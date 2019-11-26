 Білий дім зупинив оборонну допомогу Україні в день розмови Зеленського і Трампа, з якої почалася процедура імпічменту, - The Hill

Такі відомості містяться в документах Білого дому, отриманих Палатою представників США в контексті розслідування щодо імпічменту президента, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.
За даними видання, перше офіційне розпорядження Адміністративно-бюджетного управління Білого дому про призупинення фінансування надійшло 25 липня.
Конгресмени-демократи з Палати представників підкреслюють, що отримані документи підтверджують зловживання президента, оскільки це "тривожне відхилення від тривалих процедур" про надання допомоги Україні.
У самому ж Білому домі підкреслюють, що адміністрація мала право так діяти.
"Адміністративно-бюджетне управління використовує і продовжить використовувати свої повноваження для забезпечення належного витрачання доларів платників податків відповідно до пріоритетів президента і закону", - зауважили в адміністрації Трампа.
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
Із середини листопада в Конгресі США проходять публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.
может Вовка не зажал трубку ладошкой, когда шутил с Богданом на счет дебильной прически Трампа?!..
Луиза Чкалова
@luiza_4kalova 6 ч
А вместо гимна Соплю будут встречать песней "Лісапєт мой, лісапєт"
Хто подарує рояль?
(C)
@andreieva_a
🤔
Это все, что нужно знать об этой статье.
Роман Донік
@donikroman
Юбки и платья для Елены Зеленской придумывает и шьет Ксения Кошевая, жена кварталовца Евгения Кошевого. Компания PICO. Нет, я не знаю, что в прошлом произошло между этими двумя женщинами.
LOL )))))))
По информации издания, помимо переговоров в формате "нормандской четверки" в Париже 9 декабря главы государств пообщаются лично. Собеседник издания отметил, что вероятность проведения такой встречи почти 100%. По некоторым данным, Зеленскому могут передать приглашение приехать в Москву на празднование 75-летия Победы."-если правда,зеопарыш-тварь
Радиостанцию "Сельдь Иваси!""
(Владимир Друк. "Граждане ночи")
чтобы Порошенко подарили велик.
- Та ладно, Сёма. Хуже было бы, если бы
подарили трёхколёсный или,
не дай бог, пианино.
(C)
@Anakoyher
🤔
Адриан Каратницкий - старший научный сотрудник Атлантического совета и основатель Myrmidon Group.
Александр Дж. Мотыль - профессор политологии в Университете Рутгерса в Ньюарке.
зе-влада (шоб ви сказилися) мовчала. Жодних коментів не було.
Хіба їм до того ?
Так то був перший-преперший міжнародний "успіх" і "перемога" ?
А далі уже пішло-поїхало і оце сиплються на нашу голову щодня нові ?
шо даже обсуждать лень.
и вообще доня - правдивее и ротатее деда в жизни не видел...