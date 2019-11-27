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Матеріали за темою:
Все про:корупція (2730) розмитнення (110) Бутусов Юрій (1130) Костюк Василь (1)

 У справі про незаконне розмитнення сотень автомобілів митниками фігурують фірми відомого оператора імпорту Костюка, - Бутусов

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив деякі подробиці у справі про незаконне розмитнення чиновниками митниці близько 1000 автомобілів.

Про це він написав у фейсбуці.

Бутусов зазначив: "СБУ і Генпрокуратура 25 листопада почали обшуки в трьох областях у чиновників митниці та фіскальної служби, на приватному підприємстві "Мотолайк", яке здійснювало митне оформлення, і ТОВ "Любе Авто", через яке йшли продажі.

Слідчі хочуть накласти арешт на 48 автомобілів, і вважають, що 569 машин було реалізовано з порушеннями на суму 44 мільйони гривень. СБУ вважає, що ситуація була відома керівництву ДФС Львівської області, але чиновники навмисно на неї не реагували, що і призвело до збитків в особливо великих розмірах.

За неофіційними даними, операція проти структур, близьких до Василя Костюка – одного з відомих операторів імпорту на західному кордоні. Аналогічно розпочато перевірки імпорту автомобілів в Одесі. Цікаво, це разова акція щодо переділу авторинку, чи схему із заниження митної вартості люксових авто прикриють? І як це позначиться на цінах нових машин преміум-класу, цікаво".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 25 листопада СБУ провела низку обшуків у зв'язку з тим, що посадових осіб зі Львівської, Івано-Франківської та Рівненської митниць підозрюють у махінаціях з розмитненням елітних автомобілів зі США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161981
 
 
 Топ коментарі
 
Ничего не путаете? У сивочолого в хороших друзьях Косюк, производитель курятины, владелец "Мироновского хлебопродукта".
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Ждем , когда посадят Коломойского. Косюк его рука. Одна из рук.
Или кишка тонка, товарищ Баканов?
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Ждем , когда посадят Коломойского. Косюк его рука. Одна из рук.
Или кишка тонка, товарищ Баканов?
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Ну при чем здесь Косюк!!??Или чукча не читатель,чукча писатель?
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Зеленский продолжает наживаться на украинцах, мародерить и барыжничать
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Близкий дружочек одного сивочолого подозреваемого
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В спам, бот тупорылый
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Яка витончена реакція... дитини, котра скурила Буквар.
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"Близкий дружочек" - бренчит балалайка...
"Близкий дружочек" рулит свояком бородатого таможенника, а бородатый ни сном, ни духом...
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Ничего не путаете? У сивочолого в хороших друзьях Косюк, производитель курятины, владелец "Мироновского хлебопродукта".
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А чого чекати від особи, котра виїхала з Донецька ще при Кучмі?
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Товарищ прапорщик сделал ошибку в вашей методичке и вся ольгинская бригада налажала У справі про незаконне розмитнення сотень автомобілів митниками фігурують фірми відомого оператора імпорту Костюка, - Бутусов - Цензор.НЕТ 842
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Юрій скромно змовчав,шо Василь Костюк доводится свояком Голові Митної Служби Нефьодову. Як же при таких родинних звязках і не замутити Василю на митниці, це ж був би просто лох
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Свояк - Дулин, наймит Костюка, вместе работали в ГФС...
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А прі Пєтрє Ліксєіче такого нє било. Митників не кошмарили, їх регулярно доїли.
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Моника свой новый велик тоже на бляхах завезёт в Украину.
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Видать Зеленский получил на руки результаты очередного опроса по рейтингу. Замечено, как только рейтинг Зеленского падает, сразу следуют публичные разгоняи и снятия с должностей.
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а не у кого не возникает вопрос. почему работали и работают такие схемы?
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У Львові всім хто має стосунок до торгівлі автомобілями відомо що "кришує" цю фірму "Любе авто" сам пан Нефедов але П. Бутусов про це чомусь скромно промовчав.
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Бо, у нас чиновникам треба сплачувати за посади.
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СБУ побриє з бариг касу і ці дальше будуть працювати. А хто побриє СБУ?
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Интересно, это разовая акция по переделу авторынка, или схему по занижению таможенной стоимости люксовых авто прикроют?Источник: https://censor.net.ua/n3161981- хороший вопрос, думаю, что первое...., к власти пришли "новые люди", просто аппетиты у всех примерно одинаковые....
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Доки з євробляхерів дерли три шкури, бариги завзято розмитнювали майбахи.
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