 Розшукувати Альперіна немає необхідності, ми самі прийдемо до прокурора 27 листопада, - адвокат Федур

Про це написав у Facebook його адвокат Андрій Федур, передає Цензор.НЕТ.

"Прочитав у новинах, що НАБУ і САП від сьогодні "розшукує" мого клієнта Вадима Альперіна. Щоправда сам В. Альперін нічого про це ще не знає. Тому завтра, 27.11.2019 року, я і Вадим Альперін будемо у прокурора САП по вул. Ісаакяна-17. Розшукувати В. Альперіна немає жодної необхідності. Ми самі прийдемо до прокурора. І ціний подарунок від президента нікому не дістанеться", - написав адвокат.

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Як повідомлялося, відомий одеський бізнесмен Вадим Альперін пропонував хабар у 800 тисяч доларів детективам НАБУ за зняття арештів із рахунків підконтрольних йому підприємств.

30 листопада 2017 року в ГПУ повідомили, що Печерський районний суд заарештував Альперіна на 2 місяці з можливістю внесення застави в 21 млн гривень. Пізніше Апеляційний суд Києва зменшив суму застави для Альперіна до 141 тисячі гривень. Після внесення застави він вийшов з-під варти.

В інтерв'ю "Цензор.НЕТ" Євген Шевченко, який співпрацював з НАБУ, розповів, що "Альперін запропонував мільйон доларів за зняття арешту зі своїх рахунків".

Улітку 2019 року журналіст Євген Плінський заявив, що в.о начальника Одеської митниці Володимир Передерій та одеський контрабандист Вадим Альперін організували схему, за якою за два місяці вкрали з держбюджету 110 мільйонів гривень.

26 листопада НАБУ затримало заступника голови київської митниці Сергія Тупальського і ще 6 осіб у справі Альперіна. Президент Володимир Зеленський пообіцяв подарунок за допомогу в затриманні самого Альперіна.