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 Спорт
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Все про:Ліга чемпіонів (116) Шахтар (90)

 "Шахтар" зіграв унічию з англійським "Манчестер Сіті" в межах групового турніру Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" у межах п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів зіграв на виїзді внічию з "Манчестер Сіті". Зустріч у Манчестері завершилася з рахунком 1:1.

"Гірники" втратили шанс вийти вперед у першому таймі. Едерсон помилився з виходом з воріт і Тете вибігав праворуч на порожні ворота, але замість пасу під удар Мораес вирішив бити сам. Фернандіньо встиг на ближню штангу і не дозволив м'ячу влетіти у ворота "містян".

"Манчестер Сіті" - Гюндоган на 56 хвилині спрямував м'яч у порожні ворота після передачі Жезуса. "Шахтар" зрівняв рахунок за 13 хвилин зусиллями Манора Соломона.

У паралельному матчі групи "Аталанта" здобула першу в історії перемогу в ЛЧ, обігравши загребське "Динамо" (2:0).

Таким чином, чемпіон України зберіг друге місце в групі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У матчі Ліги чемпіонів "Шахтар" на виїзді зіграв унічию із загребським "Динамо", забивши два голи в компенсований час

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161982
 
   
 Топ коментарі
 
"Паровоз " мацква - Байер ( фошизды ) 0 - 2 . Завтра касапы будут на болотах бульдозерами давить немецкий аспирин и выть от злости. Касапы пролетели мимо как ЛЧ , так и ЛЕ . Евровесны не будет . Хорошо .
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Не плач, мокша.
Локомотив (Московія) - Байєр (Німеччина) 0-2
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Перемоги Динамо у четвер !
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Не плач, мокша.
Локомотив (Московія) - Байєр (Німеччина) 0-2
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завтра мацковия запретит байеровский аспирин и будет его давить бульдозерами , к тому же в составе немцев " бендеровцы" играли
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"Паровоз " мацква - Байер ( фошизды ) 0 - 2 . Завтра касапы будут на болотах бульдозерами давить немецкий аспирин и выть от злости. Касапы пролетели мимо как ЛЧ , так и ЛЕ . Евровесны не будет . Хорошо .
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с некоторых пор клубный футбол в Украине не вставляет... - болею за сборные Украины....
пол команды черных - и ето "Динамо Киев"?
сборная зимбабве така я же - на уши не налазит...
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Та в Динамо не половина (то в кротів ... під шахтЬОрів косять). А наші молоді хлопці.
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не половина и слава Богу, шо до етого еще не дошло....
Шевченко ну очень приятно удивил как тренер....
Удачи нашим.... а шо еще сказать?
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ето вы щас сами ceбe выхлопнули?
продолжайте - пишу диссертацию по идиотам - вы войдете...
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я тут пошуршал немного за хоккейчик, походу в субботу Флаерс с Монреалем таки немного резину погоняют? - желаю Монреалю удачи, а Флаерс победы.
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Well, we will see - ice, skates, guys, skills - all equal for both teams!
let it go....
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Почему футбол перестали показывать бесплатно, почему я должен платить за ахметовский канал "Футбол 1", чтобы посмотреть футбол.
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И сколько ты платишь?
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Я ничего не плачу, через инет ищу, где онлайн трансляцию показывают. Вообще дебилизм, по Т2 не показывают, по спутнику так само. Раньше по каналу "Украина" и "2+2" показывали, а сейчас или плати, или перемаслай кучу сайтов, чтобы найти трансляцию матча.
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плейлист скачай и смотри на vlc без "+"
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Смотреть футбол на компе это извращение. Уж лучше раз потратиться на бокс.
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ну ты ж на тыщу намекнул,шо дорого,я тебе дешовый способ и показал.
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ЗЕбилоид стоящий на коленях перед ******, может это самый дешОвый способ, не?
https://myfootball.top/
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Чтобы смотреть на компе, не нужен ни влс плеер, ни 14 грн в месяц. )
