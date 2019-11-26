 Розшукувати Альперіна немає необхідності, ми самі прийдемо до прокурора 27 листопада, - адвокат Федур

Про це написав у Facebook його адвокат Андрій Федур, передає Цензор.НЕТ.
"Прочитав у новинах, що НАБУ і САП від сьогодні "розшукує" мого клієнта Вадима Альперіна. Щоправда сам В. Альперін нічого про це ще не знає. Тому завтра, 27.11.2019 року, я і Вадим Альперін будемо у прокурора САП по вул. Ісаакяна-17. Розшукувати В. Альперіна немає жодної необхідності. Ми самі прийдемо до прокурора. І ціний подарунок від президента нікому не дістанеться", - написав адвокат.
Як повідомлялося, відомий одеський бізнесмен Вадим Альперін пропонував хабар у 800 тисяч доларів детективам НАБУ за зняття арештів із рахунків підконтрольних йому підприємств.
30 листопада 2017 року в ГПУ повідомили, що Печерський районний суд заарештував Альперіна на 2 місяці з можливістю внесення застави в 21 млн гривень. Пізніше Апеляційний суд Києва зменшив суму застави для Альперіна до 141 тисячі гривень. Після внесення застави він вийшов з-під варти.
В інтерв'ю "Цензор.НЕТ" Євген Шевченко, який співпрацював з НАБУ, розповів, що "Альперін запропонував мільйон доларів за зняття арешту зі своїх рахунків".
Улітку 2019 року журналіст Євген Плінський заявив, що в.о начальника Одеської митниці Володимир Передерій та одеський контрабандист Вадим Альперін організували схему, за якою за два місяці вкрали з держбюджету 110 мільйонів гривень.
26 листопада НАБУ затримало заступника голови київської митниці Сергія Тупальського і ще 6 осіб у справі Альперіна. Президент Володимир Зеленський пообіцяв подарунок за допомогу в затриманні самого Альперіна.
ну талант у "смишнова-чувачка", талант.
и етого то найти - надо было все криворогатые подворотни проверить.
и таки нашли - упертые, блин, где не надо...
Самий "гучний" адвокат теж тут...
Не могу перестать читать фамилию этого деятеля с ударением на последний слог - аспирин, сахарин, альперин.
Ще не знає? Чи вже не знає?
Який 'хороший' адвокат, прямо піддослідний екземпляр для Зігмунда Фрейда...
Якщо клієнт ще нічого не знає, то як він встиг найняти адвоката і для чого в прокуратуру йти?)
Подарок - закрытие дела! Шах и мат!
Крупнейший спонсор "Слуги народа" - фирма из Одессы "Кодексо". Она проходит по уголовному делу, связанному с обналичкой и уклонением от уплаты налогов. Уголовное производство №32018100000000055 от 23.04.2018 г. открыто по части 3 статьи 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).
По тому же делу проходят еще два солидных спонсора "Слуги народа": одесские фирмы "Барака трейдинг" и "Флора импекс". Это номера 25 и 27 списка партийных спонсоров.
Все три фирмы указаны в определении Шевченковского райсуда столицы по указанному уголовному производству.
По тому же адресу, что и фирмы "Кодексо" и "Флора Импекс" (Одесса, ул. Пушкинская, 36), зарегистрирован еще один спонсор "Слуги народа" - ООО "Кристал М Груп" (номер 23 списка). Она находится в соседней комнате с "Кодексо".
Эта фирма была зарегистрирована совсем недавно, 25 мая. Но уже нашла больше 3 миллионов для поддержки партии Зеленского.
Весьма подозрительно, что еще две одесские фирмы "Тамира торг" и уже упомянутая "Барака трейдинг Украина" заплатили абсолютно одинаковые суммы по 2 920 960 грн. Перечислили свои взносы они в один день - 4 июля.
Таким образом, группа одесских компаний, которые фигурируют в ряде уголовных дел, стала крупнейшим официальным спонсором партии Зеленского в третьем квартале.
(C)
@politkyhnya
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