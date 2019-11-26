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Все про:Зеленський (3665) імпічмент (159) США (5892) Трамп (2283)

 Білий дім зупинив оборонну допомогу Україні в день розмови Зеленського і Трампа, з якої почалася процедура імпічменту, - The Hill

Адміністрація президента США зупинила оборонну допомогу Україні 25 липня, в день телефонної розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Такі відомості містяться в документах Білого дому, отриманих Палатою представників США в контексті розслідування щодо імпічменту президента, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.

За даними видання, перше офіційне розпорядження Адміністративно-бюджетного управління Білого дому про призупинення фінансування надійшло 25 липня.

Конгресмени-демократи з Палати представників підкреслюють, що отримані документи підтверджують зловживання президента, оскільки це "тривожне відхилення від тривалих процедур" про надання допомоги Україні.

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У самому ж Білому домі підкреслюють, що адміністрація мала право так діяти.

"Адміністративно-бюджетне управління використовує і продовжить використовувати свої повноваження для забезпечення належного витрачання доларів платників податків відповідно до пріоритетів президента і закону", - зауважили в адміністрації Трампа.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Із середини листопада в Конгресі США проходять публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161979
 
 
 Топ коментарі
 
Хз, шо между этими двумя неадекватами могло произойти. Трамп тоже то еще чучело.
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Глубокоуважаемый Владимир Александрович Зеленский !! Вы часто заявляете о безграничной вашей любви к украинскому народу !!! После вашей личной встречи с плешивой крысой 9 декабря, не стоит ли вам купить билет из Парижа в Тель-Авив на постоянное проживание !!
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Хз, шо между этими двумя неадекватами могло произойти. Трамп тоже то еще чучело.
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Та що там произошло... оно ляпнуло что собралось сдаваться а Трамп тогда - "ну и нахрена вам теперь американская помощь?"...
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Сказал, что как главком согласен на капитуляцию. Поэтому тратиться смысла нет...
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Глубокоуважаемый Владимир Александрович Зеленский !! Вы часто заявляете о безграничной вашей любви к украинскому народу !!! После вашей личной встречи с плешивой крысой 9 декабря, не стоит ли вам купить билет из Парижа в Тель-Авив на постоянное проживание !!
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п.с. Давайте говорить честно. Как Порошенко ненавидил наш народ, так и Зеленский ненавидит. А вот почему мы украинцы избираем тех, кто нас ненавидит, - то это уже вопрос из области психологии или психиатрии...
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Вазелин как раз руснявых 🐓 любит, а не ненавидит
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эпический идиЁт Вовочка, умудрился за один телефонный разговор, поломать пять лет дружественных отношений с США, которые выстраивал дипломат Порошенко..
может Вовка не зажал трубку ладошкой, когда шутил с Богданом на счет дебильной прически Трампа?!..
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Луиза Чкалова

@luiza_4kalova 6 ч

А вместо гимна Соплю будут встречать песней "Лісапєт мой, лісапєт"
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...написал Адриан Каратницкий, работающий в Atlantic Council - организации, которую финансирует Бурисма.

Это все, что нужно знать об этой статье.
Білий дім зупинив оборонну допомогу Україні в день розмови Зеленського і Трампа, з якої почалася процедура імпічменту, - The Hill - Цензор.НЕТ 5257
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Роман Донік

@donikroman


Юбки и платья для Елены Зеленской придумывает и шьет Ксения Кошевая, жена кварталовца Евгения Кошевого. Компания PICO. Нет, я не знаю, что в прошлом произошло между этими двумя женщинами.
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Я раньше почему злой был? Да потому, что к меня велосипеда не было! А теперь я сразу добреть начну, может ЗЕверушку себе заведу.(с)
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Ну вас в баню! Білий дім зупинив оборонну допомогу Україні в день розмови Зеленського і Трампа, з якої почалася процедура імпічменту, - The Hill - Цензор.НЕТ 1203
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"Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила о подготовке отдельной двусторонней встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в рамках "нормандского саммита".
По информации издания, помимо переговоров в формате "нормандской четверки" в Париже 9 декабря главы государств пообщаются лично. Собеседник издания отметил, что вероятность проведения такой встречи почти 100%. По некоторым данным, Зеленскому могут передать приглашение приехать в Москву на празднование 75-летия Победы."-если правда,зеопарыш-тварь
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Що я можу сказати за це американцям? Thank you for your help!
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До чого довели зебіли Україну!!! Тупий Зєлєнский замість того щоб робити те, що йому скаже Трамп, почав розвалювати Україну!!! Порошенко собі такого ніколи не дозволяв!!
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та иди ты со своим петрофском,,, в тамбоф! или переделай ник, ****** саветский.
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Бібісіська, а ти таки хлопчик з нетрадиційною сексуальною орієнтацією.
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"Не заглушить господам с Би Би Си
Радиостанцию "Сельдь Иваси!""
(Владимир Друк. "Граждане ночи")
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Някий наш Зелінський не тупий, він поставив вашого МакДональда на місце, і гордо сказав, що лизатиме дупу тіко за великі гроші...
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- Нам от вас ничего не надо. - сказал Зе Додику и от страха бросил трубку.
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Це ж треба так розмовляти, щоб США припинили допомогу, прямо талант у Зе🧐
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После общения с Зеленским , Трамп почуял неладное. Он ведь любитель женских сердец, а не мужских.
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интересно, по движению губ можна понять что она сказала?)
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Скорее - "fuck". У них там вся матершина к этому сводится. Есть еще вроде "holy sheet". Но по ситуации более правдоподобен первый вариант.
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Трамп ей явно что-то обидное сказал в последней фразе. Гавнюк. ИМХО.
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Мелания его ненавидит - лютой ненавистью.
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Дай оружие клоуну, так он весь цирк взорвет.
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Ничего удивительного, пророссийский и мстительный Трамп злоупотребляет своим положением, отсюда все проблемы.
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Значит в этот день американская разведка получила сведения,что Зеля работает на кремль.
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Хорошо что, по Будапешту обязательства, не отказываються выполнять....
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- Изя, почему-то не могу представить,
чтобы Порошенко подарили велик.
- Та ладно, Сёма. Хуже было бы, если бы
подарили трёхколёсный или,
не дай бог, пианино.
(C)
@Anakoyher
🤔
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"Несмотря на усилия Трампа по изображению Украины как коррумпированного несостоятельного государства, это совсем не так. Его «фальшивые новости», скорее, артефакт компании, которую он держит. Действительно, вопреки необоснованным утверждениям президента и нелепым надеждам Путина, Украина имеет все шансы вырваться и стать стабильной европейской демократией в ближайшие годы."
Адриан Каратницкий - старший научный сотрудник Атлантического совета и основатель Myrmidon Group.
Александр Дж. Мотыль - профессор политологии в Университете Рутгерса в Ньюарке.
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Я вперше побачила цю інформацію на фб десь влітку. Від блогерів.
зе-влада (шоб ви сказилися) мовчала. Жодних коментів не було.
Хіба їм до того ?
Так то був перший-преперший міжнародний "успіх" і "перемога" ?
А далі уже пішло-поїхало і оце сиплються на нашу голову щодня нові ?
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ето настолько очевидно, как и неуклюжие рыжие попытки ето скрыть,
шо даже обсуждать лень.
и вообще доня - правдивее и ротатее деда в жизни не видел...
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