А просто умение пользоваться Гуглом.
А вот ради элементарного удобства можно чуток и потратиться.
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Я вот честно не понимаю ваших траблов с ЗЕбилом Dnipro 75ed19bb. У меня на ТВ и все Футболы есть, и Сетанта и все Евроспорты. Так как времени смотреть ТВ практически нет то смотрю на моб. приложении Воля ТВ. 20 грн в месяц.
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Это зависит от провайдера. У меня в городе их несколько. У одних "Футболы" есть у других нет. И доплата тут не поможет, Надо приобретать целый пакет программ, который ты и корректировать не можешь
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Только из уважения к Булгакову: https://myfootball.top/
И не нужно ничего лопатить.
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Раньше в УЕФА было условие, что один матч обязательно должен быть в открытом доступе. Походу ,такой нормы сейчас нет.
Если не охота Ржавому платить аналог стоимости одной бутылки хорошего пива, есть миллион относительно честных способов смотреть эти каналы бесплатно...
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Был в Эстонии, так у них чтобы одну биатлонную гонку посмотреть надо пару евро выкинуть. По другом не посмотришь, все сервисы для пиратского просмотра блокируют сразу. А вам евро в месяц жалко на футбол. Лучше Г, но бесплатно, вам в совке надо было жить с такими понятиями. А то что надо закупить аппаратуру, чтобы показывать full hd трансляции, камеры, зарплата комментаторов, экспертов, журналистов, это никого не волнует. За качество надо платить. 2+2 показывает бесплатно, но на моих 55 дюймах одни квадратики, ничего не видно кто с мячом бежит, зато бесплатно. Один раз снимали треснутой камерой, я испугался что это у меня телек треснул
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Потому что ахметовский канал "Футбол 1" КУПИЛ у УЕФА права на показ Еврокубков. Но ты можешь не смотреть ахметовский Шахтер или суркисовское Динамо, а смотреть Манчестер Сити или в четверг шведский Мальме, но для этого даже в Англии и Швеции нужно тоже заплатить деньги.
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Брехня! В нете есть он-лайн трансляции совершенно бесплатные. Правда там комментаторы разговаривают не на украинском или русском, но в футболе это не главное
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не сочиняй
на goool.org можно смотреть и через сопку, и онлайн на сайте, и через ace stream. Так вот как раз трансляция на укр. через ace stream вчера шла идеально.
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У вас проблема с восприятием написанного. При чем тут твои орги, шморги. Ливер - МС Украина не транслировала, параша тоже. Зато Португалия показывала, теперь понял?
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а ты шо жлоб, ахмет, копейку заплатить за на любимую команду посмосмотреть?
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Ахметов купил пул на трансляцию футбола у барыг с УПЛ. Часть бабла получили чиновники УПЛ и хозяева клубов. Какое им дело до болельщиков. Главное - гоните бабки!
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любая команда, которой в соперники попадается Шахтер - лучшего соперника и не желала бы...
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Немцы вчера Локомотив завалили ... ...я не болею, но я за немцев, против русских -- с детства! *)
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это наверное в генах... с тех пор как твой дед стал партизанов немцам сдавать "Шахтер" сыграл вничью с английским "Мачестер Сити" в рамках группового турнира Лиги чемпионов - Цензор.НЕТ 6179
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Один дед коммуняка-- другой немец. Шо они не поделили? -- соседнего ж поля ягоды...
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...Едерсон помилився,Тете вибігав,Мораес направив а Фернандіньйо вибив з воріт...Які дивні фаміліі в тих шахтьорів...
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Ну так себе матч получился. Но учитывая что шахтер играл без лидеров, очень даже пристойно бились. Жаль что Тете не забил
https://sportarena.com/football/liga-chempionov/manchester-siti-shahter-video-golov/
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На ничью был кэф около 10 "Шахтар" зіграв унічию з англійським "Манчестер Сіті" в межах групового турніру Ліги чемпіонів - Цензор.НЕТ 672 , хотел соточку поставить под трансляцию, но планы поменялись.
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