кожен рік або кожен раз, коли одній відомій у вузьких колах особі треба нагадати, що справа не закрита, і треба погодитись на нові умови… А те, що відчуватимуть при цьому десяток родин, діти й батьки у похилому віці, – це ж ніколи і нікого не хвилювало. Не хвилює й зараз. Звичайно, ця історія завершиться добре. І я ще раз прошу тих, хто може, підтримати інших затриманих і нагадати їм, що вони не самі.

Я звертаюсь до своєї родини і родин колег: треба це пережити, все буде добре! Найближчим часом тиск продовжиться за допомогою засобів масової інформації. Саме так відбувалися події у 2017 році. Знов буде бруд, брехня й фейки… По можливості, не звертайте уваги.

У зв'язку з цим я також прошу журналістів використовувати лише офіційну інформацію органів влади. Не створюйте родинам й близьким митників додаткового напруження", - підкреслив Тупальський.

Він також повідомив, що створено додаткову сторінку, до якої мають доступ адвокат і його сім'я, щоб оперативно розміщувати "інформацію у справі, коментарі щодо поточної ситуації, правову позицію тощо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Київську митницю тиснуть, намагаючись повернути "сірі схеми", - Тупальський

Затримання та обшуки - лише засіб тиску, як і в 2017 році, - Тупальський про розслідування проти нього 01

Нагадаємо, 26 листопада НАБУ затримало заступника голови київської митниці Сергія Тупальського та ще 6 осіб у справі Альперіна. Президент Володимир Зеленський пообіцяв подарунок за допомогу в затриманні самого Альперіна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161983
 
 
 Топ коментарі
 
Чувак просто Будда источающий спокойствие и оптимизм.Кому ты лапшу вешаешь Топальский?!Вас 26 лет обыскивают,ничего не находят,и не сажают,а контрабанда на месте Задержания и обыски - лишь средство давления, как и в 2017 году, - Тупальский о расследовании против него - Цензор.НЕТ 7320
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Посмотрим. Петя и Ко тоже взяточников "пачками" ловил, а на выходе 0
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Это политические преследования режима . Выход один - на наворованные уезжать в Лондон и оттуда , как Гонтарева , вопить про преследования . Ну и спалить что- нибудь ....
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Чувак просто Будда источающий спокойствие и оптимизм.Кому ты лапшу вешаешь Топальский?!Вас 26 лет обыскивают,ничего не находят,и не сажают,а контрабанда на месте Задержания и обыски - лишь средство давления, как и в 2017 году, - Тупальский о расследовании против него - Цензор.НЕТ 7320
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Здам Альперіна,куплю пінжак с отлівом і у Вєну каву пити
Задержания и обыски - лишь средство давления, как и в 2017 году, - Тупальский о расследовании против него - Цензор.НЕТ 5907
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Этот поднок еще иск о возмещении морального ущерба подаст. И выиграет.
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Посмотрим. Петя и Ко тоже взяточников "пачками" ловил, а на выходе 0
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Давить нада пока шаКАЛад не полезет
через хлебало!
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Это политические преследования режима . Выход один - на наворованные уезжать в Лондон и оттуда , как Гонтарева , вопить про преследования . Ну и спалить что- нибудь ....
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А нашли поджигателей машин и дома Гонтаревой? Никто и не искал? Ну так, правовую державу строим...
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Зебіли знищують майно порядних громадян!! При Порошенку такого не було!!!
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Как было так и осталось, дурней во власти стало больше чем воров...
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А де переходяща каталка та клітчата ковдра?
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Рассказал на свою голову, что не голосовал за Зеленского! Для других урок. Прикинься идиотом голосовавшим за ЗЕ и спи спокойно.
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Хунта зебілів захопила Україну і переслідує порядних людей!!! При Порошенку такого не було!!
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Чергова казочка про "чесного" вора і "придурка" слідчого!! Соя вже так заялозила цю пластинку....
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