 "Шахтар" зіграв унічию з англійським "Манчестер Сіті" в межах групового турніру Ліги чемпіонів

"Гірники" втратили шанс вийти вперед у першому таймі. Едерсон помилився з виходом з воріт і Тете вибігав праворуч на порожні ворота, але замість пасу під удар Мораес вирішив бити сам. Фернандіньо встиг на ближню штангу і не дозволив м'ячу влетіти у ворота "містян".
"Манчестер Сіті" - Гюндоган на 56 хвилині спрямував м'яч у порожні ворота після передачі Жезуса. "Шахтар" зрівняв рахунок за 13 хвилин зусиллями Манора Соломона.
У паралельному матчі групи "Аталанта" здобула першу в історії перемогу в ЛЧ, обігравши загребське "Динамо" (2:0).
Таким чином, чемпіон України зберіг друге місце в групі.
Локомотив (Московія) - Байєр (Німеччина) 0-2
пол команды черных - и ето "Динамо Киев"?
сборная зимбабве така я же - на уши не налазит...
Шевченко ну очень приятно удивил как тренер....
Удачи нашим.... а шо еще сказать?
продолжайте - пишу диссертацию по идиотам - вы войдете...
Дякую.
Go Habs Go ! все-таки !
let it go....
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А просто умение пользоваться Гуглом.
А вот ради элементарного удобства можно чуток и потратиться.
И не нужно ничего лопатить.
Если не охота Ржавому платить аналог стоимости одной бутылки хорошего пива, есть миллион относительно честных способов смотреть эти каналы бесплатно...
на goool.org можно смотреть и через сопку, и онлайн на сайте, и через ace stream. Так вот как раз трансляция на укр. через ace stream вчера шла идеально.
https://sportarena.com/football/liga-chempionov/manchester-siti-shahter-video-golov/